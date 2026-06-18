محمد الفولي.. عين على كرة القدم من زاوية الحكايات المنسية

- يقدم كتاب "عين الصقر" للكاتب محمد الفولي رؤية مميزة لعالم كرة القدم، متجاوزاً الأضواء الساطعة للبطولات ليغوص في القصص الإنسانية والمفارقات الغريبة، معتمداً على مصادر متعددة اللغات لتقديم محتوى رياضي عربي غني. - يأخذ الكتاب القارئ في رحلة عالمية، مسلطاً الضوء على قصص مثل "الديانة المارادونية" في الأرجنتين وحكايات أخرى كالشاب الإيطالي الذي أصبح رئيساً لناديه، ويكشف أسراراً تاريخية مثل عدم مشاركة مصر في كأس العالم 1930. - يتميز الكتاب بجذب مختلف القراء، مركزاً على القصص الإنسانية والمواقف الطريفة، ليقدم وثيقة غنية بالتاريخ والطرافة، مؤكداً أن كرة القدم تخبئ عجائب تفوق خيال الروائيين.

عندما يتحدث الناس عن كرة القدم، تذهب عقولهم فوراً إلى منصات التتويج، وقيمة صفقات اللاعبين الفلكية، والخطط التكتيكية المعقدة التي يرسمها المدرّبون. لكن هناك وجهاً آخر لهذه اللعبة، وجهاً يمتلئ بالجنون، والمفارقات، والقصص الإنسانية. هذا الوجه تحديداً هو ما التقطه الكاتب والمترجم المصري محمد الفولي في كتابه "عين الصقر" (دار أثر للنشر، الرياض، 2022) ليقدم من خلاله لوحة تجمع بين متعة الأدب وتوثيق التاريخ الكروي.

يمثّل عنوان الكتاب منهجية العمل التي اتبعها المؤلف. فالكاتب يحلق عالياً فوق تفاصيل اللعبة المعتادة ليلتقط بعين حادة، مثل عين الصقر، تلك الحكايات الغريبة والمخفية في زوايا التاريخ، التي طالما مرت دون أن تنال حقها من التدوين، خاصة في المكتبة العربية. الكتاب ثمرة رحلة طويلة وعميقة من البحث والتدقيق بدأت مسودتها الأولى في عام 2016. ويعترف الفولي في مقدمته بأن فكرة الكتاب كانت "تخوّف قلمه" في البداية، لكنه كان مدفوعاً بإيمان عميق بأن كرة القدم يمكن أن تُكتب وتُقرأ بالشغف نفسه الذي تُلعب به في الملاعب.

ما دفع الفولي لخوض هذا التحدي هو المفارقة الصادمة التي واجهها بوصفه قارئاً ومترجماً، وتتمثل في الوفرة المهولة في المراجع والكتب الأجنبية التي تفكك ثقافة كرة القدم وتؤرخ لغرائبها، في مقابل شح قاحل وغير مبرر في المحتوى العربي الرياضي الذي غالباً ما يكتفي بنقل الأخبار والتحليلات اللحظية. من هنا، اعتمد الكاتب على مدار سنوات على مصادر موثوقة بلغات عدة يتقنها، ليصنع توليفة فريدة. ورغم أنه وقع عقد النشر عام 2017، إلا أنه تراجع عدة مرات، وظل لسنوات يحذف ويضيف ويعدل، يعتني بأوراق هذه "الشجرة الكروية" ويشذبها، حتى استقرت التجربة ونضجت تماماً لتخرج إلى النور بالصورة الكاملة التي تليق بشغفه وشغف القراء.

يوثق الكتاب قصصاً ومفارقات كروية من مختلف أنحاء العالم

ينتقل "عين الصقر" بالقارئ من ملاعب دوري الدرجة الثانية في الأرجنتين، حيث الشغف الممزوج بالفقر والصخب، إلى كأس الأحراج في البرازيل، مروراً بعجائب الكرة الأفريقية وسحرها الخاص، وصولاً إلى طرائف الكرة المصرية ومفارقاتها التاريخية. يبحث الكتاب عن الإنسان في منظومة اللعبة ومآلاته العجيبة. ومن بين الحكايات التي يستعرضها الكتاب، نجد رصداً دقيقاً لما يُعرف بـ"الديانة المارادونية"، وكيف تحول مارادونا إلى أيقونة مقدسة لدى آلاف المشجعين الذين أسسوا له طقوساً خاصة بعد عام 1998، وهي أقرب إلى نادٍ للمعجبين اتخذ طابعاً روحانياً. كما يروي الكاتب قصة من إيطاليا حول شاب تسبب عن طريق الخطأ في حادث سير مأساوي أودى بحياة نجم ناديه المفضل، لكن تدور به الأيام والسنوات ليصبح هو نفسه رئيساً لهذا النادي في مفارقة قدرية لا تصوغها إلا كرة القدم. ولم تغب القضايا التاريخية الكبرى عن "عين الصقر"، حيث يكشف الكتاب السر الذي حرم المنتخب المصري من السفر للمشاركة في أول نسخة لكأس العالم في أوروغواي عام 1930، وكيف لعبت الطبيعة والظروف الجوية السيئة دوراً في تغيير مجرى التاريخ الرياضي لمنتخب الفراعنة.

عالمٌ يخبّئ من العجائب ما يفوق أحياناً خيال أشهر الروائيين

تكمن قيمة "عين الصقر" في قدرته على مخاطبة الجميع، سواء كنت مشجعاً متعصباً أو قارئاً يبحث عن المتعة؛ فالعمل لا يدور في فلك الأرقام الجافة، بل يبحث عن الحكاية الإنسانية المخبأة خلف الستار. ومن خلال هذا التدقيق والبحث الطويل، وضع محمد الفولي بين يدي القارئ العربي وثيقة لا تخلو من طرافة الموقف وعمق التاريخ، لتظل هذه القصص شاهدة على أن عالم الساحرة المستديرة يخبّئ من العجائب ما يفوق أحياناً خيال أشهر روائيي العالم.