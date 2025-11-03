"لا بريد إلى غزّة" لمحمد جبعيتي.. مساحة للوجود وسط الفناء

- تتحول المقبرة في "لا بريد إلى غزّة" إلى أرشيف حي، حيث يروي كل قبر قصة عن الحياة والموت. يعمل جلال في حفر القبور، مهنة ورثها عن أبيه، كاستعارة للواقع الغزّي الضيق. - تقدم الرواية صورة معقدة لجلال، الذي يعيش في ظل أخيه الشهيد أحمد، ويعاني من تناقضات داخلية. يسعى لتجاوز العوائق عبر الباركور، بينما يشكل غياب أحمد هاجساً للعائلة. - تعتمد الرواية على الاستعارة والرمز، وتلتقط لحظات الجمال وسط الألم. تقدم مقاومة ذاتية عبر شخصية "عطايا"، مسجلة يوميات أناس يحاولون العيش بكرامة في سجن مفتوح.

تتحول المقبرة في النص إلى أرشيف حي، كل قبر يحمل قصة، وكل حفرة تروي حكاية تضع القارئ منذ اللحظة الأولى في خضم عالم مُحاط بالموت، لكنه يرفض أن يتوقف عن الحياة، كما تصوّره رواية "لا بريد إلى غزّة" (دار الآداب، 2025) للروائي الفلسطيني محمد جبعيتي. لا يمثل العنوان مجرد إشارة إلى انقطاع البريد عن المدينة المحاصرة منذ نحو عقدين، بل هو استعارة للانقطاع عن العالم كله.

تبدأ الرواية بمشهد الحفر. فجلال، البطل والراوي، يعمل في حفر القبور، وهي مهنة ورثها عن أبيه. لكن الحفر ليس فعلاً مادياً؛ إنه استعارة رمزية، فالمقبرة تصبح الفضاء المركزي الذي تدور حوله كل الأحداث، فيها يتعلم جلال معنى الخوف، والموت، والحب، والتمرد. الحفرة التي "تضيق كلما أعملت فيها معولي"، هي الوجه الآخر للواقع الغزّي الذي يضيق بأهله يوماً بعد يوم، لكن هذا الضيق ليس استسلاماً، بل هو إصرار على الحفر، على خلق مساحة للوجود حتى في أحضان الفناء. جلال لا يحفر قبوراً للآخرين فقط، بل يحفر في ذاكرته، وفي علاقته بأبيه القاسي، وفي غياب أخيه أحمد "الشهيد"، وفي أحلامه المستحيلة.

صورة البطل المأزوم جلال، صاحب أذنين كبيرتين تسمعان الهمسات، وجسد نحيل يحلم بالتحليق عبر رياضة الباركور، وهو الابن غير المرغوب فيه مقارنة بأخيه الناجح أحمد، وهو الحفار الذي يكره الموتى لأنهم مصدر رزقه، ولكنه في الوقت نفسه يتعاطف معهم. شخصيته مليئة بالتناقضات، فهو ضعيف وقوي، خائف وجريء، مستسلم ومتمرد.

لغة الرواية شاعرية ومكثفة، تعتمد على الاستعارة والرمز

من خلال جلال، تقدم الرواية تشريحاً دقيقاً للعلاقة المعقدة مع الأب، الذي يمثل سلطة الواقع المرير والقدر المحتوم الذي لا مفر منه، في صراع بين جيلين: جيل يستسلم لقسوة الواقع، وجيل يحلم بحياة أخرى، حتى لو كان حلمه مجرد قفز فوق الحواجز والأنقاض. ورياضة الباركور التي يعشقها جلال أكثر من هواية، هي فلسفة مقاومة من خلال تجاوز العوائق بالجسد نفسه.

يشكّل غياب الأخ أحمد، الذي استشهد ولم يُعثر على جثته، هاجساً يؤرق العائلة كلها، وبخاصة جلال. أحمد هو البطل التقليدي، المقاتل المنتمي إلى "سرايا القدس"، وهو النقيض المثالي الذي يشعره بالنقص، لكن الرواية لا تقدم صورة نمطية عن الشهيد؛ فغياب جثمانه يمنحه حضوراً طيفياً أقوى، ويجعل من فكرة الاستشهاد نفسها مُعلقة، غير مكتملة، مثل الكثير من الأمور في القطاع. حلم جلال بأنه يرى أخاه في القبر حياً، ثم يفقده مرة أخرى، هي واحدة من أكثر اللحظات إيلاماً في الرواية. إنه يعبّر عن صدمة الذين فقدوا أحباءهم دون أن يودعوهم. أما علاقة جلال بزميلته سارة، الشابة المثقفة الطموحة، التي تريد أن تهرب من سجن المدينة إلى عالم آخر، فتشكل نافذة أمل في عالم الرواية، والحب الذي ينشأ بينهما هو حرب أخرى يواجهانها ضد التقاليد، وضد الفقر، وضد واقع يقول إنه لا مكان للحلم الفردي في محيط مليء بالألم والفقد. لكن هذه العلاقة تظل هشة، فبينما يحفر جلال قبوراً ليكسب قوت يومه، تحلم سارة بالبحر والحرية؛ هذا الصراع لا يخلو من حكم أخلاقي متبادل، فسارة ترى في بقاء جلال نوعاً من الاستسلام للواقع، بينما يرى هو في رغبتها بالهروب شكلاً من أشكال الخيانة للقضية. لكن الرواية لا تحسم هذا الجدال لصالح طرف، بل تتركه معلقاً، تعبيراً عن تعقيد الوضع الراهن.

لغة محمد جبعيتي شاعرية ومكثفة، تعتمد على الاستعارة والرمز، فالمشاهد تصف بدقة عالم المقابر، وأصوات الفؤوس، ورائحة التراب والموتى، لكنها أيضاً قادرة على التقاط لحظات الجمال النادرة، وكلمات الحب الأولى، والفرح، والانتصار. الرواية تخلط بين الواقعي والفانتازي، بين الحلم واليقظة، ما يعكس الحالة النفسية لشخصياتها التي تعيش على حافة الانهيار. أما صوت "عطايا"، الصديق الخيالي لجلال، فيمثل اللاوعي، والرغبة المكبوتة، والناقد الداخلي الذي يدفعه نحو التمرد أحياناً، والتدمير الذاتي أحياناً أخرى. ومن خلال التركيز على عالم جلال الداخلي، تقدم الرواية نوعاً من المقاومة الذاتية، التي تبدأ من مواجهة الفرد لنفسه وأحلامه قبل مواجهة العدو. هذا الانزياح نحو الذات يبدو محاولة لإعادة تعريف معنى الصمود في زمن لم تعد فيه المواجهة المباشرة الخيار الوحيد.

لا تقدم الرواية خطاباً سياسياً مباشراً، بل واقعاً إنسانياً عميقاً عبر تسجيل يوميات أناس عاديين يحاولون العيش بكرامة في مكان أُريد له أن يكون سجناً مفتوحاً، وربما لا يصل البريد إلى غزة، لكن هذه الرواية نفسها تبدو رسالة موجهة إلى العالم؛ رسالة كتبها جبعيتي بألم وحب، لتوثّق كيف أن الحياة، رغم كل شيء، تستمر.



* كاتب من مصر