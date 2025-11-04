لوران موفينييه يفوز بجائزة غونكور 2025

- فاز الكاتب الفرنسي لوران موفينييه بجائزة غونكور لعام 2025 عن روايته "البيت الفارغ"، التي تتناول ذاكرة عائلية تمتد لأربعة أجيال، مع التركيز على حياة النساء والتحولات الاجتماعية. - اختير موفينييه من بين أربعة مرشحين نهائيين، بينهم ناتاشا أباناه وإيمانويل كارير وكارولين لامارش، في منافسة مفتوحة حتى اللحظة الأخيرة. - تُعد جائزة غونكور أرفع الجوائز الأدبية في فرنسا، وتفتح الباب أمام انتشار عالمي للرواية الفائزة وترجمتها إلى لغات عدة.

فاز الكاتب الفرنسي لوران موفينييه، اليوم الثلاثاء، بجائزة غونكور لعام 2025، أرفع الجوائز الأدبية في فرنسا، عن روايته "البيت الفارغ" (دار مينوي).

واختارت لجنة التحكيم، برئاسة الكاتب فيليب كلوديل، موفينييه من بين أربعة مرشحين نهائيين، كان من بينهم أسماء بارزة في الساحة الأدبية الفرنسية، مثل ناتاشا أباناه عن روايتها "الليل في القلب" (دار غاليمار)، وإيمانويل كارير عن "كولخوز" (دار P.O.L)، إلى جانب الكاتبة كارولين لامارش عن روايتها "الظلام الجميل" (سويل).

وتستعرض الرواية التي تتتبع ذاكرة عائلية تمتد لأربعة أجيال، الحروب والتحولات الاجتماعية والانزواء، مع تركيزٍ خاص على حياة النساء داخل الأسرة، وقد نالت هذه الرواية جائزة "لوموند الأدبية" لعام 2025، ما يعزز مكانتها في المنافسة على الجائزة.

ويُعرف موفينييه (1967 مواليد مدينة تورس الفرنسية) بأعماله التي تغوص في الذاكرة الشخصية والجماعية، من بينها "رجال" (2010) عن جراح حرب الجزائر، و"حكايات الليل" (2020)، وهي رواية عائلية واسعة النطاق تمتد عبر أربعة أجيال. ويُعتبر هذا الفوز تتويجاً لمسيرة أدبية تتسم بالعمق النفسي واللغة المكثفة والبحث الدائم في أثر الغياب.

وكان رئيس الأكاديمية قد صرّح قبل الإعلان أن دورة هذا العام "لم تشهد كتاباً يطغى على البقية"، ما جعل المنافسة مفتوحة حتى اللحظة الأخيرة. ويأتي فوز موفينييه بعد عام من تتويج الكاتب كمال داود بجائزة غونكور 2024 عن روايته "الحوريات".

يذكر أن لجنة التحكيم للعام الحالي تضم أعضاء بارزين من المشهد الأدبي الفرنسي، من بينهم الكاتب والسيناريست ديدييه ديكوان، والكاتب فرانسواز شانديرناجور، والكاتب والشاعر المغربي-الفرنسي الطاهر بن جلون، والكاتب بيير أسولين، إضافة إلى باسكال بروكنر، وهو روائي وكاتب مقالة فرنسي، والكاتبة الناقدة بول كونستانت، والكاتبة كاميل لورنس، والكاتب المسرحي إريك إيمانويل شميت، والروائية كريستين أنغوت.

وتُعد جائزة غونكور، التي أُسست عام 1903، أهم وأقدم الجوائز الأدبية في فرنسا، وغالباً ما تفتح الباب أمام انتشار عالمي للرواية الفائزة وترجمتها إلى لغات عدة، من بينها العربية.