ماذا يبقى من "أولاد حارتنا" بعد تحويلها إلى مسلسل تلفزيوني؟

- ارتبطت رواية "أولاد حارتنا" لنجيب محفوظ بمحاولة اغتياله عام 1994، وتتناول الصراع على السلطة والثروة عبر أجيال من المظلومين والمصلحين في حارة متخيلة، مع إحالات رمزية إلى قصص دينية وتاريخية. - يتم تحويل الرواية إلى مسلسل تلفزيوني بعنوان "الوقف" من إخراج محمد ياسين، بعد حصول المنتجين على تنازل رسمي من ابنة نجيب محفوظ، في شراكة إنتاجية ثلاثية. - المسلسل متعدد الأجزاء، بإنتاج عمرو سعد، ويهدف إلى تقديم الرواية بشكل درامي جديد، مع خطط سابقة لتحويلها إلى خمسة أفلام.

ارتبطت رواية نجيب محفوظ "أولاد حارتنا" بمحاولة اغتياله عام 1994، بعد قرابة خمسة وثلاثين عاماً على صدورها في حلقات على صفحات جريدة "الأهرام". كما ارتبطت أيضاً بصورة المتطرّف الذي لا يقرأ، لكنه ينفّذ تعليمات من أشاروا إليه بأن الرواية تتعرّض للذات الإلهية. وتجد رواية محفوظ الإشكالية هذه طريقها إلى الشاشة عبر المخرج محمد ياسين، الذي سبق أن أخرج مسلسلاً عن روايته "أفراح القبّة"، حمل العنوان نفسه، فيما يحمل المسلسل الجديد اسم "الوقف"، ويطرح تحويلها سؤالاً عمّا سيبقى من الرواية والإشكالات التي رافقتها في العمل التلفزيوني.

وقد بنى محفوظ أحداث روايته في حارة متخيلة تتعاقب عليها أجيال من المظلومين والمُصلحين. تبدأ الحكاية بأدهم، الذي يُطرد من البيت الكبير، ثم تتوالى شخصيات جبل ورفاعة وقاسم وعرفة، في إحالات رمزية إلى قصص دينية وتاريخية، من دون أن تكون الرواية إعادة سرد حرفية لها، إذ تتناول الرواية الصراع على السلطة والثروة، وتكرار الظلم، وحاجة البشر إلى العدل، وصولاً إلى ظهور العلم مع عرفة، الذي يحاول تحرير الناس من الخوف والكشف عن أسرار البيت الكبير، وتتحول معرفته إلى أداة يتنافس عليها أصحاب النفوذ. وعلى الرغم من اكتمال نشر الرواية في حلقات خلال عام 1959، إلا أن الطبعة الأولى للرواية كاملة صدرت عن دار الآداب في عام 1967، وقد سبق تحويل الرواية إلى مسلسل إذاعي بثته إذاعة "صوت العرب" عام 1970، أخرجه حسين أبو المكارم. أما سينمائياً، فلم يُنجز عنها أي فيلم حتى الآن، رغم محاولات سابقة لوحيد حامد ومروان حامد وخالد يوسف.

ويُنجز المسلسل عبر شراكة إنتاجية ثلاثية تجمع شركة "ملوك"، وشركة "سيدرز آرت – صباح إخوان"، و"المتحدين ميديا برودكشن"، وذلك بعدما حصل المنتجون على تنازل رسمي من ابنة نجيب محفوظ لتحويل الرواية إلى مسلسل درامي، في مدة استغلال للحقوق تمتد إلى سبع سنوات، مقابل 60 ألف دولار أميركي.

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ومن المقرر أن يكون المسلسل التلفزيوني متعدد الأجزاء، على أن يتولى عمرو سعد إنتاجه من دون أن يشارك في بطولته، وأن يكون لكل جزء شخصياته وأبطاله. ويعود هذا المشروع إلى إعلان عمرو سعد، أواخر عام 2020، حصوله على حقوق استغلال الرواية، قبل أن يكشف في مطلع 2021 عن خطة لتحويلها إلى خمسة أفلام، ثم عادت الفكرة خلال العام الجاري بصيغة مسلسل متعدد الأجزاء.