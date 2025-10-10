كاتبان عربيان في القوائم القصيرة لجائزة الترجمة الأميركية

- شهدت جائزة الترجمة القومية الأميركية لعام 2025 حضوراً عربياً مميزاً بوصول رواية بثينة العيسى "حارس سطح العالم" ورواية عمر خليفة "قابض الرمل" إلى القائمة القصيرة في فئة السرد. - تأسست الجائزة عام 1998 وتكرّم المترجمين الأدبيين الذين يساهمون في نقل الأدب العالمي إلى الإنكليزية، وتُمنح جوائز منفصلة للشعر والسرد منذ 11 عاماً. - تضم قوائم هذا العام مؤلفين من ثماني لغات وكتباً من ثلاث عشرة دار نشر، وسيتم الإعلان عن الفائزين في 6 نوفمبر، حيث سيحصل كل فائز على 4 آلاف دولار.

أعلنت رابطة المترجمين الأدبيين الأميركيين (ALTA)، أمس الخميس، عن القوائم القصيرة لجائزة الترجمة القومية الأميركية لعام 2025 في فئتي الشعر والسرد، التي تشهد هذا العام حضوراً عربياً مميزاً من خلال وصول الروائية الكويتية بثينة العيسى والكاتب والأكاديمي عمر خليفة إلى القائمة القصيرة في فئة السرد.

وبينما خلت القائمة القصيرة لفئة الشعر من أي كتاب عربي مترجم إلى الإنكليزية، جاءت رواية بثينة العيسى "حارس سطح العالم" بطبعتها الإنكليزية، التي ترجمها كل من سواد حسين ورانيا عبد الرحمن، في القائمة القصيرة، إلى جانب رواية عمر خليفة "قابض الرمل"، مترجمة من العربية بواسطة باربرا رومين.

تعد جوائز الترجمة القومية الأميركية من أبرز الجوائز السنوية التي تُكرّم المترجمين الأدبيين الذين يساهمون في نقل الأدب العالمي إلى الإنكليزية، وقد تأسست الجائزة عام 1998. ويُذكر أن عام 2025 يمثل النسخة السابعة والعشرين للجائزة، والحادي عشر الذي تُمنح فيه جوائز منفصلة لكلّ من الشعر والسرد.

تضم قوائم هذا العام مؤلفين يكتبون بثماني لغات مختلفة، وكتباً صادرة عن ثلاث عشرة دار نشر، في احتفاء بتنوع الأدب المترجم وبالمجتمع الحيوي للمترجمين والناشرين والقراء. ومن المقرر الإعلان عن الفائزين في السادس من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل خلال حفل رسمي، حيث سيحصل كل مترجم فائز على جائزة مالية قدرها 4 آلاف دولار أميركي.