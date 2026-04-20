مؤلفون يقاضون "أنثروبيك" لاستخدامها كتبهم في تدريب الذكاء الاصطناعي

- تقدم 120 ألف مؤلف بطلبات للحصول على حصتهم من تسوية جماعية بقيمة 1.5 مليار دولار ضد شركة "أنثروبيك" لاستخدامها كتباً مقرصنة في تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي. - القضية تتعلق باتهام "أنثروبيك" بتنزيل كتب مقرصنة من LibGen وPiLiMi لاستخدامها في بناء نموذج "كلود"، مع إلزام الشركة بإتلاف الملفات الأصلية. - المحكمة رأت أن تدريب النماذج على كتب مشروعة يمكن أن يندرج ضمن "الاستخدام العادل"، لكن المسؤولية قائمة بشأن النسخ المقرصنة، مع تحديد العائد المتوقع لكل عمل بحوالي 2,931 دولاراً.

على خلفية استخدام كتب محمية بحقوق النشر ضمن المواد التي جُمعت وخُزّنت خلال تطوير نماذج للذكاء الاصطناعي، تقدّم نحو 120 ألف مؤلف وصاحب حقوق بطلبات للحصول على حصتهم من تسوية جماعية بقيمة 1.5 مليار دولار في القضية المرفوعة ضد شركة الذكاء الاصطناعي الأميركية "أنثروبيك"، وقد شملت المطالبات 440 ألفاً و490 عملاً.

وتعود القضية إلى دعوى رفعها عدد من الكتّاب، بينهم أندريا بارتز وتشارلز غريبر وكيرك والاس جونسون، اتهموا فيها "أنثروبيك" بتنزيل نسخ مقرصنة من كتبهم من موقعي LibGen وPiLiMi، واستخدامها في بناء نموذج "كلود". وبحسب اتفاق التسوية، فإن الصندوق المالي البالغ 1.5 مليار دولار سيُوزّع على الأعمال المطالَب بها، مع إلزام الشركة بإتلاف الملفات الأصلية المنزّلة من هذين المصدرين، وأي نسخ متفرعة عنها.

وكانت المحكمة قد رأت، في يونيو/ حزيران الماضي، أن تدريب النموذج على كتب جرى الحصول عليها بصورة مشروعة يمكن أن يندرج، في هذا السجل القضائي، ضمن "الاستخدام العادل"، لكنها أبقت المسؤولية قائمة في ما يتعلق بالاعتماد على نسخ مقرصنة والاحتفاظ بها في مكتبة مركزية داخلية. لاحقاً، جرى اعتماد فئة من الأعمال تتعلق بالكتب المقرصنة عبر LibGen وPiLiMi، وكل ما يرتبط نظرياً بتدريب النماذج على هذا النوع من المواد.

وقد تلقّت إدارة التسوية 119 ألفاً و876 مطالبة قُدّمت ضمن المهلة المحددة، فيما اقتصر القبول على الأعمال التي استوفت شروطاً محدّدة، مثل وجود رقم ISBN أو ASIN، والتسجيل في الولايات المتحدة. وقد أُغلق باب تقديم المطالبات في 30 مارس/ آذار 2026، فيما أُرجئت جلسة الاعتماد النهائي للتسوية إلى 14 مايو/ أيار المقبل، بعد ظهور اعتراضات إضافية رأت المحكمة أن تدرجها في السجل.

وكانت "رابطة المؤلفين" الأميركية قد أشارت إلى أن الإقبال المرتفع على المطالبة بالحقوق الماديّة للأعمال المستخدمة في تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي قد يجعل العائد الأساسي أقرب إلى 2,931 دولاراً للعمل الواحد. وتُعدّ هذه القضية واحدة من أكبر تسويات حقوق النشر المرتبطة بالذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة حتى الآن.