لاسلو كراسناهوركاي وذنب الجميع في"تانغو الخراب"

- رواية "تانغو الخراب" للكاتب لاسلو كراسناهوركاي، الحائز على جائزة نوبل للآداب 2025، تتميز ببنائها الذاتي وأسلوبها الفريد، حيث تدور أحداثها في مزرعة وتخلق عالماً خيالياً يتفوق على الواقع. - تتشابك في الرواية قصص متعددة، مثل شميدث وتوفاكي اللذين يخططان لسفر غامض، وأرمياس وبيترينا اللذين يُستدعيان للتحقيق، بالإضافة إلى قصة الطبيب المراقب والفتاة إبستي المخدوعة. - تعكس الرواية نقداً سياسياً للنظام الشيوعي الهنغاري، من خلال محاكمة أرمياس وبيترينا وتدمير المزرعة، مما يجعلها غنية بالرموز والمعاني العميقة.

رواية "تانغو الخراب" هي مع "كآبة المقاومة" تحفتا لاسلو كراسناهوركاي الهنغاري، الذي حاز جائزة نوبل للآداب 2025. الروايتان صدرتا قبل عشر سنوات عن دار التنوير بترجمة وافية للحارث النبهان.

"تانغو الخراب" فريدة، لا نكاد نجد لها مثيلاً في الروايات. هي رواية بمفهومها الخاص، رواية تستمد من بنائها الذاتي ما يجعل لها معماراً قوياً، بأسلوبها وطريقتها.

حين نعرف أنها عن مزرعة، فإننا لا ننتظر منها واقعاً ريفياً. إن بيوتها المغطاة بشباك العنكبوت لا تظهر، والقمامة على عتباتها وأمام أبوابها، والعفن والرائحة… هذه ليست سوى بيوت الروائي، والواقع الذي ينسجه واقعه هو، بل واقع الرواية التي تستمد من نفسها، ومن خيالها، ومن أدبها، ما له قوته الخاصة، وتبني من ذاتها ما يتفوّق على الواقع، وما يبدو أشد حقيقية منه.

كل فصل ستكون له قصته، وسيكون أشبه برواية قائمة بذاتها

أهل الرواية أهل مزرعة، لكننا لا نصادف فلاحين، ولا نكون تماماً في الريف، بل لا نبحث عنه أصلاً. المزرعة ستكون مكاناً خاصاً، مكاناً له سرّه وفحواه. في الفصل الأول نعثر على شميدث وتوفاكي يتكلّمان على قرض لا يوافق الثاني على منحه للأول.

لن نعود إلى هذا الموضوع في الرواية، لكنّنا في الفصل ذاته نعلم أنهما، مع زوجة الأول، على وشك سفر، وسفرهم لا بدّ أن يكون ليلاً لئلا يصادفهم أحد. سفرهم هذا يشبه الهرب. كل ذلك يبقى غامضاً، بل خافياً.

الرواية حافلة بما يشبه ذلك: مشاريع أكبر من أن يسميها الروائي، وإذا عرض لها تبقى معلّقة. إنّها مشاريع في الغيب، مشاريع تكاد ترد من الفكر ومن الخيال. نبقى على طريقها من دون أن تتضح تماماً ماهيتها، ومن دون أن نجد لها تجسيداً ومثالاً.

المهم في الفصل الأول هو التفصيل الذي يقودنا إلى الفصل الثاني، وهو رؤية أرمياس وبيترينا اللذين شاع أنّهما ميّتان، برواية الطفل ساني. هذا التفصيل سيضعنا أمام الفصل الثاني الذي نصادف فيه الاثنين وقد استدعيا إلى التحقيق في أمر لا يعرفانه ولا يذكره المحقق، الذي تعبا حتّى وصلا إليه.

المحقق، الذي لا يسميه الكاتب، يطلب منهما ألا يعاودا ما فعلاه، من دون أن يعلما ما هو، ومن دون أن يقوله المحقق. نحن هنا نستذكر "محاكمة كافكا" واستذكارها في محله. الروائي الذي استشهد في مطلع كتابه بعبارة لكافكا: "يجعلني انتظار الشيء أخسره" ليس بعيداً عن الاعتراف بدينه لكافكا.

قاد تفصيل صغير من الفصل الأول إلى الفصل الثاني، وهو سيكون شبه رواية تقريباً. كل فصل ستكون له قصته، وسيكون أشبه برواية قائمة بذاتها، لكن خيطاً يصله بالرواية في جملتها.

هكذا نرى الطبيب في مجلسه وفي بيته، وله هو الآخر قصته الكاملة. يبني حول مجلسه ذاك نظاماً دقيقاً توصل إليه بالتدريج.

من مجلسه يراقب المزرعة، ويفرد لكل من أهلها دفتراً يسجل فيه كل ما يخطر له عنهم.

إنها الفتاة ذات الإعاقة التي يخدعها أخوها بشجرة النقود، حيث تزرع النقود وتنمو بالسقاية. وهذه أيضاً مستمدة من حكاية شهيرة للأطفال.

إبستي لا تلبث أن تخرج إلى الكنيسة المدمّرة حيث تشرب مقداراً من سم الفئران. تفصيل لا يلبث أن يؤدي إلى قصة أخرى في فصل تالٍ، حين يرى أرمياس، الذي صار زعيماً للمزرعة، جثة إبستي وهي تحلّق في السماء كما حلمت الطفلة المعوّقة دائماً. هناك أيضاً قصة الحانة التي يصل إليها أرمياس وبيترينا.



وسنخرج من هذا الفصل إلى آخر في الرواية لنرى أرمياس وهو يدبّر لأهل المزرعة مستقبلاً ينتهي بتدمير المزرعة، والخروج منها إلى حيث لا مستقبل واضحاً، إلى نوع من المجهول.

يمكننا أن نجد في رواية كراسناهوركاي الأديب نفسه وشخصياته تنطق بلسانه، بل نعثر بذلك على عدميته، على ما يستدعي كافكا وسواه على لسان شخصياته، وأرمياس الزعيم بوجه خاص. لكننا أيضاً، ونحن نقرأ ذلك، يتبادر إلينا، عند التحقيق الذي يتعرض له أرمياس وبيترينا، وذلك الذنب الذي لا يُسمّى والذي لا يعرفه المحقق نفسه، أننا لسنا فقط أمام عدميّة الروائي، بل نحن أيضاً أمام إشارات سياسية. فهذه المحاكمة، وذلك التدمير الذي تتعرض له المزرعة بأيدي أهلها، وتلك الخطبة التي يلقيها أرمياس ويتكلم فيها عن الذنب الذي يشارك فيه ضحاياه… نحن في كل ذلك أمام نقد للنظام الهنغاري الشيوعي الذي يشبه أن يكون جريمة الجميع.



* شاعر وروائي من لبنان