ماذا لو ترشح ميشال أونفراي للانتخابات الرئاسية الفرنسية؟

- أزمة الديمقراطية والسيادة: ميشال أونفراي في "الشعب المختار" يبرز أزمة الديمقراطية في فرنسا وأوروبا، مشيراً إلى تآكل السيادة الشعبية وتحول السلطة إلى مؤسسات معقدة، مما جعل الانتخابات وسيلة لإعادة إنتاج النظام القائم، خاصة بعد معاهدة ماستريخت. - الهوية والهجرة: يرفض أونفراي اختزال الهوية الفرنسية في العرق، ويدعو لتنظيم الهجرة للحفاظ على التماسك الاجتماعي، مميزاً بين الإسلام كدين والإسلاموية المتطرفة، مؤكداً على العلمانية والإرث اليهودي المسيحي كركائز لفرنسا. - نقد النخب والتدخلات العسكرية: ينتقد أونفراي النخب الفرنسية لتجاهلها الغضب الشعبي ويرفض التدخلات العسكرية لفرض الديمقراطية، مشيراً إلى أن الغضب الشعبي، كما في "السترات الصفراء"، يعكس تراكم غضب اجتماعي نتيجة التحولات الليبرالية.

ثمة لحظات مفصلية في تاريخ الأمم يصبح فيها من غير المُجدي التظاهر بأن كل شيء على ما يرام. ففي قراءته للنظام السياسي الفرنسي وللنموذج الليبرالي الأوروبي الذي تكرس منذ معاهدة ماستريخت سنة 1992، ينطلق المفكر الفرنسي ميشال أونفراي، الذي تقترب مواقفه السياسية الأخيرة من اليمين، من ملاحظة أساسية: "الديمقراطية لم تعد تتمتع بأي رفاهية خارقة".

هذا ما كشفه مؤلف "غلاة الأنوار" في الـ11 من الشهر الجاري خلال آخر حلقات الموسم من برنامج "وجهاً لوجه مع ميشال أونفراي" على قناة "سي نيوز"، معرباً عن تعاقده مع دار النشر "ألبين ميشيل" لإصدار كتاب بعنوان "الشعب المختار" (Le peuple providentiel)، بالاشتراك مع مكسيم لو ناغار، رئيس تحرير مجلة "الجبهة الشعبية".

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي أبرز المقترحات السياسية التي قدمها الذكاء الاصطناعي لميشال أونفراي في برنامجه الانتخابي؟ كيف يختلف موقف أونفراي من الهجرة والإسلام عن الخطابين السائدين لدى اليمين واليسار في فرنسا؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

ولم يخف أونفراي أنه في هذا الكتاب طرح على الذكاء الاصطناعي سؤالاً: "ما البرنامج السياسي الذي سيقدمه ميشيل أونفراي لو خاض الانتخابات الرئاسية؟". وقال إنه "أُصيب بالدهشة من النتائج"، لأنها جاءت جيدة، ولا تنتمي إلى أقصى اليمين، ولا إلى اليمين، ولا تحمل أي مضمون عنصري أو ما وصفه بـ"كل أشكال السجالات المعتادة"، كما أنها تتفق مع مختلف المقترحات السياسية التي سبق له أن دافع عنها في كتاباته ومواقفه على امتداد أكثر من ثلاثة عقود، من قبيل دفاعه المستميت عن سيادة الدولة الفرنسية وإعادة الاعتبار للقرار الوطني، في مواجهة المؤسسات فوق الوطنية والعولمة الاقتصادية، بحسب قوله. كما ينتقد الرأسمالية المالية التي حولت الإنسان إلى مجرد أداة إنتاج واستهلاك، داعياً إلى اقتصاد يخدم المجتمع.

يدعو إلى تنظيم الهجرة بما يحافظ على التماسك الاجتماعي



على المستوى الثقافي، يرفض صاحب "مذهب السعادة الاجتماعي" اختزال الهوية الفرنسية في بعدها العرقي أو الإثني، كما يرفض في المقابل تصورها باعتبارها هوية بلا جذور. فهو يرى أن فرنسا الحديثة نشأت داخل فضاء ثقافي تشكل عبر قرون من الإرث اليهودي المسيحي، وأن هذا الإرث يمثل ركيزة أخلاقية وحضارية حتى بالنسبة لمن لا يؤمن دينياً، ما يزكي تحيزه الشامل للعلمانية بوصفها إطاراً لتنظيم المجال العام.

وبخصوص قضايا الهجرة والإسلام، يتبنى أونفراي موقفاً يختلف عن الخطابين السائدين لدى اليمين واليسار. فهو يدعو إلى تنظيم الهجرة بما يحافظ على التماسك الاجتماعي، دون الانزلاق إلى العنصرية أو رفض الآخر، كما يميز بوضوح بين الإسلام باعتباره ديناً يحمل قيما أخلاقية، وبين "الإسلاموية المتطرفة" التي تمارس العنف باسم الدين، وهي تعبيرات ملتبسة تتماهى مع مواقف اتخذت خلال سنوات مضت، مواقف عدائية ضد اليسار المدافع عن الأقليات ويريدون فرض رؤيتهم على جميع فئات الشعب الفرنسي.

