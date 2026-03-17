- تعرض مستودع "المركز الثقافي للكتاب" في الضاحية الجنوبية ببيروت لقصف جوي إسرائيلي، مما أدى إلى تدميره بالكامل وفقدان جميع النسخ والطبعات المحفوظة، مما يمثل خسارة لنصف قرن من الجهد في النشر والتوزيع الثقافي العربي. - تأسست دار "المركز الثقافي للكتاب" في المغرب ولبنان عام 2016، وتهدف إلى تعزيز التواصل الثقافي بين المغرب والمشرق، حيث أصدرت مئات العناوين في الفلسفة والفكر الاجتماعي والسياسي والترجمة والرواية. - تبرز الدار في المشاريع الفكرية الكبرى، مثل نشر أعمال المفكر المغربي عبد الله العروي، وتساهم في نشر الروايات العربية المعاصرة، مما يعزز النقاش الفكري في المشهد العربي.

أعلن الناشر العربي بسام كردي أن مستودع الكتب التابع لـ"المركز الثقافي للكتاب" الذي يشرف على إدارته تعرّض لقصف جوي إسرائيلي في الضاحية الجنوبية ببيروت، ما أدى إلى تدميره بالكامل.

وأوضح الناشر في حديثه لموقع "العربي الجديد" أن المستودع كان يحوي كامل رصيد الكتب الذي نشرته الدار منذ انطلاقها، مشيراً إلى أن الخسارة تمس نصف قرن من الجهد المهني المتواصل في النشر والتوزيع داخل المشهد الثقافي العربي. كردي أكد أن ما وقع أدى إلى فقدان جميع النسخ والطبعات المحفوظة.

وتعدّ دار "المركز الثقافي للكتاب" مؤسسة نشر مغربية لبنانية تأسست في المغرب ولبنان سنة 2016، وارتبطت منذ البداية بمشروع معرفي يهدف إلى مدّ جسور التواصل الثقافي والفكري بين المغرب والمشرق. وقد أصدرت الدار مئات العناوين في مجالات الفلسفة، الفكر الاجتماعي والسياسي والترجمة والرواية، مع حرص على تقديم طبعات محققة وموثقة من النصوص المرجعية التي تهم الباحثين والقراء المتخصصين.

ويبرز اسم الدار في المشاريع الفكرية الكبرى، في مقدمتها نشر وإعادة نشر أعمال المفكر المغربي عبد الله العروي، بما فيها كتب مرجعية في النقد التاريخي والفلسفي، مثل مفهوم التاريخ وبين الفلسفة والتاريخ. كما شملت مشاريعها الفلسفية إعادة طبع الدراسات النقدية لمفكرين مغاربة معاصرين، ضمنهم عبد الإله بلقزيز، الذي صدر له عن الدار كتاب "أول التكوين"، وسلاسل نصوص في الفلسفة الحديثة، ودراسات في الفكر الاجتماعي والسياسي، والنقد الأدبي، لكتاب معروفين ضمنهم سعيد بنغراد ومحمد مفتاح وآخرين، بما يتيح وصول هذه الأعمال إلى أجيال جديدة من القراء ويعزز النقاش الفكري في المشهد العربي.

وفي المجال الأدبي، ساهمت الدار في نشر أعمال روائية عربية معاصرة، ضمنها أعمال أحمد المديني وحسن أوريد وأخرى تركز على قراءة التحولات الاجتماعية والثقافية في المجتمع العربي، ما جعلها فاعلاً بارزاً في فضاء الرواية إلى جانب مساهماتها الفكرية والفلسفية.

ويأتي هذا الاستهداف بالتزامن مع تضرر عدد من الهيئات الثقافية في المناطق التي تجتاحها الحرب الإسرائيلية الأميركية، حيث تعرضت منشآت ثقافية في لبنان لأضرار بالغة، ضمنها حوالي أحد عشر مكتبة، بما فيها مكتبة لبنان الوطنية التي تضررت، ومن بين هذه المكتبات ثلاث دمرت بالكامل.