كامل يوسف حسين.. رحيل مترجمٍ فتح نافذة العربية على اليابان

فقدت الساحة الثقافية العربية، يوم أمس الاثنين، 13 إبريل/نيسان، المترجم والأديب المصري كامل يوسف حسين، بعد مسيرة طويلة امتدت لعقود، اشتغل خلالها على الترجمة بوصفها ممارسة معرفية تتجاوز نقل النصوص إلى إعادة تشكيل أسئلتها داخل اللغة العربية، خصوصا في حقل الأدب الياباني ونصوص الفكر والفلسفة المقارنة.

ينتمي الراحل إلى جيل تشكّل عند تقاطع التكوين الأكاديمي والعمل الثقافي المؤسسي، إذ حصل على بكالوريوس العلوم السياسية من جامعة القاهرة عام 1971، ثم ماجستير العلوم السياسية عام 1979. وقد انعكس هذا التكوين على طبيعة اشتغاله بالترجمة، التي اتجهت نحو النصوص ذات البنية المفهومية الكثيفة، المرتبطة بأسئلة الاغتراب والمعنى والموت وبنية الثقافة.

يتجلى جوهر تجربة الراحل في مشروعه الترجمي، الذي اتخذ من الأدب الياباني مركزاً له، باعتباره مدخلاً لقراءة العالم عبر نصوصه المؤسسة، التي انفتح عليها في إطار اهتمامه بالأدب العالمي المكتوب أو المترجم إلى الإنكليزية. فقد ترجم رباعية "بحر الخصب" للكاتب الياباني يوكيو ميشيما، وهي من أكثر الأعمال الروائية تعقيداً في الأدب الياباني الحديث، حيث تتقاطع فيها الأسئلة الجمالية مع رؤى الموت والتحول والانهيار القيمي، في بنية سردية تتجاوز الحكاية نحو بناء رؤية فلسفية للعالم.

كما نقل إلى العربية "حكاية جينجي" للكاتبة موراساكي شيكيبو، وهو نص تأسيسي في تاريخ السرد العالمي، يُعد أول ملحمة روائية مكتملة في الأدب الإنساني. وتأتي أهمية هذا العمل في كونه لا يقدم سردًا خطيًا فحسب، بل يرسم صورة حضارية كاملة لليابان في عصر هييآن، حيث تتداخل الحياة اليومية للبلاط الإمبراطوري مع تأملات دقيقة في الزمن والزوال والعلاقات الإنسانية.

وتكشف تجربة نقل "حكاية جينجي" عن بعدٍ لافت في اشتغال كامل يوسف حسين على النصوص اليابانية الكبرى، إذ تم اعتماد النسخة الإنكليزية الوسيطة في ترجمته إلى العربية، وهو ما يضع هذا العمل ضمن سياق أوسع في حركة الترجمة العربية للأدب الياباني، حيث لعبت اللغة الإنكليزية دور الوسيط المعرفي بين النص الأصلي والقارئ العربي. غير أن هذا المسار لا ينتقص من أهمية العمل، بقدر ما يسلّط الضوء على طبيعة الترجمة بوصفها عملية انتقال ثقافي معقد، تتداخل فيها اللغات دون أن تفقد النصوص قدرتها على إنتاج دلالاتها الكبرى.

وفي الحقل الفلسفي والفكري، شملت ترجماته أعمالاً مركزية تناولت قضايا الاغتراب والموت وبنية الفكر الإنساني، من بينها "الاغتراب" لريتشارد شاخت، و"الموت في الفكر الغربي" لـ جاك شورون، و"الفكر الشرقي القديم" لجون كولر، وكتاب "إمبراطوريات الرياح الموسمية"، ثم كتاب "الانطلاق نحو الغرب"، وغيرها. وتكشف هذه الاختيارات عن مشروع فكري قائم على بناء منظور مقارن، يضع الشرق والغرب في حوار غير مباشر عبر مفاهيم مركزية تتصل بالوجود والمعرفة والإنسان.

كما ارتبط اسمه بترجمة كتاب "فن الحرب" للصيني صن تزو، وكتاب "البوشيدو: روح اليابان" لإينازو نيتوبي، وهما عملان ينتميان إلى حقل الفكر الاستراتيجي والأخلاقي في الثقافة الآسيوية. ويضيئان جانباً مهماً من تصور القوة والنظام القيمي والشرف في التجربة الشرقية، بما يعكس امتداد اهتمامه من الأدب إلى بنية الفكر الحضاري.

وتظهر هذه الاختيارات مجتمعة أن مشروع كامل الترجمي لم يكن قائماً على التراكم الكمي أو التنوع العشوائي، بقدر ما انشغل بشكل واضح بتمثيل العالم عبر نصوصه المؤسسة. ذلك أن الترجمة في تجربته بمثابة إعادة بناء للأسئلة داخل اللغة العربية، وإدخال القارئ في أفق ثقافي أوسع يتجاوز حدود النص إلى فضاء الفكر.

ويُقدّر إنتاجه الترجمي والإبداعي بما يتجاوز عشرات الأعمال التي شملت الترجمة والتأليف والمراجعة، وهو رقم يعكس كثافة حضوره في المشهد الثقافي العربي، حتى وإن ظل أثره الأهم مرتبطاً بنوعية اختياراته، وليس بكميتها.

جدير بالذكر أن اسم كامل يوسف حسين ارتبط مهنيا بالصحافة الثقافية والعمل التحريري طويل الأمد، حيث تولّى رئاسة قسم الترجمة في جريدة "البيان" لأكثر من ثلاثين عاماً، وهو موقع مكّنه من الإشراف على إنتاج معرفي مترجم واسع، ومتابعة حركة الترجمة الأدبية والفكرية في العالم العربي. كما شارك في هيئات تحرير عدد من المجلات الثقافية. وكان حاضراً في مؤسسات الجوائز الأدبية بصفته عضواً في لجان تحكيم، من بينها جائزة الشارقة للإبداع العربي عام 2006، وجائزة الشيخ زايد للكتاب عام 2007. كما نال جائزة سلطان بن علي العويس للإبداع عام 2016، تقديراً لمسيرته في مجال الترجمة.