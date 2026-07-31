لماذا، إلى أين؟

- يعكس النص تحولاً في القيم الإنسانية، حيث أصبحت السخرية من المآسي جزءاً من التفاعل اليومي على وسائل التواصل الاجتماعي، مما يثير تساؤلات حول تأثيرها في تعزيز الكراهية واللامبالاة. - يتناول النص ظاهرة تأييد بعض الجماهير لأعمال العنف والقتل، مما يثير تساؤلات حول كيفية تشكل هذه الأفكار المروعة في عقول الناس وتحولهم إلى داعمين للكراهية. - يسلط النص الضوء على التحديات التي تواجه المجتمع السوري في مواجهة الكراهية المتزايدة، مشيراً إلى الحاجة لفهم جذور هذه الظاهرة والعمل على اقتلاعها من الوعي الجماعي.

سيدة تبكي على قبر، ترثي ابنتها الصغيرة التي قُتلت قبل سنة. يواجهها جمهور من المتفاعلين في حساب واحد فقط على الفيسبوك بألف وثمانمائة وست وثلاثين "أضحكني"، وبينهم رجال ونساء لا نعرف إن كانوا قد جرّبوا الفقد يوماً ما.

لا يحدث هذا في أكثر أفلام الفانتازيا خيالاً ووحشية، شاهدت كثيراً من الأفلام التي يرتكب فيها المقاتلون جرائم دموية، ولكن لم يخطر ببال أيّ مخرج أن يقدّم لنا جمهوراً يسخر، ويُقهقه، في مواجهة الموت، أو الحزن. لم أقرأ عن هذا في أي مرجع يوثق قصص القتل، ثمة من كتب عن المجازر، وعن أشكال الحزن والفقد، وعن الأمهات الثكالى، ولكن لا أحد كتب عن الجمهور، كيف يؤيّد القتل؟ هذا جديد وطارئ على ساحة الواقع، والفكر، والفن، ومن الجليّ أن الجمهور السوري سوف يكون مادة مليئة بالأمثلة المصوّرة، أو المسجّلة، التي تقدّم لعالمنا المنكوب أساساً، مادة شديدة الثقل عن جمهور المجازر، ومشجعي القتل، والضاحكين أمام بكاء الأمهات الثكالى، والمصفّقين للحرائق التي تبيد المنازل، وتقتل أهلها. أين يمكن أن نجد هذا الميراث العجيب من لغة القتل إلا في الخرافة، وفي الجمهور السوري؟

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي العوامل التي ساهمت في تحول الكراهية إلى قيمة جاذبة في المجتمع السوري؟ كيف يمكن تفسير سهولة تشكل فكرة الموت والقتل لدى أفراد المجتمع؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

قليلاً ما نجد، في سياق سوري، من يندد بالكراهية بل تبدو كأنها قيمة جاذبة

لا يمكن صرف النظر اليوم، بعد مرور عام على المجزرة عن أشكال التفاعل، لدى جمهور من سوريين، تجاه الحزن، والفقد، والأمهات الثكالى. فقد تجاوزنا اللحظة التي تمكنت فيها السلطة، وأنصارها، في العام الفائت، من تدبير الذرائع للهجوم على أهل السويداء، وتجييش الغزوات. وبينما يمكن للعقل أن ينتظر تبريد المشاعر، فإن الأمر يحدث بعكس ذلك. ثمّة من يوقد النار من جديد في مرجل الحقد والكراهية. يتبرع الآلاف للدخول في ميدان النزاع بصفة محرض، أو داعية للقتل، والإبادة . فأين، ولماذا، وكيف تطبخ هذه الفكرة المريعة؟ ولم يُدفع الجمهور إلى هنا؟ ولماذا تتشكل فكرة الموت والقتل بهذه السهولة والبساطة التي تجعل أباً لأطفال، ابناً لأبوين، شابّاً في أول العمر، يدعو إلى إبادة جماعات لا يعرفهم إلا من القال والقيل؟ أو يسخر ويضحك من نحيب أُمّ ثكلى؟

والمريع أن الزمن الذي ظهرت فيه هذه الكراهية كان قصيراً إلى حدود يضيع منّا فيها أي فهم، لهذا الزمن إذا كان حقيقياً، أو أن علينا أن نعيد السؤال على بني الإنسان: متى حملت هذه الجماعة كل هذا القدر من الكراهية، تجاه جماعة أُخرى من الذين يعيشون معهم على الأرض ذاتها؟ ما الذي منعها من الظهور بهذا الشكل من قبل؟ السلطة السابقة مثلاً؟ هل تمكنت السلطة الحالية من تجييش هذا العدد الكبير من الناس، في خطاب الكراهية، وفي مفاعيله التطبيقية؟

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي العوامل التي ساهمت في تحول الكراهية إلى قيمة جاذبة في المجتمع السوري؟ كيف يمكن تفسير سهولة تشكل فكرة الموت والقتل لدى أفراد المجتمع؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

حتى اليوم قليلا ما تجد من يندد بالكراهية، وهي تبدو كأنها قيمة جاذبة يأتي إليها جمهور مختلط يتبادل فيها هذه المشاعر الكريهة، من كلتا الجهتين، هل كانوا فعلاً كذلك دائماً؟ أم صاروا كذلك بفعل فاعل؟ فكم تحتاج الفكرة، من الزمن، كي يصبح لها أنصار بهذا القدر، تصبح قوة مادية يصعب اقتلاعها، أو إلغاؤها من الوعي؟ كيف ومتى يمكننا التحرّر من فكرة؟

* روائي من سورية