من جهة أخرى، يرفض أونفراي رفضاً قاطعاً التدخلات العسكرية الغربية ومحاولات فرض الديمقراطية بالقوة، معتبراً أن لكل شعب الحق في اختيار نظامه السياسي، وأن احترام سيادة الدول يمثل أساس العلاقات الدولية. وفي الوقت نفسه، يؤكد أن الديمقراطية تظل أفضل من جميع أشكال الاستبداد، لكنه يعتقد أن ترسيخها لا يتم عبر الحروب، وإنما عبر التطور الداخلي للمجتمعات. فبالنسبة إليه، ليست أزمة الديمقراطية مجرد تعثر في أداء الحكومات أو تراجع في الثقة بالأحزاب، وإنما أصبحت تمس جوهر الديمقراطية نفسها، بعدما تآكلت السيادة الشعبية وتحولت الانتخابات، في كثير من الأحيان، إلى آلية لإعادة إنتاج النظام القائم، ليخلص إلى أن الديمقراطية، بمعناها الكلاسيكي، لم تعد موجودة، وأن السلطة الفعلية انتقلت تدريجيا من الشعب إلى شبكة معقدة من المؤسسات السياسية والإدارية والقضائية والإعلامية.

يرى أن النخب الفرنسية تعاملت مع الغضب الشعبي بمنطق الاحتقار

تشخيص أونفراي الوضع داخل فرنسا لا يقتصر على الحاضر، وإنما يمتد إلى قراءة تاريخية طويلة. ففي كتابه "عودة المكبوت الماستريختي" الذي تناول فيه حركة "السترات الصفراء"، يقدم أونفراي تفسيراً يعتبر فيه أن هذه الحركة لم تكن احتجاجاً ظرفياً على زيادة الضرائب أو ارتفاع أسعار الوقود، وإنما كانت التعبير الأكثر وضوحاً عن تراكم غضب اجتماعي وسياسي بدأ منذ التحول الليبرالي الذي عرفته فرنسا في عهد الرئيس فرانسوا ميتران سنة 1983، ثم تعزز مع بناء الاتحاد الأوروبي وفق فلسفة معاهدة ماستريخت.

ويرى أن تلك المعاهدة شكلت نقطة تحول عميقة في مفهوم السيادة، لأنها نقلت جزءاً كبيراً من القرار السياسي والاقتصادي إلى مؤسسات فوق وطنية، الأمر الذي جعل الدولة الوطنية أقل قدرة على الاستجابة لمطالب مواطنيها. ومع مرور الزمن، أصبح المواطن يشعر بأن صوته الانتخابي لم يعد يغير السياسات الكبرى، لأن الخيارات الأساسية أصبحت مرسومة سلفاً داخل الإطار الأوروبي أو داخل منظومة اقتصادية ربحية.

هذا ما يفسر، في رأي أونفراي، الغضب الشعبي الذي ظل يتراكم تحت السطح حتى انفجر بصورة عفوية في الأقاليم الفرنسية، بعيداً عن الأحزاب والنقابات التقليدية، ما دام مطلب المحتجين كان بسيطاً في جوهره: استعادة القدرة على العيش الكريم، وتأمين الحد الأدنى من العدالة الاجتماعية، قبل الخوض في النقاشات الأيديولوجية الكبرى.

فقد ظل الشعب الفرنسي، في نظره وعلى امتداد تاريخ طويل (منذ الأخوين غراكوس في روما، مروراً بسبارتاكوس، ثم الثورة الفرنسية، وكومونة باريس، والثورة الروسية، وصولاً إلى انتفاضات العصر الحديث)، يدفع ثمن الصراعات السياسية، بينما تجني النخب ثمار التحولات الكبرى. فالأنظمة تتغير، والأسماء تتبدل، لكن أوضاع الفئات الشعبية تبقى على حالها، أو تتحسن لفترات قصيرة قبل أن تعود إلى دائرة التهميش. ومن هنا يوجه نقداً حاداً إلى النخب الفرنسية.

إن أهمية أطروحة أونفراي في كتابه الذي سيصدر حديثاً بعنوان "الشعب المختار"، كما في مؤلفاته السابقة، لا تكمن في الاتفاق أو الاختلاف معها، وإنما في قدرتها على طرح سؤال قديم يتجدد باستمرار: من يحكم فعلاً داخل الديمقراطيات الغربية؟ وهل ما زال الشعب مصدراً للسلطة كما تنص الدساتير، أم أن "القرار السياسي" أصبح رهينة لدى مؤسسات مالية وقضائية وإدارية وإعلامية لا تخضع مباشرة لإرادة الناخبين ودافعي الضرائب؟