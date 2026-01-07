قطر ضيف شرف معرض نيودلهي الدولي للكتاب

- تشارك قطر كضيف شرف في الدورة الثالثة والثلاثين من معرض نيودلهي الدولي للكتاب، حيث تقدم جناحًا يعكس العمارة التقليدية القطرية ويعرض الثقافة القطرية من خلال ندوات فكرية وعروض فنية وحرف يدوية. - يركز المعرض على ثيمة "التاريخ العسكري الهندي: الشجاعة والحكمة"، مع برنامج ثقافي يناقش قضايا الأدب وصناعة الكتاب عالميًا، بما في ذلك الترجمة والهوية والذكاء الاصطناعي. - يستضيف المعرض كتّابًا عالميين مثل سيباستيان فولكس، ويعقد لقاءات بين ناشرين ووكلاء حقوق، مما يجعله منصة رئيسية لصناعة النشر في آسيا منذ انطلاقه عام 1972.

في أحد أكبر معارض الكتاب الجماهيرية، تحلّ دولةُ قطر ضيفَ شرفٍ على الدورة الثالثة والثلاثين من معرض نيودلهي الدولي للكتاب، التي تنطلق في العاصمة الهندية خلال الفترة الممتدة بين 10 و18 يناير/كانون الثاني الجاري، بمشاركة دولية واسعة وبرنامج ثقافي متنوع، يضم 600 فعالية، تتوزع بين ندوات فكرية، وجلسات حوار مع كتّاب، وإطلاقات كتب، وقراءات شعرية.

يحمل الجناح القطري ملامح العمارة التقليدية القطرية، ويتيح لروّاد المعرض فرصة اكتشاف الثقافة القطرية، والاطلاع على إصدارات عدد من المؤسسات الرسمية ودور النشر القطرية الخاصة، إلى جانب التعرّف إلى الحِرف اليدوية والموروث الشعبي. كما تشمل المشاركة القطرية ندوات فكرية ومحاضرات عن العربية، إضافة إلى مشاركة الفرقة الشعبية القطرية في عروض لفن "العرضة" وغيرها من الفنون الشعبية، وتفاعل مباشر مع الحرفيين القطريين المشاركين.

وتعتمد نسخة هذا العام من المعرض ثيمة رسمية بعنوان "التاريخ العسكري الهندي: الشجاعة والحكمة"، في جناح يضم موادَّ بصرية، وتركيبات فنية، وكتباً متخصّصة. غير أن البرنامج الثقافي يتجاوز هذه الثيمة إلى أسئلة أوسع ترتبط بالأدب وصناعة الكتاب عالمياً، وتناقش الندوات قضايا مثل الترجمة وانتقال السرد بين اللغات، والهوية والذاكرة والهجرة، إضافة إلى تحوّلات الكتاب في العصر الرقمي، ومستجدّات الذكاء الاصطناعي، وأشكال السرد الجديدة، بما في ذلك العلاقة بين الأدب والسينما ومنصّات العرض.

وفي قائمة الكتّاب الذين يستضيفهم المعرض الروائي البريطاني سيباستيان فولكس، إلى جانب الروائي كيشوار ديساي والناقدة نانديني داس. كما يستضيف المعرض، ضمن برنامج فرنسي–هندي بعنوان "مستقبل الكتاب" يُعقد بالتوازي مع المعرض يومي 14 و15 يناير/كانون الثاني، الكاتبتين الفرنسيتين ماري داريوسّك ونيج سينو، إلى جانب عدد من صنّاع النشر الفرنسيين. ويخصّص المعرض منصّته الرسمية يومي 12 و13 يناير/كانون الثاني لعقد لقاءات مباشرة بين ناشرين ووكلاء حقوق، مع تركيز على بيع وشراء حقوق الترجمة والتوزيع. ويُعدّ المعرض من أهم منصات في صناعة النشر في آسيا، إذ انطلقت أولى دوراته عام 1972.