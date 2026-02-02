لصوص الفن.. هوس بامتلاك تاريخ اللوحات المسروقة

- تعرض متحف اللوفر لسرقة ثماني قطع نادرة من مجوهرات التاج الفرنسي، مما يبرز مشكلة السرقات الفنية العالمية، حيث تشير بيانات الإنتربول إلى وجود أكثر من 57 ألف قطعة مسروقة عالميًا. - تطورت دراسات جرائم الفن كحقل بحثي مستقل، حيث يشير الباحث نوح تشارني إلى أن سرقات المتاحف غالبًا ما تكون بلا أرباح مادية، وتجمع بين الرغبة في الامتلاك والشغف بالفن وتحدي السلطة. - يُعرف "اللص الخبير" بامتلاكه معرفة دقيقة بالدوائر الفنية، مثل ستيفان بريتفيسر الذي جمع مئات الأعمال الفنية في متحف شخصي، مما يعكس هوسًا بامتلاك التاريخ البصري.

في صباح التاسع عشر من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تعرّض متحف اللوفر لعملية سطو خاطفة لم تستغرق سوى دقائق. اللصوص، الذين ارتدوا زيّ عمال، تمكنوا من الفرار بثماني قطع نادرة من مجوهرات التاج الفرنسي. لم تكن هذه السرقة هي الأولى التي يتعرض لها المتحف، إذ تشير أرشيفات اللوفر إلى عشرات من حالات السرقة أو الاختفاء التي تعرض لها منذ أوائل القرن التاسع عشر.

لا يتعلق الأمر هنا باللوفر وحده، فسرقات المتاحف تكاد تكون ظاهرة عابرة للحدود، تطاول مؤسسات كبرى وصغرى على السواء، مهما بلغ مستوى تحصينها التقني. وتكفي الإشارة إلى قاعدة بيانات الإنتربول للأعمال الفنية، التي تضم أكثر من 57 ألف قطعة فنية وأثرية مُبلّغٌ بسرقتها حول العالم، ليتضح أن ما يجري داخل المتاحف ليس سلسلة من الحوادث الاستثنائية، بل جزء من اقتصاد خفي واسع للسرقة والاختفاء والتداول غير المشروع. هذه القاعدة، التي تُحدَّث باستمرار، لا توثّق حجم الظاهرة فقط، بل تكشف أيضاً عن تنوّعها، من لوحات شهيرة وأيقونات فنية، إلى قطع صغيرة أو أقل شهرة، لا تقل قيمتها الرمزية أو التاريخية عن الأعمال الكبرى.

برز خلال العقود الأخيرة حقلٌ بحثي مستقل يُعرف بـ"دراسات جرائم الفن"، يجمع بين علم الجريمة وتاريخ الفن وعلم النفس الاجتماعي. ويشير الباحث نوح تشارني، أحد أبرز المتخصصين في هذا المجال، في كتابه The Art of the Steal إلى أن سرقات المتاحف كثيراً ما تكون جرائم بلا أرباح، إذ تفقد القطعة المسروقة قيمتها الاقتصادية فور خروجها من الإطار المؤسسي الذي يمنحها الشرعية.

أكثر من 57 ألف قطعة فنية وأثرية مُبلّغٌ بسرقتها حول العالم

غير أن هذا الامتداد الكمي لا يفسر وحده طبيعة السرقات الفنية، ولا دوافع مرتكبيها. فبالعودة إلى تاريخ السرقات الكبرى، يتضح أن كثيراً منها لا يخضع لمنطق الربح المادي المباشر، ولا يستجيب لقوانين العرض والطلب في السوق السوداء. على العكس، تكشف هذه الوقائع عن منطقة أكثر تعقيداً، تتقاطع فيها الرغبة في الامتلاك والاستحواذ الرمزي مع الشغف بالفن، إلى جانب إحساس بالتفوق والسيطرة وتحدي السلطة ذاتها. هنا، لا تكون القطعة المسروقة مجرد غنيمة، بل وسيلة لاختبار المنظومة التي تحتضنها، واختراق الهالة المؤسسية التي تحيط بها.

ضمن هذا السياق، لا تبدو بعض السرقات مجرد حوادث إجرامية، بل لحظات مفصلية أعادت تعريف علاقة العمل الفني بمؤسسته وبجمهوره. لحظات يصبح فيها فعل السرقة ذاته جزءاً من تاريخ القطعة، لا طارئاً عليه. ولعل المثال الأوضح على ذلك هو سرقة الموناليزا من متحف اللوفر عام 1911، التي مثّلت نقطة تأسيس مبكرة لهذا المنطق غير المادي للسرقات الفنية. سرقت الموناليزا على يد العامل الإيطالي فينتشينزو بيروجيا، الذي استغل معرفته اليومية بتفاصيل المبنى ونظام العمل فيه، فانتزع اللوحة من إطارها وأخفاها تحت معطفه وغادر المتحف بهدوء. لم يكن بيروجيا لصاً محترفاً، بل عامل بسيط تحرّكه، بحسب إفاداته اللاحقة، نزعة قومية ورغبة في استعادة لوحة اعتبرها مسروقة من إيطاليا.

