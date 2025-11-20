لبنى الأمين في "جوار البحر" ورحلات اللؤلؤ والانتظار

- يستمر معرض "جوار البحر" للفنانة لبنى الأمين في مدينة أصيلة حتى ديسمبر 2025، مقدماً تجربة بصرية تستند إلى الذاكرة والبحر، حيث يتنقل الزائر بين طبقات اللون والكولاج والملمس. - يضم المعرض لوحات أُنجزت بين 2024 و2025، تعرض وجوهاً إنسانية غير مكتملة ونصوصاً عربية غير مقروءة، مما يعكس الأثر الثقافي والذاكرة. - تعتمد اللوحات على تراكم لوني يعكس الزمن، حيث ترمز الألوان إلى الذاكرة والأثر والعاطفة، مما يتيح للمشاهد فضاءً للتساؤل والمشاركة.

منذ افتتاحه قبل أسابيع في رواق مركز الحسن الثاني للملتقيات الدولية بمدينة أصيلة، شمال المغرب، يستمر معرض "جوار البحر" للفنانة البحرينية لبنى الأمين حتى نهاية ديسمبر/كانون الأول 2025، مقدّماً تجربة بصرية متكاملة ترتكز على قراءة دقيقة للذاكرة والبحر في فضاء مشترك بين المكان والإنسان. لا يقدّم المعرض مشهداً مكتملاً أو مباشراً؛ لكنه يمنح الزائر فرصة للتعمق في طبقات اللون والكولاج والملمس، لتظهر العلاقة بين المادة والزمن، وبين الإنسان ومحيطه، بطريقة تجعل كل لوحة أو تركيب جداري محطة للتأمل، وكل تفصيل دعوة إلى التوقف والانصات. في هذا الفضاء، يتحرك المشاهد لا بوصفه متلقيا ثابتا، بل من حيث هو قارئ يتنقّل بين الأحداث، بين موجة لونية وأخرى، بين أثر باقٍ وآخر مطموس.

في واحدة من السلاسل المركبة من أعمال المعرض، الذي أنجزت جل أعماله في مدينة أصيلة، ما بين صيف عام 2024 وخريف 2025، من أجل "موسم أصيلة الثقافي"، تتجاور ست لوحات تُعيد بناء الصورة وتفكيكها ضمن فضاء بصري شفاف ومضطرب في الوقت ذاته. الوجوه الإنسانية لا تظهر كاملة؛ بعضها مغطى بطبقات كثيفة من الطلاء، أو غارق تحت الحبر والقصاصات. هذا الإخفاء المقصود يحوّل الوجه من شخصية محددة إلى أثر للذاكرة، ومن هوية واضحة إلى أثر مستمر يُستدعى ببطء. بعض اللوحات تظهر ملامح خفيفة، بينما يظل الظل الغالب حاضراً، كأن الفنانة تمنح المشاهد خيطاً من التعاطف قبل أن تعيده إلى الغموض. في طبقات بعضها تظهر شذرات من نص عربي غير مقروء، يلعب دوراً بصرياً وثقافياً، في إشارة إلى أرشيف حضاري متوارٍ بين السطح والعمق.

تحول الفنانة الماء من منظر جاهز إلى طبقة من الوعي والذاكرة

اللوحات تعتمد تراكماً لونياً يعكس حركة الزمن: الطمس، التراكم، الخدوش والتداخل بين الملامس الناعمة والخشنة، جميعها عناصر تؤسس سرداً بصرياً متدرّجاً. الألوان تحمل دلالات محددة: الأزرق العميق ثقلا للذاكرة، الأصفر أثرا ورقيا قديما، الوردي والبنفسجي لحظات عاطفية، والأسود فاصلا تأمليا يقطع السرد. هذه الطريقة تجعل كل لوحة محطة ضمن رحلة واحدة للذاكرة، تعيد ترتيب الماضي والحاضر على السطح البصري.

في لوحة منفصلة، تنقسم المساحة بصرياً إلى قسمين: حقل سفلي أزرق مشبع يشبه عمق البحر أو القاع المحفوظ، وحقل علوي ترابي يحمل آثار الزمن والمواد. تتوسطه كتلة دائرية متوهجة بدرجات البرتقالي والأحمر، تعمل في دور نقطة جذب بصرية وعاطفية. الطبقات والقصاصات والخدوش الكثيفة تخلق إحساساً بالتراكم والذاكرة، وكأن الحاضر يتشكل على بقايا الماضي، بينما تحافظ العناصر على حركتها الداخلية. الأزرق السفلي يوحي بالسكون، الكتلة المركزية تثير حرارة الانفعال، والسطح الترابي العلوي يُذكّر بالأرشيف أو بالتجارب السابقة التي لا تزال تؤثر على اللحظة.

من المعرض (العربي الجديد)

وضمن المعرض ثمة تركيب جداري كبير، ينتشر على مساحة واسعة، مؤلفاً من وحدات مثلثية وأشكال مستطيلة تشبه القوارب الورقية، موزّعة بطريقة تحاكي حركة الأمواج. يُقرأ خطا سرديا يمتد على الجدار، حيث يبدو البحر من بعيد مترابطا، ومن قرب كل قطعة تحمل سرداً خاصاًّ.

الأزرق في لوحات لبنى، المرتبطة بالبحر، يرمز إلى العمق والهدوء، والأخضر حياة على الضفاف، البرتقالي والأحمر طاقة وانفعال، بينما الألوان الترابية تمثل الزمن والأرشيف. الفراغ بين القطع مساحة للتنفس، تمثل الهواء والمسافة والمجهول بين الموجات.

العمل يعكس البحر بما هو ذاكرة جماعية؛ تاريخ الغوص، رحلات اللؤلؤ، الانتظار، والخطر المصاحب للحياة الساحلية. القوارب الصغيرة تمثل تجارب بشرية منفصلة لكنها مترابطة، وكل واحدة تحمل أثراً مختلفاً. التقنية الطبقية والكولاجية تمنح العمل طابعاً أرشيفياً، حيث تتراكم القصاصات والطبعات واللون لتشكّل سرداً بصرياً متواصلاً، وكأن الفنانة تجمع ما تركه البحر لإعادة تفسيره ضمن تجربة إنسانية متجددة.

على امتداد المعرض، تتضح رؤية لبنى الأمين في تحويل البحر من منظر جاهز إلى طبقة من الوعي والذاكرة، وتحويل اللوحة من سطح ملون إلى فضاء حي يتشكل مع كل نظرة. الأعمال لا تقدم إجابات جاهزة، بقدر ما تتيح أمامك فضاءً مفتوحاً للتساؤل، حيث تتشابك طبقات اللون مع أثر الإنسان والبحر، ويصبح المشاهد مشاركاً في إعادة تشكيل المعنى. كل لوحة، كل تركيب جداري وكل طبقة من اللون تحمل أثراً متراكماً للزمن وللذاكرة، وللرحلة الفردية والجماعية مع البحر.