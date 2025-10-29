قلق الاعتراف في مسرحية "عم تسمعيني؟"

- تتناول مسرحية "عم تسمعيني؟" قصة امرأة عبر ثلاث مراحل عمرية، حيث تعكس شركة خدمات خاصة صرخات استغاثة المجتمع، مما يرمز إلى مجتمع متعب يبحث عن المساعدة. - تطرح المسرحية تساؤلات حول الحب والاعتراف الذاتي وتأثير العلاقات الأسرية غير المتوازنة، من خلال حوارات وأغانٍ تعبر عن الألم والبحث عن الاعتراف. - تعتمد السينوغرافيا على رؤية بسيطة بدلالات متعددة، وتنتهي المسرحية بمشهد مفعم بالألوان والفرح، مما يرمز إلى ولادة جديدة واكتشاف الطفل الداخلي.

تتجلّى الحكاية الأساسية عبر ثلاث ممثلات يجسّدن مراحل امرأة واحدة في الطفولة والشباب والنضوج، بينما يتحرّك بقية الممثلين داخل رأسها وقلبها كأنهم أفكار وهواجس وذكريات. مشهد يتبدل في عرض "عم تسمعيني؟" الذي قدّمته فرقة White Art Theatre، الأحد الماضي، على خشبة مسرح المدينة في بيروت، للمخرجين بوب مكرزل وكالين برنوطي.

ينطلق العمل من فكرة بسيطة: شركة خدمات خاصة تتلقى الاتصالات وتقدّم "كل أنواع الخدمات"، مثل المساعدة الشخصية والاستماع. الهاتف لا يتوقف عن الرنين، والطلبات تتوالى بين المضحك والمستغرب والمستحيل. في البداية يضحك الجمهور، ثم يصمت، لأنه يدرك تدريجياً أن كل اتصال هو صرخة استغاثة مموّهة، وكل صوت على الخطّ هو إنسان يحاول النجاة من نفسه. أما الموظفون الذين يفترض أن يساعدوا الآخرين، فيغرقون شيئاً فشيئاً في عجزهم، ويتحوّلون إلى انعكاس للمتصلين بهم، كأنّ الشركة ليست سوى صورة رمزية لمجتمعٍ متعب، يلهث وراء المساعدة في ما هو عاجز عن مساعدة نفسه.

تبدأ المسرحية بمشهد بصري قوي يختصر أجواء العمل: طاولة مستطيلة مغطاة بقماش أبيض تمتد على عرض المسرح، يجلس خلفها الممثلون بوجوه متوترة تحت إضاءة زرقاء باهتة باردة، وعلى الطرف الأيمن من الخشبة، امرأة وحيدة على كرسي منخفض، تراقب بصمت. من هنا يدخل الجمهور إلى عالم العرض، إلى زمن يتكلّم فيه الجميع ولا يُصغي أحد.

في عمق العرض، تظهر ثلاث ممثلات يجسّدن مراحل عمر امرأة واحدة، ومع تغيّر المشهد تنكشف طبقات جديدة من حياتها ومن ذاكرتها، من الخوف إلى الرفض، ومن الرغبة إلى الانكسار، وتتجسّد النفس البشرية في شكل زهرة تحمل بتلاتٍ ثلاث: واحدة ممزقة بالخذلان، أخرى (وأخرى) استهلكها الزمن، وثالثة ما زالت تحتفظ برونقها، ومع كل لحظة على الخشبة، تهرّ هذه البتلات واحدة تلو الأخرى، حتى نصل إلى الجوهر الذي يحاول الجميع أن يغطوه طوال حياتهم، إلى الطفل داخل كل واحد منا.

تطرح المسرحية تساؤلات مثل: كيف يمكن للآخر أن يحبك إذا كنت لا تحب نفسك؟ كيف يمكنك أن تتقبّل حباً لا تؤمن بأنك تستحقه؟ في عالمٍ يقيس الجمال بعدد المتابعين، كيف تنجو روحك من تشوّه المعايير؟ تقول إحدى الشخصيات: "ما عندي الجمال اللي بدّو ياه المجتمع"، فتتحول الجملة إلى صوت جيلٍ كامل يبحث عن اعترافٍ خارجي لأنه فقد الاعتراف الداخلي. وفي الخلفية، يطلّ موضوع أكثر قسوة: علاقة الأهل غير المتوازنة، وكيف تنعكس على الأبناء مهما كبروا. يظهر في النص كيف يخلّف الإهمال أو التسلّط أو الحب المشروط والتعنيف ندوباً ترافق الطفل إلى آخر عمره. فالطفل الذي لم يسمع في صغره كلمة "أنا فخور فيك"، سيقضي عمره يبحث عمن يقولها له.

وسط هذا المزيج من الألم والأسئلة، يأتي الغناء مساحة تنفّس داخل العرض، إذ يقدّم الفنان جورج الطويل مشاهد تجمع بين الدراما والغناء، فيغدو صوته امتداداً للحوار الداخلي لكل شخصية. أغنيته "بيي تركني وراح" تُؤدّى تعبيراً موسيقياً عن طفلٍ لم يُحتضن يوماً، والذي يطالب الآن بالاعتراف بوجوده؛ غناؤه يفتح الجرح ليذكّر بأن الشفاء يبدأ بالاعتراف.

ثم تأتي أغنية التتر "خمس دقايق" للفنان زياد جمال التي يختمها بجملة "ضيّعت أنا وعم جرّب أرضي كل الناس، نسيت إنّه بالآخر إحساسي هو الأساس". في الفيديو المرافق للأغنية، تظهر وجوه الممثلين بين الضوء والظل، نصفها ضاحك ونصفها مبلّل بالدموع، وكأن الكاميرا تمسك بتناقض الإنسان المعاصر بين التجمّل والانكسار.

تستند السينوغرافيا إلى رؤية بسيطة بدلالات متعددة، الألوان تتبدّل تدريجياً من الأزرق إلى الأصفر فالأحمر في لوحات تشبه الأحلام، في مسار يشبه رحلة النفس من الغربة إلى المصالحة، ويتحرك الممثلون بانسجام تام، كأنهم كائن واحد يتنفس بإيقاعٍ واحد، لا وجود لنجمٍ أو بطلٍ منفرد.

ومع كل مشهد، تنزلق المسرحية من الخارج إلى الداخل، من اليومي إلى الرمزي، من المجتمع إلى الذات. تذكّر بأن الركض المستمر وراء العمل والعلاقات والمظاهر ما هو إلا محاولة لتغطية الصوت الداخلي الذي يهمس بأننا لسنا بخير. وكلما جلسنا لحظة مع أنفسنا، نسمع الصمت يقول الحقيقة التي نهرب منها: نحن بحاجة إلى الإصغاء، لا إلى الكلام.

ينتهي العرض بمشهد الممثلين وهم يتقاذفون بالونات ملوّنة مثل الأطفال. بعد هذا الغوص الطويل في الألم، تنفجر الألوان على الخشبة كولادة ثانية. يضحكون، يركضون، كأنهم وجدوا أخيراً الطفل الذي أضاعوه.