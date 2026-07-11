- المؤتمر الوزاري للثقافة الفلسطينية: يُعقد في مدريد يومَي 15 و16 من الشهر الجاري، بمشاركة 30 بعثة وزارية، بهدف بناء تحالف دولي لحماية التراث الفلسطيني، وتسليط الضوء على أهمية الحفاظ على الثقافة في ظل الصراعات. - محاور المؤتمر: تتركز النقاشات حول حماية التراث الفلسطيني المهدد، وتحديد أولويات إعادة إعمار القطاع الثقافي، ودعم السينما والفنون البصرية والأدب الفلسطيني، بمشاركة شخصيات ثقافية وسياسية بارزة. - الأغورا المدنية: فعاليات مفتوحة للجمهور في متحف يتسن- بورنيميسا، تعرض مشاريع ثقافية ومبادرات تعاون مع فلسطين، استكمالاً لسلسلة لقاءات دولية لحماية التراث في مناطق النزاعات.

تسعى المبادرة الدولية التي أعلن عنها وزير الثقافة الإسباني إرنست أورتاسون، أول أمس الخميس، إلى تسليط الضوء على الهوية والتراث الفلسطيني في ظل الأزمات الراهنة. إذاً، المكان هو فلسطين، والهدف حماية قطاع الثقافة والحفاظ عليه. ربما لهذا اعتذر أمام الحاضرين، فالمكان الطبيعي لعقد المؤتمر الذي أعلن عنه يجب أن يكون فلسطين نفسها، لكن "لا يمكننا التعامل بشكل طبيعي مع حقيقة أن هذه الدورة الأولى تُعقد في مدريد، وليس على الأراضي الفلسطينية، حيث كان ينبغي لها أن تكون".

بهذه الكلمات جاء الإعلان عن تنظيم "المؤتمر الوزاري للثقافة الفلسطينية"، الذي سيعقد يومَي 15 و16 من الشهر الجاري، في العاصمة الإسبانية مدريد، وتحديداً في أعرق صروحها الفنية: متحف البرادو، ومتحف الملكة صوفيا. ويهدف الملتقى، الذي أكدت حتى الآن 30 بعثة وزارية من مختلف دول العالم حضورها فيه، إلى "بناء تحالف دولي لحماية التراث الفلسطيني"، ينهض على رؤية ثابتة مفادها أن قطاع الثقافة يجب الحفاظ عليه وحمايته في سياق الصراعات، فـ"الثقافة ليست رفاهية يمكنها الانتظار حتى نهاية الهجمات".

تتركز النقاشات حول حماية التراث الفلسطيني المهدّد

وتنطلق أعمال المؤتمر رسمياً في الخامس عشر من الجاري، بحضور وزير الثقافة الإسباني ونظيره الفلسطيني عماد حمدان في متحف البرادو، ثم سينتقل المشاركون إلى متحف الملكة صوفيا لعقد جلسات عمل تجمع خبراء فلسطينيين وممثلين عن الدول المشاركة، وستتركز النقاشات حول محاور استراتيجية تشمل حماية التراث المهدد، وتحديد أولويات إعادة إعمار القطاع الثقافي، وإمكانيات دعم السينما والفنون البصرية والأدب الفلسطيني.

ومن المفترض أن يشهد المؤتمر حضوراً بارزاً لشخصيات ثقافية وسياسية، إذ يشارك المخرج الفلسطيني باسل عدرا، الحاصل على جائزة أوسكار عن فيلمه "لا أرض أخرى"، والفنان التشكيلي رأفت أسعد، ومدير المتحف الفلسطيني عامر الشوملي، إضافة إلى شخصيات سياسية من دول عربية وأوروبية، ومنظمات دولية مثل اليونسكو وجامعة الدول العربية.

وتأتي هذه المبادرة في وقت تعاني فيه الثقافة الفلسطينية الموغلة في القدم تهديماً ممنهجاً من الاحتلال، فقد كانت هدفاً مستمراً للتدمير الشامل، وما حدث في قطاع غزّة، في حرب الإبادة، إذ تعرضت الجامعات والمكتبات للتدمير الممنهج والمقصود، وهو ليس إلا فصلاً من فصول الإبادة الثقافية التي تمارسها إسرائيل بحق الثقافة الفلسطينية، ناهيك عن أعمال السرقة والسطو الثقافي التي تقوم بها قوات الاحتلال، ومحاولة مصادرة كل ما يتصل بالهوية الفلسطينية، ومحاولة محو حتى الاسم نفسه: فلسطين.

وإلى جانب ذلك كله، يتضمن برنامج المؤتمر فعاليات مفتوحة للجمهور تحت عنوان "الأغورا المدنية"، وستقام في متحف يتسن- بورنيميسا، إذ ستُعرض مشاريع ثقافية ومبادرات تعاون مع فلسطين. ويعد هذا المؤتمر استكمالاً لسلسلة من اللقاءات الدولية حول حماية التراث، وقد خصصت نسخة سابقة منه لدعم القطاع الثقافي في أوكرانيا في إطار تأكيد حماية التراث والثقافة في المناطق التي تشهد حروباً ونزاعات.