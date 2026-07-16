متحف التصوير بالدار البيضاء على أطلال فندق اللبادي

- تحول "فندق اللبّادي" التاريخي في الدار البيضاء إلى متحف للتصوير والفنون البصرية، ليعكس رحلة تحول المكان من مركز تجاري إلى مؤسسة ثقافية حديثة، مع الحفاظ على العناصر المعمارية الأصلية كجزء من برنامج إعادة تأهيل المدينة القديمة. - صمم المتحف المعماري الياباني تاداو أندو، ليكون أول مشروع له في أفريقيا، ويتميز بالبساطة والضوء والانسجام مع المحيط، مما يعزز دور الموروث الثقافي في تشكيل الوظيفة الجديدة للمكان. - يمتد المتحف على مساحة 870 متراً مربعاً، ويهدف إلى أن يكون مساراً متكاملاً للزوار، جامعاً بين العرض والحفظ والتوثيق والتكوين، ضمن استراتيجية لتعزيز شبكة المتاحف المغربية.

من فَنْدَقٍ تجاري احتضن حركة التجار والقوافل داخل المدينة القديمة للدار البيضاء خلال القرن التاسع عشر، إلى متحفٍ مخصصٍ للصورة والفنون البصرية في القرن الحادي والعشرين، يختصر مبنى متحف التصوير والفنون البصرية مساراً طويلاً من تحولات المكان ووظائفه. ففوق أطلال فَنْدَق اللبّادي، أعاد المعماري الياباني تاداو أندو صياغة فضاءٍ تاريخي ضمن رؤية معاصرة تحفظ أثره المعماري، وتمنحه وظيفة ثقافية جديدة، ليصبح هذا المتحف أحد أبرز المشاريع المتحفية التي عرفها المغرب خلال السنوات الأخيرة.

اختار المشروع موقعاً يحمل ذاكرة خاصة في قلب المدينة القديمة، حيث لم يكن "فَنْدَق اللبّادي" مجرد بناء من الأبنية التقليدية، وإنما كان جزءاً من منظومة عمرانية وتجارية ميّزت المدن المغربية العتيقة. فالفَنْدَق، في الاصطلاح المغربي، هو فضاء كان يؤدي وظائف متعددة؛ يستقبل التجار القادمين من مناطق بعيدة، ويوفر لهم أماكن للإقامة، ويحفظ بضائعهم، ويشكل نقطة من نقاط الحركة الاقتصادية داخل المدينة. وهو ما كان عليه فَنْدَق اللبّادي في القرن التاسع عشر، قبل أن يتحول موقعه إلى حاضنٍ لمؤسسة ثقافية تستعيد مفهوم المكان، باعتباره ذاكرة حيّة، ابتداء من الثالث والعشرين من يونيو/حزيران 2026 اليوم الذي افتتح فيه المتحف رسمياً في وجه العموم

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جاء إنشاءُ المتحف ضمن برنامج إعادة تأهيل المدينة القديمة بالدار البيضاء، وتثمين المعالم التاريخية وإدماجها في مشاريع ثقافية معاصرة. وقد حرص المشروع على إبقاء أثر المبنى الأصلي حاضراً في التكوين الجديد، إذ جرى الحفاظ على عناصر معمارية من الموقع، من أقواس حجرية، وأعمدة، وجدران، مع إعادة بناء بعض الأجزاء اعتماداً على المواد التي عُثر عليها في المكان. وهكذا حضرت طبقات التاريخ في بنيته الداخلية والخارجية، وجزءاً من هوية المتحف.

صمّمه المعماري الياباني تاداو أندو المتوّج بجائزة بريتزكر

يحمل المبنى توقيع المعماري الياباني تاداو أندو، أحد أبرز الأسماء في العمارة العالمية المعاصرة، والحائز جائزة بريتزكر، إحدى أهم الجوائز الدولية في هذا المجال. ويشكّل متحف التصوير والفنون البصرية بالدار البيضاء أول مشروعٍ للمعماري الياباني في القارة الأفريقية، مقدّماً نموذجاً معمارياً يربط بين خصوصية الموقع التاريخي، ورؤية تصميمية تقوم على البساطة والضوء والانسجام مع المحيط.

واجهة المتحف (العربي الجديد)

صُمّم المتحف وفق الخصائص المميزة للغة تاداو أندو المعمارية، حيث تحضر الخرسانة المكشوفة عنصراً بنيوياً وجمالياً، ويتحول الضوء الطبيعي إلى مكوّن أساسي في صياغة الفضاء الداخلي وإيقاعه. وقد تأسس المشروع على مواءمة دقيقة بين متطلبات المؤسسة المتحفية الحديثة وخصوصية الموقع التاريخي، عبر الحفاظ على ذاكرة المكان، وإدماجها داخل رؤية معمارية معاصرة تمنح الموروث دوره في تشكيل الوظيفة الثقافية الجديدة.

يمتد المتحف على مساحة تقارب 870 متراً مربعاً، ويتوزع على مستويات متعددة تشمل الطابق الأرضي والطابقين الأول والثاني، ويضم فضاءات للمعارض الدائمة والمؤقتة، وقاعاتٍ للتكوين، ومكتبة وخزانة وسائطية. وقد صُمم ليكون مساراً متكاملاً للزائر، ويمنح هذا التنظيم للمتحف أدواراً متعددة تجمع بين العرض والحفظ والتوثيق والتكوين، على نحوٍ يجعله فضاءً موجهاً إلى الجمهور والباحثين والمصورين والمهتمين بالفنون البصرية.

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وأُسند تدبير المتحف إلى المؤسسة الوطنية للمتاحف، عقب اتفاقية وُقعت في يناير 2026 مع ولاية جهة الدار البيضاء - سطات، والوكالة الحضرية للدار البيضاء، وشركاء آخرين. ضمن استراتيجية ترمي إلى تعزيز شبكة المتاحف المغربية، وتطوير مؤسسات متخصصة تستجيب لتحولات الفنون المعاصرة وحاجات حفظ الذاكرة الثقافية، حسب الجهة المسؤولة.