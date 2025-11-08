"ما يمنعنا من النوم" لداريان ليدر.. مقاربة نفسية وثقافية للأرق

- يمزج داريان ليدر بين التحليل النفسي والقراءات الثقافية لتقديم مقاربة جديدة لمشكلة الأرق، معتبرًا النوم تجربة إنسانية معقدة تتأثر بالوعي والذاكرة والمشاعر، وليس مجرد عملية بيولوجية. - يوضح الكتاب كيف تغير مفهوم النوم عبر التاريخ، مشيرًا إلى تأثير الضغوط المجتمعية والتكنولوجيا على صعوبة النوم، ويستعرض العلاقة بين النوم واللاوعي وتأثير ثقافة العمل على أنماط النوم. - يناقش ليدر تأثير التكنولوجيا على الإيقاع البيولوجي، منتقدًا تطبيب النوم ودور شركات الأدوية، مؤكدًا أن النوم هو شكل من أشكال المقاومة لاستعادة التوازن الإنساني.

يمزج عالم النفس البريطاني داريان ليدر، في كتابه "ما يمنعنا من النوم: استيعاب طريقة نومنا وعقولنا اليقظة" الصادر حديثاً عن دار ومكتبة عدنان في بغداد بترجمة فرح أبو التمن، بين التحليل النفسي والقراءات الثقافية، مقدّماً مقاربة مختلفة لمعضلة الأرق في العالم الحديث، ويتناول النوم باعتباره أكثر من عملية بيولوجية، بل تجربة إنسانية متشابكة مع الوعي والذاكرة وتراكم المشاعر.

يرى ليدر أن الأرق ليس مجرد خلل في الجسد أو اضطراب يمكن علاجه بحبوب منومة، إنه انعكاس لحالة العصر، إذ تتضاعف الضغوط المجتمعية ويزداد حضور التكنولوجيا في تفاصيل الحياة اليومية، ما يجعل النوم فعلاً صعباً في عالم يتطلب منا أن نكون متيقظين دائماً. ويستشهد الكاتب بجملة لفرانسيس سكوت فيتزجيرالد يقول فيها: "أسوأ شيء في العالم هو أن تحاول النوم دون جدوى"، ليشير إلى أثر الأرق العميق على النفس وما يخلّفه من شعور بالإحباط والوحدة.

يركز الكتاب على كيفية تغيّر مفهوم النوم عبر التاريخ، موضحاً أن أنماطه القديمة كانت أكثر مرونة، بينما فرضت أنظمة العمل الجديدة والنمو الصناعي نمطاً واحداً صارماً للنوم الليلي المتواصل. ويستعرض ليدر كيف تحوّل النومُ في الثقافة المعاصرة من حاجة إنسانية طبيعية إلى معركة مع الذات والجسد.

ويتوقف المؤلّف عند العلاقة بين النوم واللاوعي، مستنداً إلى نظريات فرويد، ومشيراً إلى أن الصراعات النفسية المكبوتة قد تتجلى في اضطرابات النومِ والأحلام، كما يتناول أثر ثقافة العمل التي تمجد الإنتاجية وتُذيب الحدود بين الحياة الخاصة والمهنية، ما يجعله في بعض الأحيان فعلَ "تراجع" أو "ضعف"، بينما هو في الحقيقة ضرورة لاستعادة التوازن.

ويخصّص الكتاب مساحة واسعة لبحث تأثير التكنولوجيا، من الشاشات إلى وسائل التواصل الاجتماعي، على الإيقاع البيولوجي للجسم. فالضوء الأزرق، والتواصل المستمر، والحاجة الدائمة لتلقي ردّات الفعل، كلها عوامل تربك الدماغ وتؤجج حالة الاستيقاظ الدائم. كما يناقش المؤلف تطبيب النوم، أي التعامل معه بوصفه حالةً مرضية قابلة للعلاج الدوائي فقط، منتقداً دور شركات الأدوية في تقديم حلول سريعة لا تعالج جذور المشكلة.

وفي خلاصة الكتاب، يرى ليدر أن النوم يمكن أن يكون شكلاً من أشكال المقاومة ضدّ عالم لا يتوقف عن المطالبة بمزيد من الإنتاج، مؤكداً أنّ استعادة الحق في النومِ ليست ترفاً، بل هو دفاعٌ عن إنسانيتنا.