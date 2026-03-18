- يفتح معرض "ما وراء ألف ليلة وليلة: تواريخ الاستشراق" في متحف اللوفر-لانس بفرنسا، مستعرضًا تاريخ التمثلات بين الشرق والغرب وتأثير "ألف ليلة وليلة" في الوعي الأوروبي منذ القرن الثامن عشر. - يضم المعرض 300 عمل فني من مخطوطات ومنسوجات ولوحات، تكشف عن مسارات معقدة للأشياء ودور النصوص في حركة المعرفة، جُمعت من متحف اللوفر ومجموعات فرنسية وبلجيكية. - يعتمد المعرض مقاربة نقدية لتشكّل الاستشراق في الفنون، من الزخارف الشرقية إلى اللوحات الاستشراقية، ويشمل أعمال فنانين معاصرين تعيد قراءة التراث وتفكك صوره.

يفتح معرض "ما وراء ألف ليلة وليلة: تواريخ الاستشراق" أبوابه أمام الزوار في متحف اللوفر-لانس، بفرنسا خلال الفترة الممتدة من 25 مارس/ آذار إلى 20 يوليو/ تموز 2026، مقترحاً قراءةً مركّبةً لتاريخٍ طويل من التمثّلات المتبادلة بين الشرق والغرب، حيث تتقاطع المادة الفنية مع السرديات التي نسجتها القرون.

ينطلق المعرض من "ألف ليلة وليلة" باعتبارها نصاً مؤسساً في الوعي الأوروبي منذ ترجمة أنطوان غالان في مطلع القرن الثامن عشر، ويتجه إلى بناء مسارٍ أقدم يمتد إلى العصور الوسطى، حين كانت التحف والسلع والمعارف تنتقل عبر شبكات التجارة والدبلوماسية بين ضفتي المتوسط. في السياق، يُقدَّم الشرق باعتباره فضاءً متحولاً، أعادت أوروبا تشكيله وفق حاجاتها الرمزية والثقافية.

يضم المعرض، الذي سيقام في الفرع التابع لمتحف اللوفر في باريس، الذي يبعد عنه بمئتي كلم، شمالي فرنسا، نحو 300 عمل فني، تتوزع بين مخطوطاتٍ ومنسوجاتٍ وقطعٍ أثرية ومنحوتات ولوحاتٍ استشراقية، تشمل أيضاً أعمالاً منفذة بمواد متنوعة مثل الخزف والمعادن والمنسوجات، وقد جُمعَت أساساً من قسم الفنون الإسلامية في متحف اللوفر، إلى جانب إعارات من مجموعات فرنسية وبلجيكية. وتكشف هذه الأعمال عن مساراتٍ معقدة للأشياء، من لحظة إنتاجها إلى انتقالها وإعادة توظيفها، وتحضر ضمنها نصوص وترجمات ووثائق مرتبطة بحركة المعرفة، بما يعكس تعدد دلالاتها وتحوّل وظائفها عبر الأزمنة.

ويعتمد المعرض مقاربةً زمنيةً نقديةً، تتتبع تشكّل الاستشراق في الفنون والآداب، من حضور الزخارف الشرقية في خزائن الكنائس الأوروبية، إلى تأثير الإمبراطورية العثمانية في المخيال الغربي، وصولاً إلى ازدهار اللوحة الاستشراقية في القرن التاسع عشر مع فنانين مثل أوجين دولاكروا وجان ليون جيروم وهنري ماتيس. ويضيء على دور الرحلات العلمية إلى مواقع مثل قصر الحمراء والقاهرة في إعادة اكتشاف التراث المعماري والفني للمنطقة.

ويمتد المسار إلى الحاضر من خلال أعمال فنانين معاصرين، من بينهم الجزائري قادر عطية، ومن الجزائر أيضاً الفنانتان زينب سديرة ودليلة دالياس بوزار والفنانتان فاطمة مزموز وسارة أوحدو من المغرب ووائل شوقي من مصر، إلى جانب أسماء مؤكدة أخرى ضمن القائمة الرسمية مثل نزاهت إكيتشي من تركيا، وكاتيا كاملي ونيسين قسنتيني ونازنين بويانده ونيل يالتار وعباس أكبرى وأمير يوسف وريان ياسمينه وآخرين.

تشتغل هذه التجارب الجديدة على وسائط متعددة تشمل الفيديو والتصوير والتركيب والرسم، حيث يقدم الفنانون مقاربات بصرية وفكرية تعيد قراءة التراث الاستشراقي، وتفكك صوره المتداولة، وتنفتح على أسئلة الهوية والذاكرة والتمثيل الثقافي في سياقات معاصرة. هذه المشاركات تظهر أنّ المعرض يضع تاريخ الاستشراق في صلةٍ مباشرة بأسئلة الحاضر، من خلال فنانين ينتمون في جزء مهم منهم إلى فضاءات عربية ومتوسطية، إلى جانب حضور أوروبي ودولي، وهو يعكس تعدد المرجعيات داخل المشهد الفني المعاصر ويمنح هذه المقاربة بعداً نقدياً متجدداً يتجاوز العرض التاريخي إلى مساءلة مستمرة للصور والمعاني. ومن خلال هذا البناء الذي يجمع بين الأثر الفني والنصوص والترجمات والسياقات التاريخية، يفتح "ما وراء ألف ليلة وليلة" أفقاً للتفكير في كيفية انتقال الصور والأفكار، وفي الكيفية التي لا تزال بها هذه التمثّلات تؤثر في نظرتنا إلى العالم.