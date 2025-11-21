قصائد فلسطينية عاجلة في أنطولوجيتين إسبانيتين

- أنطولوجيا "طرائق كي تكوني فلسطينيةً" تبرز الأصوات النسائية الفلسطينية، مركزة على المقاومة اليومية والهوية من خلال الكتابة النسوية، وتضم قصائد لشاعرات شابات تعكس تفاصيل الحياة اليومية. - "غزة: قصائد ضد الإبادة" يجمع قصائد لشعراء كتبوا تحت القصف، معبرين عن الألم والمعاناة في غزة والضفة الغربية، وتوثق النصوص الواقع القاسي للفلسطينيين. - الأنطولوجيات لا تمثل المشهد الشعري الفلسطيني بكامله، لكنها تقدم شعراً عاجلاً وصادقاً، مسجلةً معاناة الفلسطينيين في الزمن الحقيقي للكارثة.

إذا كانت الأكاديمية والمترجمة الإسبانية لوث غوميز، في أنطولوجيا "طرائق كي تكوني فلسطينيةً" (دار أورينتي ومديترانيو، 2025)، قد اختارت أن تُصغي إلى الهمس العميق للمنفى، وأن تجمع من بين الأصوات النسائية الفلسطينية ما يشبه تاريخاً خفياً للمقاومة اليومية، فإن إغناسيو غوتيريث دي تيران، رئيس قسم الدراسات العربية والإسلامية في جامعة مدريد المستقلة، قرر في مختاراته الشعرية "غزة: قصائد ضد الإبادة" الصادر عن دار النشر نفسها، وبفارق شهر واحد عن المختارات الأولى، أن يواجه العاصفة مباشرة، وأن يُنصت إلى الشعر وهو يُكتب من تحت الركام، من بين الأصوات التي لا تزال تحاول أن تقول "نحن هنا".

هما أنطولوجيتان شعريّتان صدرتا حديثاً عن واحدة من أبرز دور النّشر الإسبانية المختصة بالأدب العربي المعاصر، وبين العملين تتقاطع الجماليات وتختلف المقاصد، لكن ثمة قاسم مشترك يجمع بينهما. كلاهما ينطلق من السؤال نفسه: كيف يمكن للشعر أن يواجه الفناء؟ تعول مترجمة محمود درويش في مختاراتها على الكتابة النسوية الفلسطينية الجديدة، التي كما تقول في مقدمتها، ترى فيها فضاءً جديداً للتعبير عن الواقع الفلسطيني. لهذا السبب اختارت الشاعرات الشابات، تحديداً خمس عشرة شاعرة شابة، ولدن بين 1977 و2005، وبينهن غادة الشافعي، ومنى المصدر، وهلا شروف، ودارين طاطور، وداليا طه، ورزان بنورة، وأسماء عزايزة، وهبة أبو ندى، وبتول أبو عقلين وغيرهن من الشاعرات اللواتي كتبن القصائد خصيصاً من أجل الأنطولوجيا، كما جاء في مقدمة الكتاب.

قصائد أقرب إلى الشعر الذي يُكتب من أجل مناسبة ما

هي كتابة من جغرافية متنوعة، من رام الله وغزة والشتات، من مخيمات اللجوء في لبنان، ومن عواصم أوروبية بعيدة. ربما لهذا السبب كانت القصائد تتجاوز الجسد والبيت والمنفى، وتتحول إلى مكان إقامة بديل، إلى "منزل في الكلمات" كما تصفه غوميز. الشعر في هذه القصائد التي ترجمتها غوميز، والتي تفاوت مستواها بوضوح، بدا أقرب إلى الشعر الذي يُكتب من أجل مناسبة ما، في محاولة، كما تقول المترجمة، إلى إعادة تعريف الهوية عبر تفاصيل الحياة اليومية، بين القهوة الصباحية، وذاكرة الجدات، والمخاوف الصغيرة التي تتسرب من وراء الجدران.

من اليمين: الشاعرة منى المصدر، وفاتن الغرة والمترجم إغناسيو دي تيران في أثناء تقديم كتاب "قصائد ضد الإبادة" (فيسبوك البيت العربي)

أما كتاب "غزة: قصائد ضد الإبادة"، فيقدم دي تيران فيه ثلاثين شاعراً وشاعرة، كتبوا تحت القصف، في زمن لا يسمح بالمسودة الثانية ولا بالتأمل الطويل. كثير من النصوص وُلدت على صفحات فيسبوك أو في تسجيلات صوتية أُرسلت من بين الأنقاض، وجُمعت لاحقاً في الأنطولوجيا التي يقول دي تيران في مقدمته: إنه "كم هو مؤلم جمع أنطولوجيا كهذه. ففلسطين، وغزة على نحوٍ وحشيٍّ وأمام نظرات العالم العاجزة، والضفة الغربية، من خلال التوسّع القاسي للمستوطنين، ما زالت جميعها تخضع لحملة محوٍ مستمرة. إنّه اعتداءٌ لا يرحم، متواصل منذ أكثر من خمسة وسبعين عاماً. لقد بلغت حملة الإبادة الجسدية والثقافية التي أطلقها مشروعٌ صهيونيٌّ دقيقٌ في وحشيته مرحلةَ "الحلّ النهائي"، تلك التي كنّا نظنّ أنها طُويت في سجلّات القرن الماضي".

الأصوات الشابة هي الأكثر حضوراً في هذه المختارات أيضاً، وبعض الأسماء موجودة في المختارات الأولى، مثل منى المصدر، وهبة أبو ندى، ودارين طاطور، إضافة إلى أسماء أخرى مثل: وضاح أبو جامع، ورولا سرحان، وفاتنة الغرة، وغيرهم. هي قصائد، في موضوعاتها، تتحدث عن الآني والمباشر والمُعاش: الخوف والجوع والحنين، عن الأم التي تبحث عن طفلها، وعن الغبار الذي صار لغة، وعن موت لا يتوقف.

عموماً، لا تمثّل هذه الأنطولوجيات، على أهميتها الرمزية والإنسانية والزمنية، المشهد الشعري الفلسطيني بكل اتساعه. فقد غابت عنها أصوات راسخة وفاعلة داخل فلسطين والشتات، وفرض الحدث الآني ــ القصف، والإبادة، والضرورة الملحّة للتوثيق ــ أسماء وقصائد جديدة، كثيرة منها لم تُنشر في دواوين ورقية، بل وُلدت في فضاء التواصل الاجتماعي، بين منشور وصورة ومقطع صوتي. وهذا، بطبيعة الحال، لا يقلل من قيمتها، إنما يضعها في سياق جديد: سياق الشعر العاجل، الشعر بوصفه فعلَ مقاومة لحظة وقوعها، قصيدة تُكتب في الزمن الحقيقي للكارثة.

ربما لهذا تبدو هذه النصوص، رغم تشتتها ومباشرتها أحياناً، أقرب إلى نبض اللحظة منها إلى تاريخها، وإلى الصدق الخام الذي يجعل من الشعر الفلسطيني اليوم سجلّاً أخلاقياً للعالم.