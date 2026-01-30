محمد أعوينة... ما يتبقّى بعد الصورة

- يقدم الفنان محمد أعوينة تجربة فنية تأملية تجمع بين العاطفة والتقنية، مستنداً إلى تكوين أكاديمي في الفنون الجميلة، وتتنوع أعماله بين فن الخط، تصميم الديكور، والتصوير الفوتوغرافي. - تهيمن الألوان الترابية على أعمال أعوينة، مما يعكس ارتباطاً بالأرض والجدران القديمة، ويستخدم تقنيات التراكم والكشط والخدش لمنح اللوحات ملمساً كثيفاً وحضوراً جسدياً قوياً. - تعتمد أعمال أعوينة على التوازن بين التشخيص، والمادة، والعلامة، والفضاء، مما يمنحها وحدة داخلية ويكشف عن وعي تشكيلي يفتح المجال أمام تأويلات متعددة.

تجربة تشكيلية تأملية تجمع بين العاطفة والتقنية، وتوازن بين الرؤية الفنية وجهد التنفيذ عبر حوار يؤسسه الفنان المغربي الفرنسي محمد أعوينة بين المادة واللون، الخلفية والشكل، الدال والمدلول، مستنداً إلى تكوين أكاديمي تلقاه الفنان بالمدرسة الوطنية العليا للفنون الجميلة بتطوان، ثم بالمدرسة العليا للفنون الجميلة بتولوز في فرنسا، متعدداً بين فن الخط وتصميم الديكور، والتصوير الفوتوغرافي. كما تعكسه في معرضه المقام حالياً في رواق مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين في الخارج بالرباط، والذي يتواصل حتى الحادي والعشرين من فبراير/شباط المقبل، مجموعة من اللوحات تجمع بين التجريد وشبه التشخيص. فالأشكال الإنسانية، حين تظهر، تنحرف عن كونها موضوعاً مركزياً، إذ سرعان ما تنكمش في الظل، عنصراً هشّاً مطموساً داخل بنية لونية ومادية طاغية، لتتحوّل إلى مجرّد علامات وجودية غامضة، ليست شخصية، بقدر ما هي حالة؛ حضور مؤجّل، أو ذكرى عالقة في فضاء لا يمنحها الاكتمال.

يهيمن على كثير من الأعمال المعروضة مناخ لوني ترابي، تتقدّمه درجات البنيّ، الأسود، الأبيض، الأخضر المعتم. وهي ألوان تحيل إلى الأرض، الجدران القديمة، أو الأسطح المتآكلة. هذا الاختيار اللوني، إلى جانب الكثافة المادية للسطح، تتجاوز فيه المادة دورها وسيطاً تقنياً إلى حامل للذاكرة، إذ تُبنى في مجملها على التراسل الطبقي، حيث يعتمد الفنان على التراكم، الكشط، الخدش، السحب، ما يمنح اللوحات ملمساً كثيفاً وحضوراً جسدياً قوياً. الشعور بهذا الثقل المادي يضع المتأمل أمام سطح مقاوم للقراءة المباشرة، ويدعوه إلى التمهّل، وإلى تتبّع الطبقات، والبحث عمّا تُخفيه. من خلال ذلك يُفترض غياب التخطيط المسبق، وانكشاف اللوحة من ذاتها بحرية عبر تراكم الطبقات، والإضافة، والمحو.

من المعرض (العربي الجديد)

في هذا الأفق الحيوي، تُصبح المصادفة عنصراً بنائياً، ويفتح الحدس مسالك مجهولة في مسارات غير متوقعة. هكذا يتشكّل العمل في منطقة متوترة، بين ما تخفيه حركة اليد وما تكشفه في الآن ذاته، حيث يغدو التخلّي شكلاً من الامتلاك أيضاً.

لا ينفصل الاشتغال على المادة عن العلاقة المرهفة باللون والضوء. إذ يأتي الضوء لاحقاً ليكشف البروزات ويحرّك السطح، فيما تُنتقى الألوان وفق شحناتها العاطفية والرمزية.

تُلمس على سطح اللوحة أحياناً، علامات دلالية أو كتابية متناثرة، تؤدي دوراً مهماً في بناء البعد السردي للعمل. نشأ هذا الميل الفني عن حوار واضح بين تجربة أعوينة وتجارب فنانين آخرين مثل جان ميشيل باسكيا، الذي يعترف الفنان بتأثيره العميق فيه، خاصة في ما يتعلّق بحرية الإيماءة، وكثافة التعبير، والعلاقة غير المساومة بين النص والرسم.

تبتعد تلك العلامات الواضحة والموضعية في جوهرها عن أي خطاب لغوي مكتمل، إذ توجد كشذرات، أو إشارات، أو بقايا نصوص، تفتح المجال أمام تأويلات غير محدّدة، تقترب من الشك، بقدر ازورارها عن اليقين. لا تشرح اللوحة، بقدر ما تربكها، وتضع المتلقي أمام سرد غير خطي، يتشكّل في ذهنه أكثر مما يتجسّد على السطح.

من المعرض (العربي الجديد)

العلاقة بين هذه العناصر – التشخيص، والمادة، والعلامة، والفضاء تقوم كلها على مبدأ التوازن المتحرّك. فكل عنصر قد يتقدّم ليهيمن لحظة، ثم يتراجع لصالح غيره، في حركة تشبه التنفّس البصري. هذا التناوب يمنح الأعمال وحدة داخلية. ويجعلها تبدو فصولاً من خطاب واحد، عوض أن تكون لوحات مستقلة. ومن هنا، يصبح المتلقي جزءاً من هذا النظام، إذ يُطلب منه أن يعيد بناء المعنى عبر المشاهدة المتأنية، في ترويض لحسّ الاستهلاك السريع للصورة على البطء الحيوي المريح.

في مجملها، تكشف أعمال أعوينة عن وعي تشكيلي يشتغل على الحد الفاصل بين المرئي والمخفي، بين الحضور والغياب، وبين القول والصمت، وبين اليقين والشك. إنها تجربة لا تُراهن على الإيضاح، بل على الأثر، وتضع المتلقي أمام فضاء مفتوح للتأمل، حيث يصبح السؤال جزءاً من العمل الفني نفسه.

استقرار محمد أعوينة في فرنسا، شكّل عنده فضاء للحوار واللقاء، يفضل توصيفه بـ "الزواج الثقافي"، حيث تتجاور الرؤى وتتفاعل، من دون أن تفقد التجربة جوهرها. ويمكن النظر إلى معرض "إشعار اللمس" بوصفه تجربة تنقل اللون والمادة والفضاء إلى مستوى لغة بصرية مفتوحة، بلا مركز ثابت ولا معنى مغلق. فهي أعمال لا تقدّم دلالات جاهزة، بقدر ما تتركها معلّقة وقابلة للتشكّل داخل وعي المتلقي، وتكمن قوتها في قدرتها على تجاوز المعنى الواحد نحو تعدّد القراءات، بما يجعل اللوحة فضاء مشتركاً بين فعل الخلق وفعل النظر، وبين الذاكرة والحس، وبين ما يُرى وما يُستشعر.