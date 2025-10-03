مارتن شو.. الإبادة في غزة بوصفها مدخلاً للسياسة العالمية

- يقدم مارتن شو في كتابه "العصر الجديد للإبادة الجماعية" تحليلاً عميقاً للحرب الإسرائيلية على غزة، مسلطاً الضوء على الإبادة الجماعية كظاهرة مركزية في السياسة العالمية المعاصرة، ومناقشاً دور الغرب في هذه الجرائم. - ينقسم الكتاب إلى ثلاثة أجزاء، حيث يركز الأول على الإبادة في القرن الحادي والعشرين، بينما يتعمق الثاني والثالث في الإبادة الإسرائيلية بغزة، مع تحليل اجتماعي وسياسي للحرب. - يشير الكتاب إلى أهمية مواجهة المعنى العميق للإبادة الجماعية، ويقدم إطاراً فكرياً لفهم أبعادها الإنسانية والسياسية.

في كتابه "العصر الجديد للإبادة الجماعية: التحديات الفكرية والسياسية بعد غزة"، الصادر حديثاً عن Agenda Publishing، يقدم الباحث البريطاني مارتن شو قراءة معمقة للحرب الإسرائيلية على غزة، ويعيد طرح سؤال الإبادة الجماعية بوصفها ظاهرة مركزية في فهم السياسة العالمية المعاصرة. يركّز شو على كيفية تأثير الدمار الذي حلّ بغزة في إعادة هذا المفهوم إلى واجهة النقاش الدولي، سواء من حيث تعريفه القانوني والاجتماعي، أو من حيث جدواه لفهم الصراعات بين من يدافع عن الاعتراف بالإبادة الجماعية ومن يُنكرها.

ويذهب شو إلى ما هو أبعد من مجرد وصف الأحداث؛ إذ يؤكد أنّ الغرب، في هذه المرحلة، لم يكتفِ بعدم منع الجرائم، بل قد يشارك أحياناً بشكل مباشر أو غير مباشر في عمليات الإبادة الجماعية. كما يضع الكتاب إبادة غزة في سياق تاريخي أطول يشمل فلسطين والعالم، ويتناول موضوعات مثل الإبادات الجماعية المنسية، والتواطؤ الدولي، وخصوصاً الدور البريطاني التاريخي، بالإضافة إلى تحليل محاولة روسيا القضاء على أوكرانيا منذ إعلان حربها عليها عام 2022.

ينقسم الكتاب إلى ثلاثة أجزاء رئيسية: الجزء الأول يركز على الإبادة الجماعية في القرن الحادي والعشرين، مستعرضاً تاريخها الطويل وتحليل ديناميكيات الحرب والإبادة في أوكرانيا. أما الجزآن الثاني والثالث، فيتعمّقان في الإبادة الجماعية الإسرائيلية بغزة، مع دراسة مفصلة للحرب وبنيتها الاجتماعية والسياسية، والدفاع عن فكرة أنّ ما يجري هو إبادة جماعية. وينتهي الكتاب بصياغة أطروحات واضحة حول الفكر والعمل المتعلّق بالإبادة الجماعية بعد أحداث غزة، داعياً القارئ إلى مواجهة المعنى العميق لهذه الجرائم في عصرنا.

تُشير المقرّرة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيز، إلى أن الكتاب يقدم إطاراً فكرياً وفلسفيّاً لفهم الإبادة الجماعية، ويعمق وعينا الجماعي بماهية هذه الجرائم، ويدعو الجميع لمواجهة آثارها وفهم أبعادها الإنسانية والسياسية على حد سواء.

مارتن شو هو عالم اجتماع تاريخي متخصص في الحرب والإبادة الجماعية والسياسة العالمية والحركات الاجتماعية، يشغل حالياً منصب أستاذ فخري للعلاقات الدولية والسياسة في جامعة ساسكس البريطانية، وأستاذ باحث في معهد برشلونة للدراسات الدولية. من مؤلفاته: "الحرب والإبادة الجماعية" (2003)، و"الإبادة الجماعية والعلاقات الدولية" (2013)، و"ما هي الإبادة الجماعية؟" (2015).