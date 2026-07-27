محمد الكرد يفكك صورة الفلسطيني المقبول غربياً في "الضحايا المثاليون"

- يسلط كتاب "الضحايا المثاليون" الضوء على كيفية تقديم القضية الفلسطينية في الخطاب الغربي، حيث يُجبر الفلسطيني على إثبات استحقاقه للحياة وحقوقه تُعامل كامتيازات مشروطة. - حصل الكتاب على جائزة كتاب فلسطين لعام 2025، ويقدم نقداً للسرديات التقليدية، مشيراً إلى أن الإعلام الغربي يصور الفلسطيني كمتهم دائم، مما يحول معاناته إلى مادة تحتاج للتبرير. - ينتقد الكتاب "سياسات الاستعطاف" التي تبرز الفلسطيني كضحية مثالية، ويشير إلى دور اللغة الإعلامية في إخفاء المسؤولية السياسية عن الجرائم.

يطرح كتاب "الضحايا المثاليون" (ترجمة: سمير سكيني، دار الآداب، بيروت، 2026)، للشاعر والصحافي الفلسطيني محمد الكرد، الكيفية التي تُقدَّم بها القضية الفلسطينية في الخطاب الغربي. فالكتاب يسائل الإطار الفكري والأخلاقي الذي يُطلب من الفلسطيني أن يتحرك داخله كي يُعترف بإنسانيته وحقوقه. ومن هنا، يطرح الكرد سؤالاً جوهرياً: لماذا يُجبر الفلسطيني باستمرار على إثبات أنه يستحق الحياة، بينما تُعامل حقوقه بوصفها امتيازاً مشروطاً لا حقاً أصيلاً؟

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي الآليات التي يقترحها الكرد لمواجهة "سياسات الاستعطاف" في الخطاب الغربي؟ كيف يرى الكرد دور اللغة في إعادة تشكيل الواقع الفلسطيني في الإعلام الغربي؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

حاز الكتاب بنسخته الإنكليزية جائزة كتاب فلسطين لعام 2025، كما تصدّر قوائم الكتب الأكثر مبيعاً، لما يقدمه من قراءة نقدية تتجاوز السرديات التقليدية. ويرى الكرد أن جزءاً كبيراً من الخطاب الإعلامي والسياسي الغربي يتعامل مع الفلسطيني بوصفه مطالباً دائماً بإقناع الآخرين ببراءته وأحقيته في الوجود. وهكذا تتحول معاناة الفلسطيني إلى مادة تحتاج باستمرار إلى الشرح والتبرير، بدلاً من أن تكون دليلاً كافياً على الظلم الواقع عليه.

يمزج بين السرد الشخصي والصحافة الاستقصائية والتأملات الفكرية

يخصّص المؤلف مساحة واسعة لنقد ما يسميه "سياسات الاستعطاف" وهي الآليات التي تُقدَّم من خلالها الضحية بصورة تستجيب لتوقعات الجمهور الغربي. ففي كثير من الأحيان، يُبرز الفلسطيني عبر سيرته الأكاديمية أو جنسيته الأجنبية أو مهنته أو صفاته الشخصية، وكأنّ هذه العناصر هي التي تمنحه قيمة إنسانية إضافية. ويجادل الكرد بأنّ هذا المنطق يرسّخ معياراً مختلاً.

محمد الكرد في مهرجان SXSW، لندن، 3 يونيو 2026 (Getty)

ويذهب الكتاب إلى أنّ هذا الخطاب يفرض على الفلسطيني ثنائية قاسية: فإما أن يُصنَّف إرهابياً، أو أن يتحول إلى "ضحية مثالية" هادئة، منزّهة عن الغضب والمقاومة، لا تبدي سوى الألم والصبر. غير أنّ الكرد يرى أن هذه الصورة مستحيلة في الأصل، لأن المنظومة الاستعمارية لا تبحث عن ضحية مثالية بقدر ما تواصل تغيير شروط الاعتراف بها، بحيث يبقى الفلسطيني دائماً في موقع المتهم الذي لا يستطيع إثبات براءته بصورة نهائية.

كما يتوقف المؤلف عند اللغة التي تستخدمها وسائل الإعلام والمؤسسات الدولية في تغطية ما يجري في فلسطين، معتبراً أنها تلعب دوراً أساسياً في إعادة تشكيل الواقع. فالأفعال تُصاغ غالباً بصيغة المبني للمجهول، وتختفي الجهة المسؤولة عن القتل أو التهجير، بينما تُقدَّم الأحداث باعتبارها وقائع مجردة أو "اشتباكات" و"أعمال عنف"، بما يخفف من وضوح المسؤولية السياسية والأخلاقية. ويرى الكرد أنّ هذا الاستخدام اللغوي يساهم في إفراغ الجرائم من سياقها الاستعماري وتحويل الفلسطيني إلى متلقٍّ للأحداث، فاقدٍ حتى لحق التعبير عن غضبه أو رفضه.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي الآليات التي يقترحها الكرد لمواجهة "سياسات الاستعطاف" في الخطاب الغربي؟ كيف يرى الكرد دور اللغة في إعادة تشكيل الواقع الفلسطيني في الإعلام الغربي؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

يمثّل أسلوب الكتاب أحد أبرز عناصر قوته، إذ يمزج محمد الكرد بين السرد الشخصي والصحافة الاستقصائية والتأملات الفكرية والنثر الأدبي، في نص يتنقل بسلاسة بين التجربة الذاتية والتحليل السياسي. كما يمنح الهوامش المكتوبة بالعربية والإنكليزية وظيفة تتعدى الإحالة المرجعية، لتصبح مساحة يضمّنها الدعابة والأمثال الشعبية والذكريات، مؤكداً أن الرواية الفلسطينية لا تحتاج إلى وسطاء يمنحونها الشرعية، بل تمتلك مشروعيتها من تجربتها الإنسانية نفسها.