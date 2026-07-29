"كورسيكا – المغرب العربي" معرض يؤرخ لمسارات الهجرة بين الضفتين

- العلاقات التاريخية والهجرة: يسلط المعرض الضوء على العلاقات التاريخية بين كورسيكا وبلدان المغرب العربي، مع التركيز على هجرة الكورسيكيين إلى المغرب العربي بين 1830 و1962 وعودتهم بعد استقلال تلك البلدان، وتأثير ذلك على الهوية والاندماج في كورسيكا. - التبادل الثقافي والتجارة: يعرض المعرض دور الكورسيكيين في إنشاء شبكات تجارية وعملهم في مختلف القطاعات بالمغرب العربي، وتأثير وصول العمال المغاربة والتونسيين والجزائريين إلى كورسيكا. - التوثيق والمشاركة المجتمعية: يدمج المشروع ذاكرة الأفراد في السرد التاريخي من خلال جمع الصور العائلية والرسائل واليوميات، ويشمل مواد أرشيفية من سينماتيك كورسيكا لتعزيز فهم التحولات الاجتماعية والثقافية.

تبدو جزيرة كورسيكا، بحكم موقعها في قلب المتوسط، نقطة التقاءٍ لمسارات بشرية تعاقبت على ضفتي البحر عبر قرون. وتشكل هذه الفكرة جوهر معرض "كورسيكا – المغرب العربي: تاريخ مرآتي (1830-2026)" الذي يحتضنه متحف باستيا حتى 19 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، في محاولة لإعادة قراءة العلاقات التي نسجتها الجزيرة مع المغرب والجزائر وتونس عبر الهجرة والعمل والتجارة والذاكرة الاجتماعية. المعرض يقدم رؤيةً تاريخيةً تمتد إلى الزمن المعاصر، مستنداً إلى أعمال فنية ووثائق ومقتنيات شخصية وأرشيفات سمعية بصرية توثق هذا المسار الطويل.

ويمثل المعرض أحد المشاريع البحثية البارزة التي أنجزها المتحف خلال الأعوام الأخيرة، حيث يجمع ما يقارب 400 عملٍ وقطعة ووثيقة ومواد فيلمية، فيما يشمل المسار العلمي الرئيسي 336 وثيقة وقطعة منتقاة. وتولى الإشراف عليه مدير المتحف سيلفان غريغوري والباحثة في الأنثروبولوجيا ليزا تيرازوني، في إطار مشروعٍ يربط البحث الأكاديمي بالعرض المتحفي ويرافقه كتالوغ علمي يوثق مضامينه.

يرصد القسم الأول مسار الكورسيكيين في بلدان المغرب العربي بين 1830 و1962، ويعيد تتبع الروابط التي سبقت الحقبة الاستعمارية، حين أقام بحارة وتجار من الجزيرة شبكاتٍ تجارية على السواحل المغاربية، خصوصاً في تجارة المرجان. ومع الاحتلال الفرنسي للجزائر عام 1830، توسعت حركة انتقال الكورسيكيين في اتجاه الجزائر ثم تونس والمغرب، حيث عملوا في الإدارة والتجارة والزراعة والخدمات. وتلفت الوثائق التي يعرضها المتحف إلى أن عدد الكورسيكيين الذين استقروا في بلدان المغرب العربي راوح بين 150 ألفاً و200 ألف شخص، وهو رقم يوازي تقريباً عدد سكان الجزيرة خلال تلك المرحلة، الأمر الذي جعل هذه الهجرة إحدى أكبر التحولات الديمغرافية في تاريخ كورسيكا الحديث.

يعيد تتبع الروابط التي سبقت الاستعمار، حين أقام بحارة وتجار من الجزيرة شبكاتٍ تجارية على السواحل المغاربية

ويتتبع القسم الثاني حركة الانتقال في الاتجاه الآخر، بعد استقلال بلدان المغرب العربي، حين عادت أعداد كبيرة من الكورسيكيين إلى الجزيرة، بالتزامن مع وصول عمال مغاربة وتونسيين وجزائريين للعمل في الزراعة، خصوصاً في السهل الشرقي. ويقدم المعرض صوراً ووثائق وشهادات تتناول ظروف العمل والحياة اليومية ومسارات الاستقرار، إلى جانب التحولات التي عرفها المجتمع الكورسيكي بفعل هذه الهجرات المتعاقبة، وأيضاً بفعل قضايا الهوية والانتماء والاندماج التي رافقتها.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي أبرز التحديات التي واجهت الكورسيكيين عند استقرارهم في بلدان المغرب العربي؟ كيف أثرت الهجرة المتبادلة على الهوية والانتماء في المجتمع الكورسيكي؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

ويكتسب المشروع بُعداً توثيقياً خاصاً لاعتماده على مساهمة السكان في بناء محتواه. فقد أطلق متحف باستيا قبل افتتاح المعرض حملةً لجمع الصور العائلية والرسائل واليوميات وجوازات السفر والأغراض الشخصية المرتبطة بتجارب العيش في المغرب والجزائر وتونس أو الهجرة منها إلى كورسيكا. وساهمت هذه المبادرة في إدماج ذاكرة الأفراد داخل السرد التاريخي، إلى جانب الوثائق الرسمية المحفوظة في الأرشيفات العامة.

يضم المعرض، أيضاً، مواد أرشيفية وفرتها سينماتيك كورسيكا، تشمل أفلاماً وصوراً تاريخية تسجل مراحل مختلفة من التنقل بين ضفتي المتوسط، ما من شأنه توسيع مصادر التوثيق ومنح الزائر فرصة متابعة التحولات الاجتماعية والثقافية عبر الصورة المتحركة، إلى جانب الأعمال الفنية والوثائق المكتوبة.

تنبع أهمية هذا المعرض من كونه يسلط الضوء على تاريخ مشترك ظل حضوره محدوداً في السرديات المتحفية، رغم أثره العميق في تشكيل المجتمعين، الكورسيكي والمغاربي. ويقدم المتوسط فضاءً للتنقل وتبادل الخبرات وتكوين الروابط الإنسانية، ويستند في ذلك إلى وقائع موثقة وشهادات شخصية، في تجربة تجمع بين البحث التاريخي والأنثروبولوجيا والذاكرة الاجتماعية وتفتح باباً جديداً لقراءة العلاقات التي جمعت كورسيكا ببلدان المغرب العربي على امتداد ما يقارب قرنين.