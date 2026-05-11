- أعلنت المندوبية الليبية لدى اليونسكو عن تسجيل الجامع العتيق في أوجلة وقصر الحاج في الجبل الغربي ضمن القائمة التمهيدية للتراث العالمي، مما يمهد لإدراجهما لاحقاً في القائمة النهائية. - الجامع العتيق، الذي يعود للقرن الخامس الهجري، يتميز بعمارته الطينية وقبابه المخروطية، ويعكس تطور العمارة المحلية في الواحات الليبية. - قصر الحاج، الذي يعود للقرن السابع الهجري، هو مخزن جماعي محصّن يعكس التنظيم الاجتماعي والاقتصادي في الجبل الغربي، ويبرز أهمية التخزين الجماعي في التاريخ المحلي.

تمهيداً لإدراجهما في قائمة التراث العالمي، أعلنت المندوبية الليبية لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "يونسكو"، أول من أمس، تسجيل موقعين تاريخيين جديدين في القائمة التمهيدية للمنظمة. والموقعان هما الجامع العتيق في مدينة أوجلة شرقي ليبيا، وقصر الحاج في الجبل الغربي، وهما معلمان يرتبطان بالتراث الليبي المحلي، ويختلفان عن المدن الأثرية الرومانية المعروفة في البلاد.

والتسجيل التمهيدي للموقعين، يعني أنهما أصبحا ضمن المواقع المرشّحة للإدراج ضمن قائمة التراث العالمي، وذلك بعد استكمال الملفات الفنية الخاصة بالقيمة التاريخية والثقافية لهذين الموقعين، وهي مرحلة تتطلب توثيقاً أثرياً ومعمارياً، إلى جانب خطط واضحة لحفظ التراث وصيانته. ويقع الجامع العتيق في أوجلة، إحدى واحات الصحراء الليبية التي ارتبط تاريخها بطرق القوافل وحركة العبور بين الساحل والداخل الأفريقي. ويعود المسجد إلى القرن الخامس الهجري/الحادي عشر الميلادي، ويتميّز بعمارته الطينية وسقفِه القائم على إحدى وعشرين قبة مخروطية، صارت علامة بصرية في عمارة الواحات. وإلى جانب وظيفته الدينية، يمثّل الجامع نموذجاً لتطوير عمارة محلية تستجيب للحرارة والجفاف، عبر مواد بسيطة وحلول خاصة للضوء والتهوية.

أما قصر الحاج، الواقع عند سفح جبل نفوسة، فهو مخزن جماعي محصّن استخدمته العائلات لحفظ الحبوب والزيت والمؤن. ويعود الموقع إلى القرن السابع الهجري/الثالث عشر الميلادي، ويتخذ هيئة بيضاوية ذات مدخل واحد وفناء داخلي تحيط به غرف تخزين متعددة الطوابق. ويكشف هذا النمط المعماري جانباً اجتماعياً واقتصادياً من تاريخ الجبل الغربي، حيث ارتبط التخزين الجماعي بشكل من أشكال التنظيم المحلي، وبإدارة الملكية، إلى جانب الضرورات الدفاعية في أزمنة الحروب.

وتضم قائمة التراث العالمي خمسة مواقع ليبية هي: قورينا، ولبدة الكبرى، وصبراتة، ومدينة غدامس القديمة، ومواقع الرسوم الصخرية في تدرارت أكاكوس، وكانت هذه المواقع قد أُدرجت على قائمة التراث المهدد بالخطر عام 2016. كما تضم القائمة التمهيدية الليبية مواقع أخرى، منها جرزة وبطليموس وكهف هوا فطيح، ما يوسّع صورة التراث الليبي بين المدن التاريخية والواحات والصحراء والجبل الغربي.