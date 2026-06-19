متاحف قطر تعلن عن 15 معرضاً لخريف 2026

- أعلنت هيئة متاحف قطر عن برنامج خريف 2026، الذي يضم معارض وعروضاً للفن العام لتعزيز التبادل الثقافي العالمي، بما في ذلك معرض "جماعة بغداد للفن الحديث" ومعرض "بيتي بيتك" الذي يستكشف الضيافة العربية. - يشمل البرنامج معارض في مركز M7، منها أول معرض استعادي لدار الأزياء إردم ومعرض ضخم للحُلي، بالإضافة إلى أكثر من خمسة عشر معرضاً مستقلاً وافتتاح النسخة الثانية من بينالي دوحة التصميم. - يشكل بينالي دوحة التصميم ورباعية قطر الركيزتين الأساسيتين للموسم، حيث يجمعان مشاركين من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا، ويقدمان معارض وتكليفات فنية متنوعة.

أعلنت هيئة متاحف قطر عن برنامجها لموسم خريف 2026 ويضم معارض وعروضاً للفن العام، ومبادرات صُمِّمت لتعزيز التبادل الثقافي العالمي وإثراء الحوار بين الثقافات، ويمتد من سبتمبر/ أيلول إلى نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

وذكرت الهيئة، في بيان صادر أمس الخميس، أن الموسم يتضمن معرضاً استعادياً شاملاً لـ "جماعة بغداد للفن الحديث"، ومعرضاً لأعمال الفنان الإيطالي جوزيبي بينوني (79 عاماً) إضافة إلى الانطلاقة الأولى لمعرض "بيتي بيتك" في الدوحة، الذي يستكشف مفهوم الضيافة العربية. وكان "بيتي بيتك" قد انطلق أول مرة ضمن المعرض الدولي التاسع عشر للعمارة - بينالي البندقية.

كما يقدم M7، مركز قطر للابتكار وريادة الأعمال في مجالات التصميم والأزياء والتكنولوجيا، مجموعة من المعارض تشمل أول معرض استعادي متحفي مكرس لدار الأزياء إردم، ومعرضاً ضخماً للحُلي يضم أكثر من 500 قطعة، جرى اختيار معظمها من مجموعات متاحف قطر.

وعلى مدار ثلاثة أشهر، تفتتح هيئة متاحف قطر ما يزيد على خمسة عشر معرضاً مستقلاً، وتقدم النسخة الثانية من بينالي دوحة التصميم، وتطلق مشروع الجديد "رباعية قطر"، وهو معرض دولي للفن المعاصر يُقام كل أربع سنوات.

بينالي دوحة التصميم، في نسخته الثانية، ورباعية قطر يشكلان ركيزتي موسم الخريف

وقالت رئيسة مجلس أمناء متاحف قطر الشيخة المياسة بنت حمد آل ثاني، وفق ما أورده البيان، "تمثّل كل محطة من هذه المحطات شاهداً على قوة الروح الإنسانية، وتذكّرنا بأنه في أزمنة النزاع تغدو حاجة الناس إلى الالتقاء عبر قوة الثقافة الجامعة أكثر أهمية من أي وقت مضى".

ويُعد كلٌّ من بينالي دوحة التصميم، في نسخته الثانية، الذي سيجرى افتتاحه في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني 2026، ورباعية قطر، الذي سيشهد 21 نوفمبر انطلاقته الأولى، الركيزتين الأساسيتين لموسم الخريف.

وتستقطب نسخة هذا العام من دوحة التصميم مشاركين من مختلف أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا، ضمن أكثر من 20 معرضاً يتقدمها معرض "التصميم العربي الآن 2026"، حيث سيجتمع 81 مصمماً، وسيُقدم 78 من التكليفات الفنية الجديدة، إلى جانب 15 فيلماً

أما الدورة الافتتاحية من "رباعية قطر"، المعرض الوطني متعدد التخصصات للفن المعاصر، الذي يُقام كل أربع سنوات، فستقدم برنامجاً نابضاً بالحيوية يشمل معارض وتكليفات فنية ومشاريع للفن العام وبرامج إقامة فنية ومطبوعات وغيرها المزيد.