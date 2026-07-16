"ليلة المتاحف" في لبنان تبدأ اليوم بمشاركة 30 مؤسسة ثقافية

- تنظّم وزارة الثقافة اللبنانية فعالية "ليلة المتاحف" لفتح 30 مؤسسة ثقافية مجاناً، بهدف تعزيز الوعي الثقافي وتشجيع اللبنانيين على اكتشاف تراثهم. - تشمل الفعالية متاحف أثرية وفنية وعلمية في مختلف المناطق اللبنانية، مع توفير جولات إرشادية وحافلات مجانية لتسهيل التنقل بين المتاحف. - انطلقت "ليلة المتاحف" في لبنان عام 2014، مستلهمة من تجربة برلين، وأصبحت حدثاً ثقافياً بارزاً يجمع المتاحف الوطنية والخاصة، مستقطبة آلاف الزوار.

تنظّم وزارة الثقافة اللبنانية مساء اليوم الخميس النسخة الجديدة من فعالية "ليلة المتاحف"، حيث تفتح نحو 30 مؤسسة ثقافية ومتحفاً أبوابها مجاناً أمام الزوار من الساعة الخامسة بعد الظهر حتى الحادية عشرة ليلاً، في مبادرة تهدف إلى تشجيع اللبنانيين على اكتشاف تراثهم الثقافي وتعزيز حضور المتاحف في الحياة العامة.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي أبرز أنواع المتاحف التي تشملها فعالية "ليلة المتاحف" هذا العام؟ ما هي المدن اللبنانية الأخرى التي تشارك في الفعالية إلى جانب بيروت؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وتشمل المشاركة متاحف أثرية وفنية وعلمية وتراثية موزعة على مختلف المناطق اللبنانية، من بينها المتحف الوطني في بيروت، ومتحف سرسق، وبيت بيروت، ومتحف مصرف لبنان، إضافة إلى متاحف الجامعات ومواقع أثرية في جبيل وبعلبك وصيدا وصور وعكار وغيرها. كما يتضمن البرنامج جولات إرشادية في المدينتين القديمتين في صيدا وصور، إلى جانب توفير حافلات مجانية تنطلق من ساحة الشهداء في وسط بيروت لتسهيل تنقل الزوار بين متاحف العاصمة.

وتسعى وزارة الثقافة اللبنانية من خلال هذه المبادرة إلى تعزيز الوعي بأهمية المتاحف بوصفها مؤسسات تحفظ الذاكرة الوطنية، وتشجع على التعرف إلى تاريخ لبنان وتنوعه الثقافي، بما يرسخ دورها كمراكز للتعليم والمعرفة والتفاعل المجتمعي، وليس فقط أماكن لعرض القطع الأثرية.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي أبرز أنواع المتاحف التي تشملها فعالية "ليلة المتاحف" هذا العام؟ ما هي المدن اللبنانية الأخرى التي تشارك في الفعالية إلى جانب بيروت؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

انطلقت "ليلة المتاحف" في لبنان عام 2014، وأصبحت من أبرز الأنشطة الثقافية التي تجمع المتاحف الوطنية والخاصة والجامعية والمؤسسات التراثية في حدث واحد، واستقطبت النسخة السابقة نحو 30 ألف زائر خلال ساعات قليلة. وتستند فكرة الفعالية إلى تجربة بدأت في مدينة برلين عام 1997 تحت اسم "الليلة الطويلة للمتاحف"، قبل أن تنتقل إلى عدد من الدول الأوروبية وتتحول إلى فعالية ثقافية سنوية تشارك فيها مئات المتاحف حول العالم. وتقوم هذه المبادرة على فتح المتاحف خارج أوقات الدوام المعتادة، وإتاحة الدخول المجاني بما يعزز التواصل بين المؤسسات الثقافية والجمهور.