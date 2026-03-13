لعنة الحروب

- طلب حفيد الكاتب عبارة "أوقفوا الحرب!" ليأخذها إلى مدرسته، معبراً عن أمله في أن تحقق السلام، لكن الكاتب يوضح أن الحروب لا تتوقف بنداءات فردية، بل هي نتيجة مصالح وشهوات بشرية. - الحروب تُبرر بأنها ضرورية لتحقيق السلام، رغم أن التاريخ البشري مليء بالنزاعات، حيث يُعتبر السلام مجرد استراحة بين الحروب، ويُقرن البشر الحرب بالفن، بينما السلام يبقى استعارة بلاغية. - الأمم المتحدة ترفع شعار السلام، لكنها تترك القوى الكبرى تتحكم بقراراتها، مما يجعل نداءات الأطفال لوقف الحرب غير مستجابة.

قبل أيام طلب حفيدي، الذي لم يتجاوز السادسة من العمر، أن أكتب له على ورقة بيضاء عبارة: أوقفوا الحرب! فكتبت العبارة، وأعاد رسمها كما هي، وحملها معه إلى مدرسته، وعرض الأمر على معلّمته، وفي اعتقاده أن بوسع عبارة أن توقف الحرب، وتحقق السلام.

ما لا يمكن قوله لهذا الطفل ولملايين الأطفال في العالم، إنه لن ينفع أي نداء يمكن أن يطلقه واحد، أو مئة، أو بضعة ملايين من البشر، في إيقاف الحروب. فالحرب ليست مصالح، ورغبات، وتعبئة، وأحقاداً، ورغبات في الانتقام، أو رغبات في محو الآخرين المختلفين وحسب، بل تبدو أحياناً كأنما هي شهوة لدى البشر، أو قسم من البشر في حقيقة الأمر. ولهذا كله لن تتوقف الحروب، ولدى من يشعلونها معجم من العبارات التي تمهّد للحرب، وتبررها، وتجعلها "حلاً" لمشاكل عديدة تعاني منها البشرية.

ولديهم كفاية من الأسباب والذرائع على ضرورة خوضها، بل إن لديهم كتلة من الموجبات، نعم الموجبات، التي تجعلهم يتحدثون عن ضرورة الحرب، وعن منافعها، وفوائد خوضها، على الأمة والشعب والإنسانية. وأكثر تلك الموجبات التي يتذرعون بها غرابة، وعجباً، هي في القول إنهم يشنون الحرب من أجل السلام، ومع ذلك فإن التاريخ البشري هو تاريخ الحروب والنزاعات لا تاريخ السلام، فالسلام كان دائماً، ولدى معظم شعوب الأرض، وفي كل التاريخ، هو محطة الاستراحة بين حربين. إذ لم يشهد البشر ساعة من السلام إلا لأنهم كانوا قد أنهوا للتو أياماً، أو شهوراً، أو سنوات من الحرب.

واللافت، بل العجيب، أن يتجرأ البشر، ويقرنوا الحرب بالفن، وأن يؤلّفوا كتباً تحمل هذا العنوان: "فن الحرب". كما أن اليونانيين القدماء خلقوا إلهاً للحرب، وليس لديهم إله للسلام. إذ بينما كان إله الحرب هو الحقيقة لدى البشر، فإن إله السلام بدا دائماً مجرد استعارة بلاغية تنفع في الدفاتر والكتب، ولا تنفع في إدارة الحياة. واللافت في شؤون البشر أن الحروب تتنقل من مكان إلى آخر، كما لو كانت هي التي تقودهم، لا هم الذين يشعلونها، فمن أوروبا إلى الكونغو إلى لبنان إلى سورية إلى كمبوديا إلى فيتنام، تقفز الحرب في الزمان والمكان، وهي تجز رقاب الناس. ومع ذلك فإن الجميع يصرون على الاستعارة، وترى أي محارب من بينهم، أو داعية حرب، يدعي أنه مرغم على خوضها، لماذا؟ لأن الآخر هو الذي أشعلها فقط. ولنذكر هنا أن سلطة صغيرة في بدايات حكمها، مثل السلطة السورية، لا تجد تعبيراً بصرياً عن نفسها غير العقاب الجارح، إنه صورة الحاكم عن نفسه، أو صورة السلطة الناشئة التي ترغب في الحرب، لا في السلام. بادعاء الاستعداد لها، عبر الشكل التعبيري.

ومن المحزن أن حكومات العالم قد تستجيب لكثير من مطالب الناس، باستثناء هذه الورقة التي يرفعها طفل: أوقفوا الحرب!

تضع هيئة الأمم المتحدة حمامة السلام التي رسمها بيكاسو شعاراً لها، لكنها تترك النسور والعقبان يتحكمون بكيانها كله.

روائي سوري*