"كنوز غارقة" للبحر الأحمر في جدة

في تجربة تنقل تاريخ البحر الأحمر، بما تراكم تحت الماء عبر قرون، أعلن متحف البحر الأحمر في مدينة جدّة تنظيم معرض "كنوز غارقة: التراث البحري للبحر الأحمر"، ابتداءً من 25 فبراير/شباط الجاري، وحتى 29 مايو/أيار المقبل. ويضمّ المعرض مكتشفات أثرية من البحر الأحمر تُقدَّم ضمن تجارب بصرية وتفاعلية.

يسلّط المعرض الضوء على الاكتشافات الأثرية بوصفها شواهد على رحلات البشر والتبادل الثقافي، بما يمثله البحر الأحمر من نقطة وصل بحرية تجمع ثلاث قارّات. وإلى جانب ذلك، يركّز المعرض على العلاقة بين التراث البحري والحفاظ على البيئة. وأشار إعلان المتحف إلى أن "كنوز غارقة" دعوة لاكتشاف كيفية تحوّل حطام السفن إلى "أرشيفات للتاريخ"، ثم إلى ملاذات طبيعية بحرية حيّة عبر الزمن.

يتوزع المعرض على أربعة أقسام رئيسية، القسم الأول "ممر البحر الأحمر"، ويتناول دور الرياح الموسمية وأنماط الملاحة في تشكيل طرق التجارة التي ربطت البحر المتوسط وجنوب الجزيرة العربية وشرق أفريقيا والمحيط الهندي. والقسم الثاني "الحياة على متن السفينة"، حيث تُعرض أدوات الملاحة والمواد المرتبطة بالرحلات البحرية، مثل الفخار والعملات والزجاج والقطع الخزفية. ويخصص المعرض قسم "حطام السفن: من رحلة إلى ذاكرة"، لتوثيق تحوّل السفن من وسيلة عبور إلى آثار صامتة بفعل العواصف أو الاصطدام بالشعاب المرجانية. كما يضم المعرض حطام السفن، بوصفه مصدراً علمياً يتيح قراءة التاريخ عبر اللُقى والمواد التي حفظها قاع البحر.

ويركز قسم "الاستكشاف لأجل الغد" على جهود الحفظ والترميم التي تنفذها البعثات الأثرية العاملة على الساحل السعودي للبحر الأحمر، وفق إجراءات تهدف إلى حماية التراث للأجيال القادمة. ويستند العرض في الأقسام الأربعة إلى تقنيات تفاعلية تساعد الزوار على تتبّع مسارات الملاحة القديمة وفهم سياقات الاكتشافات على الساحل السعودي للبحر الأحمر.

ويركز المتحف على المِلاحة البحرية والجيولوجيا وغيرها من العناصر الثقافية التي شكلت هوية المُدن االسعودية، ويأتي المعرض ضمن توجه المتحف في تعزيز التعاون بين المختصين في العلوم البحرية والباحثين والمرممين، لحفظ التراث المرتبط بالبحر الأحمر.