قلعة دمشق ضمن قائمة إيسيسكو.. موقع أثري في سجل التراث

- أدرجت منظمة إيسيسكو قلعة دمشق ضمن قائمة التراث الإسلامي، مما يعزز مكانتها كصرح تاريخي مهم في المشرق العربي، ويؤكد دورها في الحماية والتوثيق الثقافي الدولي. - تقع القلعة في الزاوية الشمالية الغربية من دمشق القديمة، وتعتبر جزءاً من نسيجها العمراني التاريخي، حيث شهدت تحصينات منذ العصور السلجوقية والأيوبية، مما يعكس تطور العمارة الدفاعية الإسلامية. - إدراج القلعة جاء ضمن حزمة شملت تسعة مواقع تراثية سورية، في إطار تعاون بين إيسيسكو والمؤسسات الأثرية السورية، مما يوسع نطاق الاعتراف الدولي بالتراث السوري.

في سياقٍ يعيد تسليط الضوء على أحد أبرز المعالم العمرانية في المشرق العربي، جاء قبل أيام إدراج منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) قلعة دمشق في قائمة التراث التابعة لها، حسب ما عممته، أمس الأحد، الوكالة العربية للأنباء، في خطوة تثبت من جديد مكانة هذا الصرح التاريخي داخل منظومة التراث الإسلامي المشترك، وتعزز حضوره في خرائط الحماية والتوثيق الثقافي على المستوى الدولي.

تقع قلعة دمشق في الزاوية الشمالية الغربية من المدينة القديمة، وتشكّل جزءاً عضوياً من نسيجها العمراني المتراكم عبر قرون طويلة من التحولات السياسية والعسكرية. ورغم أن القلعة ليست موقعاً مستقلاً في قائمة التراث العالمي ليونسكو، غير أنها تندرج ضمن موقع "مدينة دمشق القديمة" المدرج منذ عام 1979، وهو ما يعطيها قيمةً مزدوجةً باعتبارها عنصراً محورياً داخل أحد أقدم النماذج الحضرية المستمرة في التاريخ الإنساني.

وتكشف الدراسات الأثرية أن الموقع الذي تقوم عليه القلعة شهد تحصيناتٍ تعود إلى فترات أقدم، قبل أن تتبلور بنيتها الأساسية في العصر السلجوقي خلال القرن الحادي عشر الميلادي، لتأخذ شكلها الدفاعي الأكثر اكتمالاً في العصر الأيوبي، خصوصاً في عهد الملك أبي بكر بن أيوب بين عامي 1203 و1216، حين أُعيد بناؤها وفق رؤيةٍ هندسية عسكرية متقدمة قياساً بظروف تلك المرحلة.

وتبرز أهمية القلعة باعتبارها فضاءً متعدد الوظائف جمع بين الدور العسكري والإداري والسياسي، إذ احتضنت في مراحل مختلفةٍ مراكز للحكم وحاميات عسكرية ومنشآت خدمية، مشكّلةً عنصراً فاعلاً في إدارة المدينة وحمايتها في الوقت نفسه، ضمن منظومةٍ عمرانية متكاملة تظهر تطور مفهوم التحصين في العمارة الإسلامية.

ضمن حزمةٍ جماعيةٍ شملت تسعة مواقع تراثية سورية

قلعة دمشق تعتبر، أيضاً، من أبرز الشواهد المتحفية المفتوحة على تطور تقنيات البناء الدفاعي في بلاد الشام، إذ تكشف العناصر المعمارية المتبقية داخلها عن تعدد طبقات الترميم التي خضعت لها عبر العصور اللاحقة، بما في ذلك إضافات تعود إلى الفترات المملوكية والعثمانية. كما أسهم موقعها الاستراتيجي على تخوم النسيج القديم للمدينة في جعلها نقطة مراقبة محورية تربط بين الداخل العمراني لدمشق والامتدادات المحيطة بها، وهو ما منحها وظيفة مزدوجة تجمع بين التحصين العسكري والتمركز الإداري داخل المدينة، في سياق تطور طويل للوظيفة الدفاعية في العمارة الإسلامية.

ويأتي هذا الإدراج ضمن حزمةٍ جماعيةٍ شملت تسعة مواقع تراثية سورية، هي قلعة صلاح الدين في اللاذقية والجامع الأموي، وقصر العظم ومكتب عنبر، وقلعة دمشق، والمسجد العمري في درعا، وموقع أفاميا الأثري في حماة، والمكتبة الوقفية في حلب، وموقع اللجاة الأثري في درعا، جرى الإعلان عنها في إطار تعاون متجدد بين المنظمة والمؤسسات الأثرية السورية، بعد عودة سورية إلى نشاطها الكامل داخل إيسيسكو خلال الفترة الأخيرة، الأمر الذي سمح بإعادة فتح ملفات التراث السوري أمام مسارات تسجيل جديدة وتوسيع نطاق الاعتراف الدولي به.