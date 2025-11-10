- ألغت إدارة الكوليج دو فرانس مؤتمر "فلسطين وأوروبا" بعد ضغوط من وزير التعليم العالي، مما أثار انتقادات حول التدخل السياسي في البحث الأكاديمي وتهديد الحرية الأكاديمية. - أُعدّ المؤتمر وفق معايير علمية عالية بمشاركة باحثين من جامعات مرموقة، واتهامهم بمعاداة السامية أو النشاط السياسي يهدف لنزع المصداقية عن أبحاثهم. - حذر البيان من أن رضوخ الكوليج دو فرانس للضغوط يهدد استقلالها ويخلق سابقة خطيرة لفرض رقابة على الندوات الحساسة.

صدر عن فرع المركز العربي للأبحاث والدراسات السياسية في باريس، وكرسي التاريخ المعاصر للعالم العربي في الكوليج دو فرانس، بيانٌ مشترك ردّاً على قرار إدارة الكوليج دو فرانس إلغاء مؤتمر "فلسطين وأوروبا: ثقل الماضي والديناميات المعاصرة"، الذي كان مقرراً عقدُه في الأكاديمية الفرنسية يومي الثالث عشر والرابع عشر من الشهر الجاري.

ولفت البيان إلى أن هذه الخطوة جاءت عقب مقال نُشر في صحيفة لو بوان بتاريخ 7 نوفمبر/ تشرين الثاني، ونتيجة الضغوط المباشرة التي مارسها وزير التعليم العالي والبحث العلمي فيليب باتيست، بحجة "ضمان العلمية"، والذي برّر بذلك تدخلاً سياسياً في مجال البحث الأكاديمي، في تناقض واضح مع مهمة الوزارة الأساسية المتمثلة في حماية الحرية الأكاديمية.

وأوضح البيان أن المؤتمر أُعدّ وفقاً لأعلى المعايير والإجراءات العلمية المتبعة، وشارك فيه باحثون وباحثات من جامعات مرموقة مثل المدرسة الفيدرالية البوليتكنيكية في لوزان، وجامعة أمستردام، والمعهد الوطني للغات والحضارات الشرقية (INALCO)، وجامعة لندن (SOAS)، كما حرص المنظّمون على تعدد المحاور وتحقيق تنوّع علمي ومنهجي واسع، سواء من حيث التخصصات أو المدارس الفكرية. وأشار البيان إلى أن اتهام هؤلاء الباحثين بمعاداة السامية أو بالنشاط السياسي هو اتهام باطل، يهدف إلى نزع المصداقية عن أعمال علمية محكّمة ومنشورة في أهم المجلات الأكاديمية العالمية.

وحذّر البيان من أن رضوخ إدارة الكوليج دو فرانس لضغوط الوزير فيليب باتيست يهدّد استقلال مؤسسة عريقة تأسست قبل أكثر من أربعة قرون، واحتضنت أبرز رموز الفكر الفرنسي من فوكو إلى بورديو، مؤكداً أن هذه الخطوة تخلق سابقة خطيرة؛ إذ سيكفي من الآن فصاعداً مقال جدلي أو تغريدة وزارية واحدة لفرض رقابة على أي ندوة تُعتبر "حساسة".

وأشار البيان إلى أن الندوة كانت تهدف، من منظور تاريخي ونقدي، إلى دراسة موقع القضية الفلسطينية ضمن الديناميات الأوروبية المعاصرة. وختم البيان بالتأكيد أن هذا القرار لا يسيء إلى مصداقية الندوة فحسب، بل أيضاً إلى سمعة الكوليج دو فرانس نفسها، مشدداً على أن الحرية الأكاديمية، التي تُعدّ شرطاً أساسياً لأي بحث علمي حقيقي، هي اليوم على المحك.