ما هو الأدب الوطني؟

- هنري جيمس، الروائي الأمريكي الذي عاش في إنكلترا، أثار تساؤلات حول الهوية القومية للكاتب، حيث لا يمكن تحديد هويته بناءً على اللغة أو مكان السكن فقط، مما يعكس تعقيد الهوية الأدبية. - باتريك بارندر في كتابه "الأمّة والرواية" يتجاهل أعمال جيمس، مشيرًا إلى أن الهوية الأدبية لا تُحدد بالتصريحات أو الجنسية، بل تتجاوز الحدود الوطنية. - الرواية كجنس أدبي تتأثر بالثقافات المختلفة، مما يجعل من الصعب تحديد هوية الكاتب بناءً على اللغة أو الجغرافيا، كما يظهر في تأثر الرواية العربية بالفرنسية والإنكليزية.

ذات يوم تمنّى الروائي هنري جيمس ألّا يعرف قرّاؤه (وهو يكتب الإنكليزية بالطبع) ما إذا كان أميركياً يكتب عن إنكلترا، أم إنكليزياً يكتب عن أميركا. وقد وضع بأمنيته المُحيِّرة سؤالاً أكثر إثارةً وعمقاً عن الهوية القومية أو الوطنية للروائي؛ فمن المعروف أنّ جنسية الكاتب الأصلية هي أنه أميركي، لكنه عاش في إنكلترا، وكتب رواياته هناك. ويحتاج المرء إلى قراءة معمّقة لأعماله لاكتشاف الروح العميقة التي تحرّك الأحداث فيها والشخصيات وتحدّد انتماءاتها.

لا يناقش باتريك بارندر في كتابه "الأمّة والرواية" (المجلس القومي للترجمة، 2009) أعمال هنري جيمس، ولا يحاول تحديد هوية الكاتب، متجاهلاً تصريحه السابق أو أُمنيته؛ وهي رسالة واضحة تشير إلى أنّه لا يعتبره كاتباً إنكليزياً، بينما يتناول أعمال كُتّاب آخرين ممّن يعدّهم منتمين إلى الأمّة الإنكليزية من كتّاب الرواية.

ندور من جديد حول أمنية هنري جيمس لنسأل: من نحن؟

ما المعيار؟ يبدو الناقد حائراً في تحديد الهوية؛ فاللغة - في رأيه - لا تكفي لتسمية الرواية. يأخذ هذا الرأي من واقع الرواية المكتوبة باللغة الإنكليزية؛ فالكتّاب الأميركيون مثلًا، ممّن كانت هويتهم الأصلية إنكليزية، صاروا ينتمون بحسب الهوية الجديدة إلى الرواية الأميركية، وهم يكتبون باللغة ذاتها. كما أن كاتباً مثل فلاديمير نابوكوف بات يُحسب على الرواية الأميركية لا الروسية، على الرغم من هويته الأصلية. وهو ما يضع الرواية العربية ضمن السؤال ذاته، بسبب تعدّد البلدان العربية وتعدّد المهام والمشاغل المختلفة للروائيين، حتى لو كتبوا باللغة نفسها.

ولا يصحّ أيضاً الاعتماد على مكان السكن لتحديد الهوية؛ فكثير من الكتّاب عاشوا في بلدان غير أوطانهم وكتبوا رواياتهم هناك. فجيمس جويس، مثلاً، عاش معظم حياته بعيداً عن وطنه أيرلندا. وكثير من الكتّاب العرب يعيشون في المنافي خارج أوطانهم أيضاً، ومن الصعب نَسبهم إلى تلك البلدان؛ باستثناء الإشكال الذي يثيره كُتّاب عرب لا يكتبون بالعربية، وليس في أعمالهم أيّ هموم أو قضايا عربية من أي جانب من جوانب الحياة. فهل جورج شحادة كاتب لبناني أم فرنسي؟ وهل ألبير قصيري كاتب مصري أم فرنسي؟

والحقيقة أنّ تاريخ الرواية لا يساعدنا في هذا الأمر، كما أن تصريحات الروائيين تميل إلى تمييع حدود القومية أو الوطنية أو الأمّة في الرواية. وقد قال ميلان كونديرا مرة: "إن قيمة الرواية الجمالية لا يمكن الحكم عليها ضمن السياق الوطني الضيّق". والسبب الذي يجعل الروائيين ميّالين إلى توسيع المفهوم، هو أن الجنس الروائي - يليه المسرح - كان منذ نشأته لدى جميع الشعوب (بما فيه الرواية الأوروبية التي لم تنشأ من الفراغ، بل من تأثيرات ثقافية مختلفة) مستعداً لاستعارة التقنيات الفنية في الكتابة من الثقافات الأخرى، دون أن يحفل بالحدود الجغرافية أو يهتم بالمحتوى الفكري للثقافات التي يستعير منها تقنياته. ولهذا رأينا أن الرواية العربية تأثرت بالرواية الفرنسية أو الرواية الإنكليزية، على الرغم من أن كلا البلدين كانا يحتلان بلدانًا عربية عديدة. ويمكن التمثيل للكثير من الثقافات التي استعارت التقنية واللغة أيضًا. بحيث نبدو كأننا ندور من جديد حول أمنية هنري جيمس لنسأل: من نحن؟



* روائي من سورية