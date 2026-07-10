"قمة القاهرة للفنون" تبحث مستقبل المدن من منظور الثقافة

- انطلقت الدورة الأولى من "قمّة القاهرة للفنون" في سينما راديو بالقاهرة، بمشاركة فنانين ومعماريين وباحثين من العالم العربي وخارجه، لبحث دور الثقافة في تشكيل المدن ومستقبلها من خلال ربط الفنون بالعمارة والتخطيط الحضري. - تتناول القمة موضوعات مثل إحياء المدن التاريخية والفن في الفضاء العام والمتاحف، مع جولات فنية وثقافية في القاهرة لربط النقاشات النظرية بالتجربة الميدانية. - يستمر البرنامج الثقافي بمعرض "تواريخ" في مبنى تاريخي بوسط القاهرة، لتوثيق التجارب الفنية المعاصرة في مصر والعالم العربي، مع فعالية "ليلة في المتحف" لاكتشاف الفضاءات الفنية.

شهدت "سينما راديو" في القاهرة، مساء أمس الخميس، انطلاق الدورة الأولى من "قمّة القاهرة للفنون" التي تمتد فعالياتها الرئيسة حتى غدٍ السبت، في حين تتواصل بعض الأنشطة والبرامج المصاحبة حتى نهاية الشهر، في مبادرة تشترك فيها مجموعة من الفنانين والمعماريين والباحثين وصناع القرار الثقافي من العالم العربي وخارجه.

وتطرح القمة رؤية خاصة حول مفهوم الملتقيات الفنية، إذ تسعى إلى فتح نقاشات حول الدور الذي يمكن أن تؤديه الثقافة في تشكيل المدن ومستقبلها، من خلال ربط الفنون بالعمارة، والتخطيط الحضري، وحماية التراث، والتنمية الاقتصادية، وصناعة السياسات الثقافية. ويشارك في جلسات القمة، التي تُعقد في "فيلا إم"، متحدثون وخبراء من مصر والسعودية والإمارات ولبنان، إلى جانب مشاركين من أوروبا وأميركا الشمالية، يمثلون مجالات متنوعة تشمل الفنون البصرية، والتخطيط العمراني، وإدارة المتاحف، والبحث الأكاديمي، والعمل الثقافي، والسينما. ومن بين الأسماء المشاركة الباحثة حفصة الخضيري، التي شاركت في تنسيق جناح السعودية في بينالي البندقية 2026، إضافة إلى المختص في التخطيط الحضري والأنثروبولوجيا آدم كوتشارسكي.

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تُناقش الجلسات الحوارية الرئيسة موضوعات تمتدّ من إعادة إحياء المدن التاريخية، إلى الفن في الفضاء العام، والمتاحف، ونماذج المؤسسات الثقافية الجديدة، فضلاً عن المبادرات المستقلة ودورها في إعادة تشكيل العلاقة بين المدينة وسكانها. كذلك، يضم البرنامج جولات فنية وثقافية في القاهرة، تتيح للزوار التعرف إلى المعارض الفنية والمساحات الإبداعية والمعالم المعمارية، في محاولة لربط النقاشات النظرية بالتجربة الميدانية.

ويستمر البرنامج الثقافي عبر معرض ومختبر أفكار بعنوان "تواريخ"، المقام في مبنى "إكس ديفيس براين" التاريخي بوسط القاهرة حتى 30 يوليو/ تموز الجاري. ويهدف المشروع إلى توثيق أكثر من ربع قرن من التجارب الفنية المعاصرة في مصر والعالم العربي، إلى جانب تنظيم فعالية "ليلة في المتحف" التي تفتح المجال أمام الجمهور لاكتشاف الفضاءات الفنية من منظور جديد.