مثقفون وصحافيون فلسطينيون يرفضون أي تدخل خارجي في إعادة إعمار غزة

حذّر مثقفون وكتّاب وباحثون وصحافيون فلسطينيون، ممن عايشوا حرب الإبادة على غزة وأغلبيتهم ما زالوا يقيمون فيها، في بيان صدر أمس السبت، من خطورة التصورات والمخططات المتداولة بشأن مستقبل القطاع، ولا سيما تلك المتعلقة بإعادة تخطيطه عمرانياً وهندسة المكان وبناء تجمعات سكنية جديدة، معتبرين أنها تمسّ بالملكيات الفردية وقواعد تنظيم الأرض، وتسعى إلى هدم المخطط العمراني القائم وإعادة تشكيل الجغرافيا بما ينسف التجمعات السكانية والتاريخ العمراني لـ غزة.

وأشار الموقعون على البيان إلى قلقهم من محاولات صياغة تشريعات جديدة، أو المساس بالمنظومتين القانونية والتعليمية، وبالمنهاج الدراسي في القطاع، مؤكدين أن أي تجاوز للملكيات الفردية، التي تمثل ذاكرة شخصية وجماعية وميراثاً اجتماعياً، يشكل انتهاكاً صارخاً لحقوق الأفراد وحرياتهم، واعتداءً على مستقبلهم ومستقبل عائلاتهم، فضلاً عن مخالفته للقانون الفلسطيني والقانون الدولي اللذين يكفلان حقوق الملكية والميراث.

واعتبر البيان أن التوجهات المطروحة لإعادة تخطيط غزة بالشكل المتداول تندرج ضمن محاولات لتجاوز هوية المكان وتشويه تاريخه، وفرض وقائع ذات أبعاد سياسية ووطنية، مشدداً على أن أي تخطيط عمراني يجب أن ينطلق من احترام هوية المكان، وتاريخه، والعلاقة المتراكمة بينه وبين سكانه، بما في ذلك مبانيه وشوارعه وميادينه وتكويناته العمرانية بوصفها جزءاً من الذاكرة الفردية والجمعية والبعد الثقافي والاجتماعي.

كما حذّر الموقعون من أن تجاوز إعادة بناء مخيمات اللاجئين الثمانية في القطاع يشكل مساساً جوهرياً بحق العودة، وطمساً لشواهد النكبة، وانتهاكاً للحقوق الفلسطينية غير القابلة للتصرف، وللقرارات الدولية ذات الصلة، وعلى رأسها القرار 194.

وأكد البيان أن عملية إعادة الإعمار يجب أن تكون بملكية وإرادة فلسطينية خالصة، رافضاً أي تدخل خارجي يعيد هندسة المكان بما يخدم توجهات رأسمالية أو "كولونيالية" جديدة، أو يفرض وصاية على التعليم أو التشريع. وشدد الموقعون في ختام بيانهم على أن إعادة إعمار غزة وإدارة شؤونها يجب أن تكون جزءاً لا يتجزأ من المصير الوطني الفلسطيني، بما يحفظ وحدة الأرض والمؤسسات والتمثيل، ويمنع أي محاولات لسلخ القطاع عن سياقه الوطني العام.

ومن الموقعين على البيان: الروائي عاطف أبو سيف، والأكاديمي محمد صلاح أبو حميدة، والروائي محمد نصّار، والشاعر عثمان حسين، والشاعرة دنيا الأمل إسماعيل، والمخرج والممثل المسرحي علي أبو ياسين، والشاعرة آلاء القطراوي، والباحث مأمون سويدان، والشاعر سائد السويركي، والسينمائي محمود روقة، والكاتب ناهض زقوت، والكاتبة جيهان أبو لاشين، والشاعر شجاع الصفدي، والشاعرة هند جودة، والأكاديمي مروان الآغا، والصحافي سامي أبو سالم، والباحث محمد دياب، إلى جانب عشرات المثقفين والكتّاب والفنانين والباحثين الفلسطينيين الآخرين.