متحف قطر الوطني... يوبيل ذهبي لتراث متعدد الطبقات

- شهدت المتاحف في الخليج العربي تحولاً كبيراً، حيث أصبحت مختبرات لإعادة كتابة الذاكرة الوطنية ومساحات للتفاوض بين التاريخ والهوية. يُعتبر متحف قطر الوطني نموذجاً رائداً في هذا السياق. - يعيد معرض "إرث وطن" النظر في مفهوم المتحف كفعل ثقافي طويل المدى، حيث يقدم مواد نادرة من الأرشيف ويطرح أسئلة حول الأرشفة وعرض ذاكرة الدولة، مما يعكس تطور المتحف من مبادرة محلية إلى رؤية ثقافية شاملة. - يضم المعرض أعمالاً فنية وتركيبية تعكس الهوية الثقافية المتطورة لدولة قطر، مثل أعمال شوق المانع وخليفة آل ثاني، مما يعزز تجربة الزوار ويجعلها متعددة الأبعاد.

تحولت المتاحف في الخليج العربي إبان العقود الأخيرة من أماكن عرض المقتنيات إلى مختبرات لإعادة كتابة الذاكرة الوطنية، ومساحات للتفاوض بين التاريخ والهوية والخيال العمراني.

عند المعاينة، تبرز تجربة متحف قطر الوطني في الدوحة بوصفها أحد أكثر النماذج اكتمالاً، وهي تكتسي قبل أي شيء سمة الريادة المبكرة، قبل نصف قرن، حين افتتح عام 1975، ولم يكن في دول الخليج وقتذاك أي متحف وطني.

هذا الأسبوع يجيء معرض "إرث وطن، ذاكرة شعب تروى لخمسين عاماً"، المستمر حتى السابع من فبراير/ شباط جامعاً بين البعد التوثيقي المجتمعي للذاكرة، والآخر المستقبلي للعرض البصري والسينوغرافي، ما يجعل الزيارة تجربة سردية متعددة الأصوات.

معنى الأرشفة

يعيد المعرض النظر في فكرة المتحف نفسه، فهو هنا فعل ثقافي طويل المدى تشكّل عبر الأجيال. والمعرض لا يكتفي بالاحتفاء باليوبيل الذهبي على تأسيس المتحف، إنما يطرح أسئلة حول معنى الأرشفة والطريقة التي تعرض بها ذاكرة الدولة للمجتمع، والعالم.

يقدم مادة نادرة من أرشيف المتحف الوطني القديم منذ سبعينيات القرن الماضي، من صور، ووثائق، وسجلات، ومراسلات، وأعمال فنية، تتيح للزائر أن يرى كيف تحول مشروع المتحف من مبادرة محلية بسيطة إلى رؤية ثقافية شاملة تعيد تعريف علاقة الإنسان بالتراث والمكان.

يضمّ المعرض أرشيف المتحف الوطني القديم منذ السبعينيات



ويتتبع الذاكرة المؤسسية في البلاد، من فكرة المتحف الأول في سبعينيات القرن الماضي إلى صيغته المعاصرة التي افتتحت عام 2019. بهذا المعنى، يظهر المعرض تجسيداً لمرحلة جديدة في الوعي المتحفي العربي، حيث تقدم الذاكرة لا بوصفها ماضياً محفوظاً، وإنما قوة فاعلة في تشكيل الغد.

شاهد ومنتج

المتحف هنا شاهد ومنتج للتاريخ في آن. في هذا السياق، يسأل من يطالع هذا التاريخ المحفوظ عن كونه كنزاً مخبأ، فمن المؤكد أن ثمة مقتنيات كبيرة تعزز السردية المتحفية، لماذا لا تكون هذه المقتنيات وغيرها جزءاً من متحف قطر الوطني القائم حالياً؟

فهي ليست أعمالاً فنية قد نؤجلها إلى الغد، بل جزء من الحكاية التي لها استهلال فتصاعد سردي يواصل الحكاية حتى يصل إلى شكل شبه مكتمل من كتاب قطر بين دفتي كتاب بصري، على سبيل الاستعارة.

في قاعة العرض المؤقتة رقم 13، يتحول المعرض إلى سجل بصري وزمني يكشف كيف تشكّل مفهوم الوطن الجامع للمكان والزمان والوجود البشري من خلال الوثيقة والصورة والعمارة.

تبدأ الحكاية من قرار الأمير الأب الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني بتحويل قصر الشيخ عبد الله بن جاسم إلى متحف وطني عام 1975. لم يكن هذا القرار ذا طابع تراثي بحت، بل خطوة رمزية تختار المبنى بوصفه نقطة التقاء بين السلطة والمكان والذاكرة.

