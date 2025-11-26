ما وراء الحدود.. الفن التشكيلي يجمع 34 دولة في قلب الجزائر

- يستقطب المهرجان الثقافي الدولي للفن التشكيلي المعاصر في الجزائر 122 فناناً من 34 دولة، ويُعد نموذجاً متقدماً لسوق الفن الحديث، حيث يربط بين الإبداع والفعل الاقتصادي، ويتيح للفنانين الجزائريين التواصل مع المقتنين الدوليين. - يضم المعرض أعمالاً من دول متعددة ويركز على التبادل الثقافي، مع ورشات عمل للفنانين الناشئين، ومعرض لفناني المهجر يعكس التنوع والإبداع. - يحتضن المهرجان منتدى دولياً لمناقشة الفن المعاصر في زمن الذكاء الاصطناعي، ويشمل ورشات لتطوير مهارات القيّمين على المعارض، تحت شعار "ما وراء الحدود".

يستقطب المعرض المركزي للدورة التاسعة من المهرجان الثقافي الدولي للفن التشكيلي المعاصر، المقرر من 29 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري إلى السادس من ديسمبر/ كانون الأول القادم بقصر الثقافة "مفدي زكريا" في الجزائر العاصمة، 122 فناناً من 34 دولة، في 30 قاعة عرض، بينها 22 دولية وثمانٍ جزائرية. ويشكل هذا المعرض، حسب القائمين عليه، نموذجاً متقدماً لسوق الفن الحديث (Art Fair)، يربط بين الإبداع والفعل الاقتصادي، ويمنح الفنانين الجزائريين منصة للتواصل مع المقتنين الدوليين وشبكات الفن العالمية.

ويضم المعرض أعمالاً لفنانين من مصر، ليبيا، تونس، لبنان، العراق، السويد، الهند، الصين، فرنسا، إيران، نيجيريا، تركيا والكاميرون، مع تركيز على التبادل الثقافي وتوسيع آفاق الفنانين الجزائريين على الساحة العالمية. ويشمل البرنامج ورشات عمل للفنانين الناشئين في "فيلا عبد اللطيف"، تحت إشراف الفنانة مريم آيت الحارة، والفنان المصري محمد المصري، ورضا جمعي من الجزائر، على أن تُعرض أعمالهم في "فيلا بولكين". كذلك يسلط معرض لفناني المهجر، بتنسيق من ياسمين عزي، الضوء على مجموعة تجارب تعكس التنوع والإبداع خارج حدود الوطن.

يحتضن المهرجان المنتدى الدولي لمناقشة الفن المعاصر والإبداع في زمن الذكاء الاصطناعي

ويحتضن المهرجان المنتدى الدولي الذي تستضيفه المدرسة العليا للفنون الجميلة، لمناقشة الفن المعاصر والإبداع في زمن الذكاء الاصطناعي، بمشاركة خبراء وفنانين عالميين، بينهم كريس أودو من نيجيريا، ومحمد فتحي أبو النجا ووائل درويش من مصر، ووسام عبد المولى من تونس، ولوريان يوغانغ من الكاميرون، ومن فرنسا كريستوف برسان، وإين بين من الصين. ويقدم المدير الفني المصري إيهاب اللبان ورشة "التقييم الفني من الفكرة إلى بناء العرض" لتطوير مهارات القيّمين على المعارض والمهرجانات الفنية.

وعن هذا الحدث، قال الفنان التشكيلي حمزة بونوة، محافظ المهرجان، إن شعار الدورة "ما وراء الحدود" يعكس قدرة الفن على تجاوز الانقسامات الثقافية والسياسية، وتعزيز التبادل بين الفنانين، وإبراز الدور الاجتماعي للفن في مواجهة التهميش والعنصرية".

جدير بالذكر أن المهرجان الثقافي الدولي للفن التشكيلي المعاصر تأسس سنة 2009، وتسعى من خلاله وزارة الثقافة والفنون الجزائرية إلى أن يكون منصة تجمع الإبداع والثقافة والاقتصاد، ومساهماً في ترسيخ سوق فنية مستدامة في الجزائر.