لندن تحتضن معرض الفن العربي المعاصر

- ينطلق معرض الفن العربي في لندن، مخصصًا للفن العربي المعاصر، ويستمر حتى 24 يناير، مقدماً منصة تجمع فنانين عرب لعرض أعمالهم الأصلية ولقاء الجمهور، مع برنامج حوارات لتعزيز التواصل الثقافي. - يشارك في المعرض فنانين بارزين مثل مريم الصيد، خالد الجناحي، ودينا شرارة، الذين يستكشفون مواضيع متنوعة مثل الهوية، الذاكرة، والأنوثة، باستخدام تقنيات متعددة كالوسائط المختلطة والأكريليك. - استضاف المعرض منذ انطلاقه في 2019 أكثر من 200 فنان من 13 دولة عربية، مما يعزز الحوار الفني بين الأجيال والتجارب المختلفة.

ينطلق يوم الجمعة المقبل، في لندن، معرض الفن العربي في نسخة دولية مكرَّسة بالكامل للفن العربي المعاصر، وتستمر فعالياته إلى يوم السبت 24 يناير/كانون الثاني الجاري.

يقدم المعرض، الذي تحتضنه قاعة "تشيلسي أولد تاون هول"، منصةً فنيةً وثقافيةً تجمع باقة من الفنانين العرب لتقديم أعمالهم الأصلية أمام جمهور واسع، مع إمكانية اقتناء القطع الفنية مصحوبةً بشهادات أصالة، حسب ما يورده المعرض على صفحاته في مواقع التواصل الاجتماعي. ويركز المعرض على أعمال معاصرة تم انتقاؤها، ويتيح للزوار لقاء الفنانين مباشرة والتعرف إلى رؤاهم الفنية، إضافة إلى برنامج من الحوارات والنقاشات الفنية التي تعزز التواصل الثقافي.

تشارك في المعرض الفنانة التشكيلية الليبية مريم الصيد، إحدى أبرز الممارسات للفن التجريدي التعبيري في ليبيا. تعمل محاضِرة في كلية الفنون بجامعة طرابلس. تتميز أعمالها بالتركيز على المشاعر الإنسانية والتجربة الداخلية للإنسان، مستخدمة لغة بصرية قائمة على التجريد والتعبير الحر، وقد عرضت أعمالها محلياً ودولياً في تونس والجزائر وفرنسا وموناكو ونيويورك، ما منحها حضوراً نقدياً عكس عمق تجربتها الفنية.

ويقدم معرض الفن العربي المعاصر أسماء تشكيلية أخرى، ضمنها الفنان خالد الجناحي، الذي يحوّل المواد اليومية البسيطة إلى أعمال غنية بالمعنى مستوحاة من التراث القطري والهندسة المحلية وتجارب النساء، مستكشفاً الذاكرة والمكان والهوية بلغة رمزية واضحة، ودينا شرارة التي تقدم أعمالها في الوسائط المختلطة والأكريليك، مستكشفة التحول والتأمل والأنوثة، لربط التجربة الفردية بالسرد الجمعي للنساء، فيما تركز الفنانة اللبنانية الفرنسية بلاندين روحانا BLANDINE ROUHANA على القصص المخفية في الذاكرة، باستخدام الأكريليك وورق الذهب والطباعة والمواد المعاد استعمالها لتشكيل عوالم شاعرية وحميمية.

كما تشارك الفنانة اللبنانية – الفنزويلية – الكندية ليلى كانسو التي تمزج بين التعبيرية واستكشاف الظلم الإنساني والحقيقة العاطفية، مع اهتمام بالفن العلاجي والجدران العامة لتعزيز الحوار المجتمعي. ويشارك أيضا الفنان الإيراني البريطاني محسن كياني الذي يربط بين الفن الفارسي التقليدي والموضوعات المعاصرة. وقد عرضت أعماله في أكثر من ثمانين معرضاً عالمياً إضافة إلى مؤلفه عن العمارة والحرف والرمزية الدينية في بلوشستان. ويستضيف المعرض أيضاً الفنان اللبناني علي شمس الدين بخبرة تزيد على عقدين، عمل خلالها مصمماً ورسّاماً توضيحياً لكتب الأطفال والمجلات لصالح مؤسسة الجزيرة للنشر والمجلس الوطني للثقافة والفنون في الكويت، مضيفاً بعداً عملياً وتجريبياً لتجربة المعرض.

ضمن الفنانين المشاركين، أيضا، رولا دللي، وهي فنانة تشكيلية لبنانية "تنقل مشاعرها وتجاربها بأسلوب ساذج مستلهمة من التحديات الاجتماعية والاقتصادية والصحية محلياً وعالمياً"، وفق ما يورده منظمو المعرض على مواقعهم، وقد عرضت أعمالها في بيروت وبلجيكا ومدريد.

وعبر دوراته السابقة التي أقيمت في بيروت منذ انطلاقته عام 2019، استضاف معرض الفن العربي أكثر من مائتي فنان من 13 دولة عربية، بمن فيهم أسماء معاصرة بارزة ومواهب واعدة من مختلف المدارس البصرية، في حوار فني بين الأجيال والتجارب.