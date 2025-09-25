متاحف قطر.. عشرون عاماً على التأسيس

- تحتفل هيئة متاحف قطر بمرور عشرين عاماً على تأسيسها من خلال تنظيم ستة عشر معرضاً وفعالية ضمن حملة "أُمّة التطور"، تشمل معرض "إرث وطن" في متحف قطر الوطني ومعرض "الريف" بالتعاون مع صندوق قطر للتنمية. - يحتفي المتحف العربي للفن الحديث بمرور 15 عاماً على تأسيسه بمعارض متنوعة مثل "تطلّعات" و"نَرفُض/ رَفَضنا"، ويقدم مركز "M7" معارض مثل "فاشن ترست العربية"، بينما يستضيف متحف قطر الأولمبي معرض "الرياضات الإلكترونية". - يستضيف غاليري متاحف قطر - كتارا معرض "جذور وعصور" للفنان مقبول فدا حسين، ويقام في مطافئ معرض "بوابات متغيرة"، ويقدم مشروع "رباعية قطر" العمل التركيبي "بدون عنوان 2025" في حديقة متحف الفن الإسلامي.

قصة عشرين عاماً على التأسيس ترويها هيئة متاحف قطر في ستّة عشر معرضاً وفعالية تنظّم، ابتداءً من 23 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، في مختلف مؤسساتها. ويقدَّم موسم معارض الذكرى السنوية في إطار حملة "أُمّة التطور" التي تستمر 18 شهراً بتنظيم من "قطر تُبدع"، وتكرّم المسيرة الثقافية لقطر على مدار الخمسين عاماً الماضية منذ تأسيس متحف قطر الوطني.

وتشمل أبرز فعاليات البرنامج معرض "إرث وطن: ذاكرة شعب تُروى لخمسين عاماً" في متحف قطر الوطني، الذي يتتبع قصة المتحف بدءاً من عام 1975 عندما افتُتح في القصر التاريخي كأول مؤسسة من نوعها في الخليج وصولاً إلى يومنا هذا، حيث يحتضن متحف قطر الوطني مبنىً أيقونياً صممه المعماري جان نوفيل.

منحوتة صخرة فوق صخرة أخرى للفنانَيْن بيتر فيشلي وديفيد فايس (متاحف قطر)

إضافةً إلى ذلك، يُقدَّم معرض "الريف: مكان للحياة.. لا للهجران" في كلٍّ من متحف قطر الوطني ومدرسة قطر الإعدادية، بالتعاون مع صندوق قطر للتنمية، ويسلط الضوء على مشروع بحثي دولي بقيادة المعماريين ريم كولهاس وسمير بانتال، كما يُقيّم مستقبل الحياة الريفية في مناطق بعينها في أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا الوسطى. أما معرض "آي إم باي: العمارة تُشكِّل الحياة"، وهو أول معرض استعادي شامل يُنظّمه متحف الثقافة البصرية "M+" الألماني بالتعاون مع متاحف قطر، فسيُقام في غاليري متاحف قطر – الرواق. ويضمّ المعرض رسوماتٍ أصلية ومخططات ونماذج ومواد أرشيفية، نادرة تحتفي بحياة وإرث المعماري الصيني الأميركي إيوه مينغ باي (1917-2019).

مشاركة محلية ودولية للفنانين والمشاريع أبرزها "رباعية قطر"

وخلال هذا العام يحتفي المتحف العربي للفن الحديث بمرور 15 عاماً على تأسيسه، وبهذه المناسبة ستُقام عدة معارض تشمل إعادة عرض مقتنيات المتحف الفريدة تحت عنوان "تطلّعات: خمسة عشر عاماً من متحف"، إلى جانب المعرض الجماعي "نَرفُض/ رَفَضنا". يضمّ المعرض أعمال خمسة عشر فناناً يستكشفون فيها التوترات بين الرفض والحرية الفنية والتضامن.

كما سيقدّم المركز الإبداعي للابتكار والأزياء والتصميم "M7"، الذي افتُتح عام 2021، سلسلة من المعارض، من أبرزها "فاشن ترست العربية: خيوط الأثر". وفي 3-2-1 متحف قطر الأولمبي والرياضي، الذي افتتح قبيل انطلاق بطولة كأس العالم في قطر عام 2022، يقام معرض "الرياضات الإلكترونية غيرت قواعد اللعبة". أما المعرض الثاني "الحذاء الرياضي: من الصانع إلى الشارع" فهو معرض متنقّل من متحف التصميم في لندن، يستكشف الروابط بين تصميم الأحذية الرياضية والتاريخ الثقافي.

ويستضيف غاليري متاحف قطر - كتارا المعرض المتنقّل للفنان الهندي الشهير مقبول فدا حسين بعنوان "جذور وعصور"، الذي عُرضت نسخته الأولى في بينالي البندقية للفنون 2024 وأُعيدت صياغته خصيصاً للدوحة. وفي مطافئ - مقر الفنانين التابع لمتاحف قطر يُقام معرض "بوابات متغيرة" الذي يسلّط الضوء على أعمال أحدث دفعة من منتسبي برنامج الإقامة الفنية، تحت إشراف المدير الفني لمطافئ الفنان المصري وائل شوقي. وهذا المعرض تُقيّمه فنياً سعيدة الخليفي، ويُمثل النسخة الأخيرة من برنامج الإقامة الفنية، ويحتفي بأعمال الفنانين المقيمين في قطر.

أما على مستوى الأعمال التركيبية، فيقدّم مشروع "رباعية قطر" العمل الجديد "بدون عنوان 2025" (لا خبز لا رماد) في حديقة متحف الفن الإسلامي، وهو عمل تركيبي للفنان ريركريت تيرافانيا. ويأتي هذا المشروع ضمن المرحلة التمهيدية لمهرجان "رباعية قطر" الدولي للفن المعاصر الذي يُقام كل أربع سنوات والمقرّر انطلاقه في الدوحة في نوفمبر/ تشرين الثاني 2026، عبر تقديم منحوتة صخرة فوق صخرة أخرى للفنانَيْن بيتر فيشلي وديفيد فايس، وهي منحوتة بطول خمسة أمتار ونصف مصنوعة من صخرتين متوازنتين من الغرانيت.