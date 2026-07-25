يستند كتاب "محكمة غزة: تواطؤ بريطانيا في الإبادة الجماعية" (The Gaza Tribunal: Britain’s Complicity in Genocide) (دار بلوتو برس، يوليو/ تموز 2026) إلى أعمال "محكمة غزة" ونتائجها، وهي مبادرة تحقيق غير رسمية انعقدت في لندن في سبتمبر/ أيلول 2025. ويقدم الكتاب، الذي ألفه كل من جيريمي كوربين ونيف غوردون وشهد حموري، مع خاتمة للروائية البريطانية سالي روني، توثيقاً للشهادات والأدلة التي جمعتها المبادرة، مع قراءةٍ قانونيةٍ وسياسيةٍ للقضايا التي يطرحها التحقيق حول الحرب على غزة.

الكتاب، الذي جاء في مئة واثنين وتسعين صفحة، يعود إلى جلسات "محكمة غزة" التي رأسها جيريمي كوربين ونيف غوردون وشهد حموري، وضمت خلال يومين في لندن شهاداتٍ لناجين فلسطينيين وصحافيين وناشطين في مجال حقوق الإنسان، وخبراء في القانون الدولي، ومبلغين عن المخالفات. وقد نشرت المبادرة لاحقاً تقريراً عن نتائج التحقيق، قبل أن يعاد تقديم مادته في هذا الإصدار الذي يجمع بين الشهادة والتوثيق والتحليل.

ينطلق الكتاب من توثيق آثار الحرب على غزة كما يعرضها مؤلفوه، ويتوقف عند مشاهد دمارٍ طاولت أحياءً كاملة وسقوط أشخاص تحت الأنقاض، ومقتل آخرين خلال انتظارهم الحصول على مساعدات غذائية. ويقدم هذه الشهادات في محاولةٍ لرصد التجربة الإنسانية للفلسطينيين خلال الحرب، وبحث المسؤوليات السياسية والقانونية المرتبطة بها. كذلك يعتبر مؤلفو الكتاب أن ما جرى في غزة كان من الممكن تفاديه، وأن مسؤولين سياسيين اختاروا، بحسب طرحهم، المشاركة في السياسات التي أسهمت في وقوعه.

ينطلق الكتاب من توثيق آثار الحرب على غزة كما يعرضها مؤلفوه

ويستند "محكمة غزة" إلى المادة التي جمعتها جلسات التحقيق، ويشمل شهاداتٍ أصليةٍ لناجين فلسطينيين وصحافيين، وناشطين في مجال حقوق الإنسان وخبراء في القانون الدولي، إلى جانب مبلغين عن المخالفات. ويهدف هذا الجمع، كما يورده الكتاب، حسب ما يذكره الناشر، إلى توثيق الواقع الإنساني للحرب، وإلى بحث الطرق التي يرى مؤلفو الكتاب أن الحكومة البريطانية مكّنت من خلالها ما يصفونه بالإبادة الجماعية في غزة.

ولا يكتفي الإصدار بجمع الشهادات، إذ يقدمها ضمن مقاربةٍ قانونية وسياسية تستند إلى مبادئ القانون الدولي، وتبحث في مفاهيم الإبادة الجماعية وواجب الدول في منعها، والتواطؤ فيها والمسؤولية القانونية المترتبة عليها، إلى جانب آليات الحقيقة والمساءلة، بحسب الناشر. ويضم الكتاب، بحسب فهرسه، فصولاً تتناول هذه القضايا من زوايا متعددة، في محاولة لربط الوقائع الميدانية بالإطار القانوني الذي يناقشه مؤلفوه.

الكتاب يجمع بين "أرشيف تاريخي من الأدلة" ودعوة إلى التحقيق في المسؤوليات التي يثيرها. وتتعدى قيمة العمل، بحسب تقديم الناشر، جمع الإفادات ممتدةً إلى حفظها في سجل توثيقي يضم شهادات ووثائق وتحليلات قانونية وسياسية. ويؤكد الكتاب أن الجرائم ضد الإنسانية تستوجب الحقيقة والمساءلة، ويرى أن العدالة لا يمكن أن تتحقق في غيابهما.

ويأتي هذا الإصدار امتداداً للتحقيق الذي أجرته "محكمة غزة"، إذ يجمع مادته بين التقرير والشهادات والتحليل القانوني في صيغة كتاب واحدة، ليشكل عملاً توثيقياً يسعى إلى حفظ الأدلة والشهادات المتعلقة بالحرب على غزة وكذا الإسهام في النقاش القانوني والحقوقي حول المسؤوليات التي يطرحها التحقيق.

ويشارك في تأليف الكتاب جيريمي كوربين، السياسي البريطاني والرئيس السابق لحزب العمال، ونيف غوردون، الباحث في القانون الدولي وحقوق الإنسان، وشهد حموري، الباحثة والمحاضرة في القانون الدولي، فيما جاءت خاتمة العمل بقلم الروائية سالي روني. كذلك أدرج الكتاب ضمن مستودع الأبحاث التابع لكلية القانون في جامعة كِنت البريطانية، حيث أودعته الباحثة شهد حموري ضمن الإنتاج العلمي المرتبط بها.