وبينما عادت لوحة الموناليزا، هناك حوادث أخرى ما تزال تمثل لغزاً إلى اليوم، من بينها، السرقة التي تعرض لها متحف إيزابيلا ستيوارت غاردنر في بوسطن عام 1990 حين تم الاستيلاء على 13 عملاً فنياً بينها لوحات لرامبرانت وفيرمير. ولم يقتصر هذا النمط على المتاحف الغربية وحدها. ففي عام 2010، سُرقت لوحة "زهور الخشخاش" لفان غوخ من متحف محمد محمود خليل في القاهرة، ولم يُعثر عليها حتى الآن، لتضاف إلى قائمة طويلة من الأعمال التي أصبح فقدانها جزءاً من تاريخها الفني ذاته.

"اللص الخبير" هو وصفٌ للسارق القريب من الدوائر الفنية

يذهب عالم الجريمة جون إي. كونكلين، في دراسته الكلاسيكية Art Crime إلى أن سرقة الفن تمثل شكلاً خاصاً من "الجريمة الرمزية"، التي يكون هدفها الأساسي اختراق منظومة السلطة الثقافية أكثر من تحقيق مكسب مادي مباشر.

هنا، يبرز ما يُعرف بـ "اللص الخبير"، وهو مصطلح يُستخدم لوصف السارق القريب من الدوائر الفنية. لا يتحرك هذا اللص بعشوائية، بل يستند إلى معرفة دقيقة بمسارات العرض، ونقاط العمى في أنظمة المراقبة، وإيقاع الحراسة اليومية. يرى تشارني أن غالبية سرقات المتاحف لا ينفذها محترفو السوق السوداء، بل أشخاص يمتلكون خبرة داخلية أو معرفة سابقة بالمؤسسات الفنية، ما يجعل الجريمة أقرب إلى اختبار للمنظومة منها إلى عملية سرقة تقليدية. من زاوية نفسية، يذهب بعض الباحثين إلى أن هذا النوع من اللصوص لا تحركه الرغبة في المال بقدر ما تحركه لذة التفوق والسيطرة، حيث تتحول المعرفة إلى مصدر سلطة رمزية، ويصبح الفعل ذاته، لا الغنيمة، مركز الإغواء.

تبرز قصة ستيفان بريتفيسر بوصفها واحدة من أكثر الأمثلة وضوحاً على هذا الهوس. بين عامي 1995 و2001، سرق هذا اللص مئات الأعمال الفنية من عشرات المتاحف وقاعات العرض في أنحاء أوروبا، من دون أن يبيع أيّاً منها. ووفق التحقيقات، بلغ عدد ما استولى عليه 239 عملاً فنياً من 172 متحفاً، بمعدل سرقة كل خمسة عشر يوماً. كان يختار القطع التي تثير إعجابه، ينزعها بعناية من إطاراتها، ويجمعها في منزل والدته في شرق فرنسا، حيث أقام متحفاً شخصياً سرياً. لم تكن سرقاته تهريباً لأشياء ثمينة، بل محاولة لامتلاك التاريخ البصري ذاته. وقد اتخذت القصة منعطفاً أكثر مأساوية بعد اعتقاله، حين قامت والدته بتدمير معظم المجموعة لإخفاء الأدلة؛ أُحرقت لوحات وأُعدمت أعمال لا تُقدّر بثمن، بينها قطع لبيتر بروغل الأصغر، وفرانسوا بوشيه، وجان أنطوان واتو.

وعبر تاريخ السرقات الفنية، برزت شخصيات تحوّلت هي نفسها إلى أساطير موازية للأعمال التي استهدفتها، حتى باتت أسماؤها جزءاً من السرد الثقافي المحيط بتلك القطع. من بين هذه الشخصيات آدام وورث، الملقب بـ "نابليون الجريمة"، أحد أشهر لصوص القرن التاسع عشر، والذي ألهمت سيرته الكاتب الفرنسي موريس لوبلان في ابتكار شخصية أرسين لوبين. اشتهر وورث بسرقته لوحة "دوقة ديفونشير" لتوماس غينزبورو عام 1876، محتفظاً بها سنوات طويلة من دون بيعها، في واقعة رسخت صورته بوصفه لصاً يرى في الفن موضوع افتتان وهيمنة، لا مجرد غنيمة قابلة للتصريف. وهناك مايلز كونور جونيور، اللص الأميركي الذي نفّذ عشرات السرقات من متاحف الولايات المتحدة في سبعينيات القرن الماضي، معتمداً على دراسة دقيقة لعادات الحراسة. وفي السياق الحديث، يظل بريتفيسر المثال الأوضح على اللص المهووس الذي لم يرَ في الفن سلعة، بل موضوع شغف انتهى بتدمير جزء من التراث الأوروبي نفسه.