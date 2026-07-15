مؤتمر حماية الثقافة الفلسطينية في مدريد

- افتُتح المنتدى الدولي للثقافة الفلسطينية في مدريد، مسلطًا الضوء على الثقافة كوسيلة للمقاومة وحفظ الهوية الفلسطينية، ويتضمن مسارين رئيسيين: "أغورا المواطنة" والمؤتمر الوزاري بمشاركة دولية واسعة. - تناولت الجلسة الأولى موضوع الذاكرة الجماعية والتراث الفلسطيني، حيث ناقش المشاركون التحديات الثقافية في القدس وسرقة التراث، مع التركيز على دور الأونروا في حماية الهوية الثقافية للاجئين. - في الجلسة الثانية، تم بحث العلاقة بين الثقافة وحقوق الإنسان، مع التركيز على دور الفنون في تمكين الشباب وحماية الهوية، واختتم اليوم بعروض فنية تعكس التراث الفلسطيني.

قد يصعب أحياناً تعريف الثقافة، فهي تشمل وتعني أشياء كثيرة. لكن حين نتحدث عن فلسطين، يمكن بسهولة رؤية الثقافة في إطار أفعال المقاومة، وسيلةً لحفظ الذاكرة والحفاظ على هوية شعب وأرض تُرتكب بحقهما أبشع أشكال الإبادة الثقافية، والاجتماعية، والسياسية، والاقتصادية. هذا هو محور المنتدى الدولي للثقافة الفلسطينية، الذي افتتح يومه الأول، أمس الثلاثاء، في مدريد ويستكمل أعماله اليوم الأربعاء. ويشمل المؤتمر مسارين: الأول هو "أغورا المواطنة"، الذي تنظمه وزارة الثقافة الإسبانية، والثاني المؤتمر الوزاري، الذي يشارك في تنظيمه وزير الثقافة الفلسطينية، إضافة إلى أكثر من ثلاثين بعثة دولية وزارية. وافتتحت أمس فعاليات "أغوار المواطنة" بإلقاء شعري قام به محمد البيطاري في متحف تيسن بمدريد، حيث ألقى قصائد باللغتين العربية والإسبانية عن الذاكرة، ثم جاءت كلمة وزير الثقافة الإسبانية الذي جدد إدانته للإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، مضيفاً أن "الدفاع عن الثقافة الفلسطينية لا يمكن أن يكون إلا بوقف قتل الشعب الفلسطيني".

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي الاستراتيجيات المحددة التي تستخدمها المراكز الثقافية الإسرائيلية لتحطيم الثقافة الفلسطينية؟ كيف تساهم الفنون الأدائية في تمكين الأطفال والشباب الفلسطينيين من التعبير عن الصمود في ظل الاحتلال؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وجاءت الجلسة الأولى من "أغورا المواطنة" لتناقش موضوع الذاكرة الجماعية والتراث والهوية الثقافية الفلسطينية، وشاركت فيها الفنانة والقيمة الفنية منار الإدريسي وعامر الشوملي، مدير المتحف الفلسطيني في رام الله، وراكيل مارتي، المديرة التنفيذية لوكالة الأمم المتحدة (الأونروا) في إسبانيا. وأكدت الفنانة منار الإدريسي في مداخلتها على النمو الهائل الذي تشهده المراكز الثقافية الإسرائيلية مقابل إغلاق المراكز الفلسطينية في القدس، مؤكدة أن "الاستراتيجية الصهيونية تقوم على تحطيم الثقافة الفلسطينية من أجل تدمير هويتها"، مشيرةً في الوقت نفسه إلى "الضغوط الرهيبة التي يتعرض لها الفنانون الفلسطينيون حين لا يكونون قد قتلوا فعلاً".

بدوره، أكد الشوملي على سرقة التراث الفلسطيني الممنهجة على يد القوات الإسرائيلية، وأن افتتاح المتحف كان تحدياً كبيراً، ذلك أن الجميع كان يخشى أن يستولي الإسرائيليون عليه كما استولوا على المتحف الوطني في القدس. وأكد أن المتحف اليوم يعمل على امتلاك مجموعته الوطنية، من خلال شراء أعمال الفن الفلسطيني، مشيراً إلى أن 80% من الجمهور الفلسطيني لا يستطيع اليوم الوصول إلى المتحف بسبب الحواجز الإسرائيلية. بدورها، أشارت المديرة التنفيذية للأونروا في إسبانيا إلى الدور الذي تعلبه الأونروا في حماية رواية اللاجئين الفلسطينيين الذين لا يحملون معهم تجربة اللجوء فقط، بل تاريخاً وذاكرة وهوية ثقافية يجب الحفاظ عليها ورعايتها.

تعقد اليوم طاولو مستديرة بعنوان "الثقافة من أجل المقاومة. الهوية والفن ضد القمع"

أما الجلسة الثانية فكانت بعنوان "الثقافة وحقوق الإنسان"، وشارك فيها محمد رباح، المدير التنفيذي لمدرسة سيرك فلسطين في بيرزيت، والفنان والمخرج فيصل أبو الهيجاء من مسرح الحرية في مخيم جنين، والمخرج والكاتب هرنان زين. وتناول المشاركون العلاقة بين الإنتاج الثقافي والدفاع عن حقوق الإنسان، حيث أشار رباح كيف تحولت الفنون الأدائية إلى مساحة تمنح الأطفال والشباب أدوات التعبير عن الصمود في ظل الاحتلال. وأكد أبو الهيجاء على أهمية المسرح بما هو فعل مقاومة ووسيلة لحماية الهوية والتعريف بالحقوق والقضية رغم كل ما يعانيه الفنانون من قيود واستهداف. أما المخرج هرنان زين فأكد على أهمية السينما والصحافة في التوثيق ونقل الرواية الإنسانية الفلسطينية إلى العالم. واختتمت فعاليات اليوم الأول بعرضين فنيين جسّدا ثراء التراث الثقافي الفلسطيني.

وتستكمل اليوم الأربعاء جلسات المنتدى، حيث من المفترض أن تُعقد طاولتان مستديرتان الأولى بعنوان "الثقافة من أجل المقاومة. الهوية والفن ضد القمع"، والثانية بعنوان "التعاون الثقافي مع فلسطين"، إضافة إلى نقاشات وعروض أفلام ورقصات ودبكات تُعبّر عن الثقافة الفلسطينية.