كشف مراسلات للروائية الأميركية هاربر لي "صاحبة الرواية الواحدة"

- هاربر لي، مؤلفة "أن تقتل طائراً بريئاً"، حازت جائزة بوليتزر عام 1961، وتناولت قضايا العنف والتمييز العنصري في الجنوب الأميركي، وترجمت إلى أربعين لغة. رغم نجاحها، لم تنشر سوى رواية أخرى قبل وفاتها بعام. - بعد وفاتها في 2016، كشفت مراسلاتها مع الكاتبة جوبيث ماكدانييل عن جوانب شخصية، تناولت التقدم في العمر والنفور من الاهتمام العام، وشهادات عن التحولات الاجتماعية في الجنوب الأميركي. - رسائلها تعكس التوتر الأخلاقي والاجتماعي الذي شكل خلفية لروايتها، وتضمنت آراءها في كتّاب مثل ترومان كابوتي، وتينيسي ويليامز.

"صاحبة الرواية الواحدة" صفة لازمت الروائية الأميركية هاربر لي، مؤلِّفة رواية "أن تقتل طائراً بريئاً"، الحائزة جائزة بوليتزر للرواية عام 1961، والتي تروي حكاية من الجنوب الأميركي، تجمع قضايا العنف والتمييز العنصري، وتُرجمت إلى نحو أربعين لغة، من بينها العربية. بعد هذا العمل، اقتصر حضور هاربر لي على مجموعة متباعدة من المقالات، فيما صدرت روايتها الثانية "اذهب وضع حارساً" قبل عام واحد من رحيلها.

ومنذ رحيل هاربر لي عام 2016، ظهرت مجموعة من المراسلات التي تصوّر جوانب كانت غائبة من شخصيتها، آخر هذه المراسلات المجموعة التي كشفتها صديقتها الكاتبة والصحافية من ألاباما جوبيث ماكدانييل، وتضم عشرات الرسائل المتبادلة بينهما، تمتدّ لقرابة عقدين، وتتناول موضوعات شخصية مثل التقدّم في العمر والنفور من الاهتمام العام. إلى جانب شهادات على تحوّل الجنوب الأميركي من حقبة الفصل العنصري في زمن الكساد الكبير إلى مرحلة الحقوق المدنية، وما تلاها.

كما تستعيد لي، في إحدى رسائل عام 1992 المنقولة عن هذه المجموعة، فترات الحرمان في ثلاثينيات القرن الماضي، والرخاء المتزايد بعد الحرب العالمية الثانية، ثم تصف صدمة الجنوبيين البيض حين طالب جيرانهم السود بالمساواة، في شهادة تُضيء التوتر الأخلاقي والاجتماعي الذي شكّل خلفية لروايتها. كما تتضمن بعض الرسائل آراءها في عدد من الكتّاب، من بينهم ترومان كابوتي، وتينيسي ويليامز، ويودورا وِلتي.

منذ أن صنعت رواية واحدة مكانتها الأدبية، حافظت هاربر لي على صورتها العامة ككاتبة قليلة الظهور، شديدة التحفّظ إزاء الإعلام، على الرغم من الحضور الدائم لروايتها في نقاشات العدالة والعنصرية وتاريخ الجنوب الأميركي، كما توصف روايتها كواحدة من كلاسيكيات هذا النوع الأدبي. في حين، تُسهم المراسلات الأدبية في إعادة بناء السياقات الثقافية والاجتماعية للكتّاب، حيث تُظهر فهم الكتّاب لزمنهم، وقراءتهم للتحوّلات التي أحاطت بهم.

وتُكمل هذه الرسائل الجديدة صورة لي التي ظهرت في مواد أرشيفية أخرى، مع إعلان جامعة إيموري عام 2018 اقتناء مجموعة من مراسلاتها (1956–1961)، ضمن مكتبتها للأرشيف والكتب النادرة، وذلك في إطار حفظ الوثائق المرتبطة بسيرتها. وفي رسالة مؤرَّخة في 18 إبريل/ نيسان 2009، وفي معرض ردّها على انتقاد الكاتبة يودورا وِلتي لها بالاكتفاء برواية واحدة، قالت هاربر لي: "لم أكن بحاجة إلى رواية أخرى".