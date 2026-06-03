"كيف تنجو الحكايات؟" عنوان الدورة الثامنة من ملتقى القاهرة

- تنطلق الدورة الثامنة من "ملتقى القاهرة الأدبي" تحت شعار "كيف تنجو الحكايات؟"، بمشاركة كتّاب وأكاديميين من تسع دول عربية وأوروبية، لمناقشة السرد في ظل الاضطرابات السياسية والحروب. - ينظم الملتقى دار "صفصافة للثقافة والنشر" ويشمل ندوات حول التأثير المتبادل بين الأدب العربي والمالطي، والظواهر الجديدة في أدب شمال أفريقيا، وسردية الأوقات الصعبة في أدب المرأة العربية. - يشارك في الملتقى ضيوف من دول عربية وأوروبية، ويحظى بدعم وزارة الثقافة المصرية، مستعيدًا حضوره بعد توقفه بسبب جائحة كورونا.

تحت شعار "كيف تنجو الحكايات؟"، تنطلق في القاهرة، مساء السبت المقبل، الدورة الثامنة من "ملتقى القاهرة الأدبي"، في برنامج يضع السرد في مواجهة أسئلة الاضطراب السياسي والحروب، وتمتد فعالياته حتى 11 يونيو/ حزيران الجاري، في فضاءات عدة من المدينة، بمشاركة كتّاب وأكاديميين ومترجمين وشعراء من تسع دول عربية وأوروبية.

تنظّم الملتقى دار "صفصافة للثقافة والنشر"، بوصفه فعالية سنوية مستقلة، ويفتتح برنامجه بلقاء مع الروائي الجزائري سعيد خطيبي، الفائز بالجائزة العالمية للرواية العربية في دورتها لهذا العام، عن روايته "أغالب مجرى النهر"، التي تؤرّخ لنصف قرن من تاريخ الجزائر، من الحرب العالمية الثانية حتى مطلع التسعينيات، مروراً بحرب التحرير وما تلاها.

وتتوزع الندوات على محاور متعددة، من "التأثير المتبادل بين الأدب العربي والأدب المالطي"، إلى "الظواهر الجديدة في أدب شمال أفريقيا"، و"سردية الأوقات الصعبة في أدب المرأة العربية"، و"الميتاسرد في الأدب الأوروبي الحديث". كذلك يخصص البرنامج جلسة للميثولوجيا المصرية القديمة وسبل سردها، وأخرى للهجرة واللجوء من خلال رواية اليملاحي "استحضار نصب تذكاري في البندقية"، إضافة إلى قراءات لمختارات من قصائد الشاعر الأميركي مايكل مارش، في ندوة بعنوان "دعونا نتذكر الشاعر مايكل مارش".



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ومن بين الضيوف العرب المشاركين: خالد اليملاحي من المغرب، وهدى أبلان من اليمن، وفاتن يعقوب من لبنان، إلى جانب مشاركات من مالطا ورومانيا، من بينها أليكس فروجه، وديفيد ألويسيو، ونوربرت بوجيجا، وكلاوديو كومارتين. كذلك يحضر من مصر عدد من الأدباء والباحثين، منهم نسمة يوسف إدريس، وفيموني عكاشة، ومروة نبيل، وغادة كمال، وهند مختار، وعزمي عبد الوهاب، وحمدي الجزار، وصبحي موسى، ومحمد حسني عليوة، ولميس النقاش، وأنور مغيث، ومحمد محيي الدين مطاوع، وعادل ضرغام، وخالد البلتاجي. ويحظى الملتقى بدعم وزارة الثقافة المصرية وشركاء ثقافيين ودبلوماسيين، بعد مسار بدأ عام 2015 تحت اسم "مهرجان القاهرة الأدبي"، ثم توقف عام 2020 مع جائحة كورونا، قبل أن يستعيد حضوره في 2024.