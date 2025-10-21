متحف الفن العربي في قطر يقيم معرضي "تطلعات" و"نرفض"

- احتفالاً بالذكرى السنوية الخامسة عشرة لتأسيس المتحف العربي للفن الحديث، يفتتح معرضان في 31 أكتوبر، "تطلّعات: خمسة عشر عاماً من متحف" و"نَرفُض/ رَفَضنا"، لتسليط الضوء على تاريخ الحداثة العربية ومفاهيم الرفض والصمود. - يستعرض "تطلّعات" محطات زمنية مفصلية من خلال أربعة محاور، تشمل جذور المتحف، الذاكرة المؤسسية، إرث التعليم، وعرض المقتنيات كشاهد على الهوية العربية. - "نَرفُض/ رَفَضنا" يضم أعمال 15 فناناً معاصراً، ويعكس مفاهيم الرفض والمقاومة، ويُعتبر دعوة للتضامن والوعي بأهمية الفن.

كشفت متاحف قطر اليوم الثلاثاء عن تفاصيل جديدة حول معرضين يفتحان أبوابهما يوم 31 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، في المتحف العربي للفن الحديث، ليمثلا بداية احتفالات الذكرى السنوية الخامسة عشرة لتأسيسه.

يقدم معرض "تطلّعات: خمسة عشر عاماً من متحف" نظرة جديدة على المجموعة الدائمة للمتحف، متتبعاً دوره المحوري في تسليط الضوء على تاريخ الحداثة العربية.

وسيتزامن معه "نَرفُض/ رَفَضنا"، المعرض الجماعي الذي يضمّ أعمالاً لأكثر من 15 فناناً معاصراً من العالم العربي ممن تتناول ممارساتهم مواضيع الرفض والصمود والتحرك في مواجهة المعارضة.

وسيبحث معرض "تطلّعات: خمسة عشر عاماً من متحف"، الذي يستقبل الجمهور حتى 8 أغسطس/ آب 2026، في محطات زمنية مفصلية من خلال إعادة تنسيق وعرض مجموعة مقتنيات المتحف ضمن أربعة محاور، وهي بحسب البيان:

أولاً، جذور متحف، مركز الفن في الدوحة الذي تقوده جهود استثنائية اضطلع بها الشيخ حسن بن محمد بن علي آل ثاني؛ وثانياً استعراض تاريخي مفصّل للذاكرة المؤسسية لمتحف عبر معارضه الفردية والجماعية؛ وتتبع لنطاقه المتحفي، وإنجازاته، وشبكاته التعاونية؛ وثالثاً، إرث التعليم في مجال الفن وأهمية تناقل المعارف في العالم العربي عبر سياقات مختلفة؛ ورابعاً، عرض مجموعة المقتنيات باعتبارها شاهداً على مدى إسهام الفن العربي الحديث في تحديد الهوية العربية، خاصة في مرحلة ما بعد الاستقلال، حيث طوّر الفنانون لغة بصرية مشتركة تعكس مبادئ الوحدة العربية ومقاومة الاحتلال في فلسطين.

نرفض/ رفضنا

يجمع معرض "نَرفُض/ رَفَضنا"، الذي يفتح أبوابه من 31 أكتوبر/تشرين الأول 2025 إلى 8 فبراير/ تشرين الثاني 2026، خمسة عشر فناناً ممن تعكس أعمالهم مفهوم الرّفض، ومسارات الإصرار والمقاومة، وتخفيف العنف، وصون التراث، والرعاية. نُظّم المعرض بجهود جماعية، ليكون دعوة إلى الحضور والتضامن، وإلى الوعي بضرورة ممارسة الفنّ.



ويتماشى عنوان المعرض مع جوهر صالون المرفوضين في فرنسا، حيث يلفت الانتباه إلى بصيص الأمل والصمود الذي يولد في أوقات الأزمات. وقد كُلف بتنفيذ معظم الأعمال المعروضة خصيصاً للمعرض، يقدّمها فنّانون يؤمنون بأن الفنّ ضرورة من ضرورات الوجود.

وقالت زينة عريضة، مديرة "متحف" في بيان بالمناسبة "يمثل المعرضان لحظة مهمة في تاريخ مؤسسة متحف: المتحف العربي للفن الحديث؛ فعلى مدار 15 عاماً، قدّم متحف لجماهيره من قريب أو بعيد التاريخ المدهش للفن الحديث والمعاصر من العالم العربي والمناطق المحيطة".

وتأتي الذكرى السنوية الخامسة عشرة لمتحف: المتحف العربي للفن الحديث في إطار حملة "أمّة التطوّر"، وهي حملة تستمر 18 شهراً تُكرّم المسيرة الثقافية لقطر على مدار الخمسين عاماً الماضية منذ تأسيس متحف قطر الوطني، ومنذ عشرين عاماً على تأسيس متاحف قطر.