مئوية المسرح الجزائري.. مسار الانتقال من الفرجة إلى المؤسّسة

ترتبط البدايات الأولى للمسرح في الجزائر بسؤال اللغة والتمثيل والهوية داخل فضاء حضري آخذ في التحوّل خلال النصف الأول من القرن العشرين، في مرحلةٍ تبلورت فيها ملامح مسرح يتجه نحو بناء لغته الخاصة، من خلال توظيف اللهجة المحكية واستثمار عناصر من التراث الشعبي، في سياقٍ شهد انتقال الممارسة الفنية من أشكال الفرجة المتداولة إلى عرض أكثر تنظيماً واتصالاً بالجمهور.

تحت شعار "مئوية شروق المسرح الجزائري"، يستحضر المسرح الوطني/ محيي الدين بشطارزي في الجزائر العاصمة لحظة التأسيس عبر برنامجٍ ثقافي وفني، انطلق أول أمس السبت، لإعادة إدراجها ضمن قراءةٍ تاريخية تستند إلى المعطيات البحثية والتوثيقية المتاحة حول نشأة هذا الفن وتطوره. ظهرت تجارب مسرحية داخل جمعيات وفرق محلية في المدن الجزائرية الكبرى، بين مطلع العشرينيّات وسنة 1926، في سياق تأثر بالعروض العربية والأوروبية، مع سعي واضح إلى تطوير عروض تستجيب لخصوصيات البيئة الاجتماعية والثقافية، وأسهمت هذه الدينامية في بناءٍ تدريجي لملامح عرض مسرحي يقوم على نص شبه مستقر، وعلى علاقة أوضح بين الممثل والمتلقي.

هنا، يبرز اسم علي سلالي (1902–1992)، المعروف بـ "علالو" الذي انخرط مبكّراً في النشاط المسرحي، واشتغل ضمن فرق ناشئة من بينها فرقة "الزاهية"، إذ قدّم مع رفاقه أعمالاً قصيرة تمزج بين التمثيل والغناء، وتعتمد السخرية الاجتماعية في تناول موضوعات مستمدة من الحياة اليومية. تمثل سنة 1926 محطةً مرجعية من خلال مسرحية "جحا" التي كتبها وقدّمها علالو، وتُعد من أبرز الأعمال المؤسسة، لاعتمادها الدارجة الجزائرية لغةً للعرض، واستثمارها شخصيةً تراثية راسخة ضمن بناء درامي أكثر إحكاماً، وأتاح هذا العمل ترسيخ توجه مسرحي يرتبط بالبيئة المحلية، ويوسّع من قاعدة الجمهور، ويمنح العرض بعداً اجتماعياً وثقافياً أكثر وضوحاً.

يتقاطع هذا المسار مع تجربة محيي الدين بشطارزي، الذي أسهم في تطوير الممارسة المسرحية من خلال تأسيس فرقٍ فنية، وتنظيم العروض، والجمع بين الأداء التمثيلي والغنائي، إلى جانب رشيد قسنطيني، الذي عزّز حضور السخرية الاجتماعية داخل الخشبة، ووسّع من إمكانات التعبير الركحي. شكّلت هذه الأسماء نواة جيلٍ مؤسس، وضع أسس تقليد مسرحي جزائري أخذ يتجه نحو مزيد من التنظيم خلال العقود اللاحقة. وشهدت الثلاثينيّات توسعاً في نشاط الفرق المسرحية، مع تنوع القضايا المطروحة واتساع قاعدة الجمهور، في ارتباط وثيق بالتحولات الاجتماعية التي عرفها المجتمع الجزائري، كما برز وعيٌ مبكر بأهمية التوثيق، تجلّى في كتاب "شروق المسرح الجزائري"، الذي دوّن فيه علالو تجربته، مقدّماً شهادةً ومعطياتٍ دقيقة حول تطور الممارسة المسرحية في تلك المرحلة.

ومع استقلال الجزائر، انتقل المسرح إلى مستوى مؤسّساتي، إذ أُنشئ المسرح الوطني الجزائري سنة 1963، في إطار بناء بنيةٍ ثقافية وطنية تُعنى بتنظيم الفعل المسرحي وتطويره، وقد حمل لاحقاً اسم بشطارزي تكريماً لدوره في ترسيخ تقاليد هذا الفن.