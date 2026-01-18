كونر ياسمين بالجي وحكاية "حي العرب في برلين"

- تقدم رواية "حي العرب في برلين" للكاتبة كونر ياسمين بالجي سرداً معاصراً لقضايا الهوية والانتماء التي تواجه الجالية العربية والمسلمة في حي نويكولن ببرلين، مركزة على التحديات الاجتماعية والنفسية. - تتناول الرواية قصتي رشيد ومريم، حيث يكافح رشيد للعثور على هويته وسط بيئة مضطربة، بينما تحاول مريم التوفيق بين قيم عائلتها والثقافة الألمانية، مما يعرضها لمخاطر اجتماعية. - رغم الطابع الإنساني للرواية، يرى بعض النقاد أنها تركز بشكل مبالغ فيه على الجوانب السلبية في حياة الجالية.

تقدّم رواية "حي العرب في برلين" للكاتبة الألمانية من أصل تركي كونر ياسمين بالجي، سرداً راهناً لقضايا الهوية والانتماء التي تواجهها الجالية العربية والمسلمة في حي نويكولن ببرلين، المعروف بتركيز الجالية العربية فيه، إذ تعيش مجتمعات تواجه تحديات التهميش والتمييز. صدرت مؤخّراً الترجمة العربية للرواية عن دار البحر الأحمر، وتضم جزأين: "حكاية رشيد" و"حكاية مريم"، من ترجمة محمد زكريا، وذلك في سياق مشاركة الدار في معرض القاهرة الدولي للكتاب الذي ينطلق الأربعاء المقبل.

يروي الجزء الأول قصة رشيد، شاب من أصول لبنانية فلسطينية، يكافح للعثور على هويته وسط بيئة اجتماعية مضطربة، وينحدر تدريجياً إلى عالم العنف، قبل أن يواجه في السجن صراعات عميقة متعلقة بالانتماء والهوية. أما الجزء الثاني فيتابع قصة مريم، فتاة ألمانية من أصل عربي تحاول التوفيق بين قيم عائلتها وثقافة المجتمع الألماني، وتعبر عن صراعاتها عبر مدونة إلكترونية، مما يعرضها لمخاطر اجتماعية.

تستخدم الرواية مزيجاً من السرد الأدبي والوثائقي، وتسلط الضوء على الضغوط النفسية والاجتماعية التي يعاني منها الشباب المهاجر، خصوصاً فيما يتعلق بالتقاليد والحرية الشخصية. رغم الطابع الإنساني والواقعي للعمل، يرى بعض النقاد أن الرواية قد تركز على نحوٍ مبالغ فيه على الجوانب السلبية في حياة الجالية، مع إغفال بعض الجوانب الإيجابية والنجاحات التي تحققها.

كونر ياسمين بالجي، صحافية وكاتبة ومخرجة أفلام وثائقية ألمانية من أصل تركي، وُلدت في حي نويكولن ببرلين المعروف بكونه مركز الجالية العربية في العاصمة. درست العلوم الاجتماعية، وحصلت على جوائز عدّة عن مختلف أعمالها. أما المترجم محمد زكريا فهو مدرس علم اللغة والترجمة بقسم اللغة الألمانية في جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وله كتب وترجمات منشورة، مثل: "الشطح الإبداعي" و"كيف يحرك الاقتصاد العالم".