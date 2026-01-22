محمد أحمد جمال يفوز بجائزة إدوار الخراط للإبداع الأدبي

- فاز الكاتب والمترجم المصري محمد أحمد جمال بجائزة إدوار الخراط للإبداع الأدبي عن روايته "طيران"، التي تميزت ببناء عالم فانتازي متكامل، حيث يتمكن سكان الإسكندرية من الطيران، مما يعكس "ديستوبيا معكوسة" تتجاوز الواقع وتفككه. - تدور أحداث الرواية في سياق سياسي مصري حساس، حيث يصبح الطيران استعارة للمقاومة ضد السلطة، مستثمرة السخرية والتناص الأدبي كأدوات جمالية ونقدية. - تهدف جائزة إدوار الخراط لدعم الكتّاب الشباب في مصر والعالم العربي، وتشجيعهم على تجاوز الأشكال السردية التقليدية وتعزيز الحرية الفنية.

أعلنت لجنة تحكيم جائزة إدوار الخراط للإبداع الأدبي عن الفائز في دورتها الثانية، وذلك خلال فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته السابعة والخمسين، حيث آلت الجائزة هذا العام إلى الكاتب والمترجم المصري محمد أحمد جمال عن روايته "طيران" (المحروسة، 2021).

وفي حيثيات الفوز، أوضح رئيس لجنة التحكيم منتصر القفّاش، أن الرواية تميّزت ببناء عالم فانتازي متكامل يقوم على فرضية جريئة ومفاجئة، تتمثل في قدرة سكّان مدينة الإسكندرية على الطيران. واعتبر القفّاش أن "طيران" تقدّم نموذجاً لما يمكن وصفه بـ"الديستوبيا المعكوسة"، إذ لا تهرب من الواقع أو تنفصل عنه، بل تتجاوزه وتعيد تفكيكه، كاشفةً عن تناقضاته وحدوده.

وتدور أحداث الرواية في سياق سياسي مصري شديد الحساسية، حيث يتحوّل فعل الطيران إلى استعارة رمزية للمقاومة في مواجهة سلطة ثقيلة ومتجذّرة. ومن خلال مدينة الإسكندرية عام 2005، تطرح الرواية سؤالاً مركزياً حول أثر الفعل الفردي الخارق حين ينبثق من قلب البنية السلطوية نفسها، مستثمرة السخرية والتناص الأدبي بوصفهما أدوات جمالية ونقدية في آن واحد.

يُذكر أن محمد أحمد جمال كاتب ومترجم من مواليد عام 1992، صدر له في الرواية أيضاً "كتاب خيبة الأمل"، إلى جانب أعمال مترجمة عن اللغة الإنكليزية، من أبرزها: "البطل بألف وجه" لجوزيف كامبل، و"إفطار الأبطال" لكورت فونيجت، و"أساطير إسكندنافية" لنيل غايمان، و"سباحة في بركة تحت المطر" لـ جورج سوندرز.

وكانت لجنة التحكيم قد أعلنت في وقت سابق القائمة القصيرة للأعمال المرشحة للجائزة، والتي ضمّت روايات: "دوار العالم" لأحمد الصادق، و"صديقي أو أي لقب آخر" لميرا عماد كريم، و"فن الشارع" لسيد عبد الحميد، و"في صيف 88" لدينا علي. وتُمنح جائزة إدوار الخراط للإبداع الأدبي سنوياً تكريماً لإرث الكاتب إدوار الخراط، وتهدف إلى دعم الكتّاب الشباب في مصر والعالم العربي، وتشجيعهم على خوض تجارب كتابية تتجاوز الأشكال السردية التقليدية، وتعزز قيم الحرية الفنية والتجريب.