من فندق الواحة أحد أقدم فنادق البلاد، انطلقت اللجنة الأولى برئاسة يوسف جاسم الدرويش، واضطلعت بجمع المقتنيات وإطلاق حملة لتشجيع التبرعات، ما أرسى علاقة جديدة بين المجتمع ومفهوم "المتحف" بوصفه مؤسسة جماعية لحفظ المعنى. وهنا أسهم الباحث البريطاني مايكل رايس في بلورة الرؤية الأولى، وتوثيق مراحل التأسيس.

أرشيف مصغر

في إحدى الواجهات الزجاجية تُعرض مجموعة بطاقات هوية تعود إلى موظفي القسم البحري، توثق ملامح البنية الإدارية للمتحف الوليد. تبدو هذه البطاقات اليوم مثل أرشيف مصغر لبدايات المؤسسة الثقافية الرسمية، حيث تتجسد الدولة الحديثة في وجوه موظفيها.

إلى جوارها تُعرض شرائح فوتوغرافية وصور ملونة التقطها المصور البريطاني ويليام فيسي في السبعينيات. في هذه اللقطات، نرى القصر القديم، والسفن الراسية، ومشاهد من الدوحة في طور التحول العمراني. لا تعرض الصور هنا تاريخاً بصرياً فحسب، بل فعل تأمل في التغير نفسه، في العلاقة بين ما يحفظ وما يعاد بناؤه.

وثيقة بخط يد الملك خالد بن عبد العزيز آل سعود، مؤرخة في مارس 1976، تضاف إلى هذا السرد بوصفها شهادةً من خارج الحدود، إذ تربط بين الذاكرة الوطنية القطرية ونظرتها الإقليمية، بين الدبلوماسية والتاريخ الثقافي.

أعمال فنية

يتبوأ العمل الفني التركيبي للفنانة القطرية، شوق المانع، مكانه وسط القاعة الرئيسية، وهو يعيد تصوّر الكرة الأرضية الأصلية المشهورة في ذلك الوقت.

أما اليوم فقد صارت من جديد عملاً فنياً يجمع بين التقنية ويحفه عقال الرأس الذي يضعه الرجال على غطاء الرأس: الغترة.

في حين يجسّد العمل الفني التركيبي لخليفة آل ثاني الهوية الثقافية المُتطورة للدولة، ويوظف "ماضينا هو الأساس، ومستقبلنا يُبنى عليه"، عمل فني تركيبي يُبث على شاشات تلفزيونية تُصاحبه تقنيات الرسومات بالذكاء الاصطناعي، لإعادة تحريك هندسة القصر القديم المعمارية وتاريخه.

بالإضافة إلى ذلك، هناك عمل فني تركيبي آخر للفنان بعنوان "اللؤلؤ لا يبقى على الرمال"، وهو يحول السنبوك التقليدي إلى منحوتة تُشِعّ ضوءاً تستحضر مبادئ الثبات والاكتشاف.

يعيد عمل الفنانة القطرية شوق المانع تصوّر الكرة الأرضية

ثم يمتد المعرض إلى القصر القديم، حيث تقدم شهادات الزوار تأملات عن المتحف وذكريات شخصية تناقلتها الأجيال. أما العمل الفني التركيبي "بدر التمام" في المجلس المركزي والذي اعتمد على الوسائط المتعددة، فيستعرض أربع نوافذ تطلّ على المناظر الطبيعية للصحراء والشاطئ وضاحية المدينة ومتحف قطر الوطني، في دعوة إلى التأمل الهادئ.

تتصدر جدارية باري إيفانز فضاء العرض استعارةً بصريةً لمسيرة الدولة. رسمت اللوحة عام 1973 قبل اكتمال المتحف، وتبدو اليوم مثل مقدمة فنية غير مقصودة له. إنها تستعرض مشهداً واسعاً يلتقي فيه الماضي بالحاضر: شيوخ ومقاتلون وفرسان وأعلام، وجموع تحيط بجلوس الحاكم في الوسط.

يقدم إيفانز التاريخ عرضاً مسرحياً تقريباً، تتبادل فيه الشخصيات نظراتها في مشهد يتجاوز الواقعية ليصوغ "أسطورة التأسيس". يذكر هذا المشهد بجداريات الدول الحديثة في لحظات ما بعد الاستقلال، حيث يستعاض عن السرد الخطي بصيغة الاحتفال الجمعي، وعن الواقعة السياسية بالرمز المتخيل.

في المكان الذي نتجول فيه كان هنا المتحف السابق لثلاثة عقود (1975-2004)، بيد أنه الآن جزء من المتحف الجديد الذي بذلت فيه سنوات طويلة لتشييده حتى افتتح في 2019، وقد صممه المعماري الفرنسي جان نوفيل. أقفل القديم مؤقتاً، وكان يفتح في مناسبات مثل آسياد 2006، أو تقام باسمه فعاليات، حتى يبقى اسمه محفوراً.