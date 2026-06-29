لاعب الكرة قارئاً وكاتباً

- اللاعب البلغاري إيليا غروف يلفت الانتباه لمهاراته الكروية واهتمامه بالكتب والأنشطة الثقافية، معبراً عن خشيته من استغلال ميوله الثقافية ضده. في المقابل، يظهر اللاعب الإسباني هيكتور بيليرين تحرراً في الحديث عن قراءاته الأدبية والشعرية ومواقفه السياسية. - ظاهرة اهتمام اللاعبين بالثقافة تتنامى، حيث عبر مارادونا وسقراط وتورام عن مواقفهم السياسية والاجتماعية، مما يعكس تحولاً في اهتمامات اللاعبين. - بعض اللاعبين انتقلوا للكتابة مثل فرانك لامبارد وبيبي ميل، مما يعكس شغفهم بالقصص والخيال ويظهر جانباً مختلفاً من شخصياتهم.

حظي اللاعب البلغاري، والمحترف في نادي ليدز يونايتد الإنكليزي، إيليا غروف بمتابعة خاصة من الصحافة الغربية في مارس/ آذار الماضي، لا تتصل بحياته المهنية أو الشخصية، إنما سلّطت الضوء على علاقته الخاصة بالكتب وحضوره الدائم لأنشطة ثقافية خارج أوقات التمرين. لا تبدو خيارات لاعب خط الوسط لافتةً، فجميع المؤلفات التي تحدث عنها تندرج ضمن المؤلفات الأكثر مبيعاً، وفي مقدمتها كتاب "المقهى على حافة العالم" للكاتب الأميركي جون ستريليكي الذي يطرح تساؤلات فلسفية حول سبب وجود الإنسان، وهل يخاف الموت، وشعوره بالتحقق والامتلاء الوجودي.

لم يخف غروف خشيته من الكشف عن ميوله المعرفية وهواياته، أو أي شيء خارج كرة القدم، يمكن للجمهور استغلاله في حال تقديمه أداء سيئاً في الملعب. من جهته، ظهر اللاعب الإسباني هيكتور بيليرين أكثر تحرراً في الحديث عن قراءاته التي تتركّز في الرواية والشعر، ومنها رواية "بيدرو بارامو" لخوان رولفو، وأغاني لوركا الغجرية، وأعمال هيرمان هيسه، وصولاً إلى تشارلز بوكوفسكي وهان كانغ. عبارة حاسمة قالها بيليرين الشغوف بالتصوير الفوتوغرافي أيضاً، في حديث لصحيفة ذا غارديان، في صيف العام الماضي، وهي "الأدب جعلني أنجو، وجعل حياتي أسهل بكثير"، مشيراً إلى أنه يقرأ من أجل التعلّم وليس المتعة، ما ينسجم إلى حد كبير مع شخصيته وتوجهاته السياسية، إذ لم يفوت فرصة لإدانة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة، وانتقاد الإعلام الأوروبي والأميركي الذي لا يغطي قضايا فلسطين والعراق واليمن مثلما يتعامل مع أوكرانيا.

شكّل مارادونا أول تمرّد حقيقي على حصر اللاعب في عالم الكرة

غروف وبيليرين يعكسان ظاهرة تتنامى خلال العقدين الأخيرين، فمعظم اللاعبين في فترات سابقة انحصرت اهتماماتهم في الرياضة، وربما شكّل مارادونا أول تمرّد حقيقي على ذلك، عبر مواقفه الداعمة للشعب الفلسطيني وإعجابه بتشي غيفارا وكاسترو، والتي انبعثت أساساً من غضبٍ عارم حيال الممارسات التمييزية في أوروبا ضد لاعبي العالم الثالث، والفساد المستشري في "فيفا" المرتبط بمراكز قوى غربية. وبصورة موازية، لمع اسم اللاعب البرازيلي سقراط بمواقفه ضد الدكتاتورية في بلاده، والتدخل العسكري الأميركي في أكثر من مكان.

لكن هناك لاعبين قرروا الانتقال إلى ضفة أخرى، وامتهنوا الكتابة التي تنطلق غالباً من توثيق سيرتهم الذاتية، وينفرد هنا اللاعب الفرنسي ليليان تورام الذي كتب حول المهاجرين السود وعنصرية الرجل الأبيض.

اللاعب الإنكليزي فرانك لامبارد بدأ تأليف سلسلة من قصص الأطفال، قبل اعتزاله بسنوات عدة، مخترعاً بطلاً اسمه فرانكي يواجه القراصنة ورعاة البقر والأشرار. أما اللاعب والمدرب الإسباني بيبي ميل فأصدر عام 2014 روايته الأولى "الكاذب" عن مليونير يهوى جمع التحف، يعيش مغامرة في الفاتيكان في أثناء بحثه عن مخطوطات مسروقة، وتوالت رواياته بأجوائها الغامضة والبوليسية.

لاعبون كثر باتوا كتّاباً لا تغيب عن أعمال غالبيتهم بطولات ومغامرات تعوّض قتالهم الرمزي الذي عاشوه في الملاعب كلّ بحسب موقعه، فليس غريباً أن يكتب حارس المرمى الإنكليزي ديفيد آيك الذي اعتزل مبكراً، أدباً تحرّكه نظرية المؤامرة في عالم تديره سراً سلالة من الزواحف تضم جورج دبليو بوش والملكة إليزابيث الثانية. عالم يتماهى مع شخصية الحارس الذي يؤرقه الانتظار والهجمات المباغتة طوال زمن المباراة.

