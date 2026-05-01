لجنة تحكيم بينالي فينيسيا تعلن استقالتها قبل أيام من الافتتاح

- أعلنت هيئة التحكيم الدولية لبينالي فينيسيا استقالتها الجماعية قبل أيام من افتتاح الدورة الحادية والستين، مما أثار ارتباكاً في الأوساط الفنية العالمية. - جاء القرار بعد بيان أثار جدلاً واسعاً، حيث استبعد فنانين من دول تواجه اتهامات بجرائم ضد الإنسانية، مما أدى إلى استبعاد روسيا وإسرائيل من المنافسة على الجوائز الرئيسية. - ترأست اللجنة سولانج أوليفيرا فاركاس، وضمت أعضاء بارزين من مختلف الدول، مما يثير تساؤلات حول مستقبل البينالي وآلية منح الجوائز.

أعلنت، أمس الخميس، هيئة التحكيم الدولية للدورة الحادية والستين من بينالي فينيسيا، المقرّر افتتاحه في 9 مايو/ أيار الجاري، استقالتَها الجماعية، في خطوة مفاجئة أدخلت أحد أبرز الأحداث الفنية العالمية في حالة من الارتباك قبل أيام قليلة من انطلاقه.

وقالت اللجنة في بيان مختصر إنها اعتباراً من 30 إبريل/ نيسان 2026، قررت الاستقالة جماعياً، موضّحة أنها الهيئة التي اختارتها المديرة الفنية كويو كووه لهذه الدورة. وأضافت أن قرارها يأتي التزاماً بما ورد في البيان الصادر في الثاني والعشرين من الشهر الماضي. وكان ذلك البيان قد أثار جدلاً واسعاً داخل الأوساط الفنية، إذ تضمّن موقفاً يقضي بعدم النظر في أعمال فنانين يمثلون دولاً يواجه قادتها اتهامات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية أمام المحكمة الجنائية الدولية. وبحسب هذا التوجه، تم استبعاد روسيا وإسرائيل من المنافسة على الجائزتين الرئيسيتين في البينالي، وهما "الأسد الذهبي" و"الأسد الفضي".

وأثار القرار نقاشاً واسعاً داخل الأوساط الفنية والثقافية، خصوصاً في ما يتعلق بمشاركة إسرائيل في ظل الاتهامات الدولية بارتكاب جرائم حرب الموجّهة لها أمام المحكمة الجنائية الدولية على خلفية حرب الإبادة في غزة. واعتبر عدد من المراقبين أن استمرار مشاركتها في الفعاليات الثقافية الكبرى يطرح إشكاليات تتعلق بالمعايير الأخلاقية والقانونية داخل المؤسسات الفنية الدولية، ما انعكس على حدة الجدل داخل البينالي.

موقف بينالي فينيسيا وأميركا وإسرائيل

وترأست لجنة التحكيم المؤسِّسة والمديرة الفنية لجمعية "فيديو برازيل" الثقافية سولانج أوليفيرا فاركاس (البرازيل)، وضمّت اللجنة في عضويتها: القيّمة الفنية زوي بات (أستراليا)، والقيّمة الفنية والمديرة الفنية لبينالي الفن العام في أبوظبي إلفيرا ديانغاني أوسيه (غينيا الاستوائية/ إسبانيا)، وأستاذة الفن في مدرسة ييل للفنون مارتا كوزما (أوكرانيا/الولايات المتحدة)، ومؤرخة الفن والأستاذة في جامعة جنيف جيوفانا زابيري (إيطاليا). وأكّد البيان أن جميع أعضاء اللجنة وقّعوا عليه، في إشارة إلى قرار جماعي موحّد بالانسحاب. وتأتي هذه الاستقالة في وقت حسّاس للغاية، حيث يستعد البينالي لافتتاح دورته الجديدة، ما يفتح الباب أمام تساؤلات حول مستقبل التنظيم وآلية منح الجوائز في ظل هذا الفراغ المفاجئ داخل لجنة التحكيم.