- تناول الحديث مواضيع متنوعة بدءًا من الطقس والوجود، مرورًا بالذكريات المشتركة في الربيع، وصولًا إلى الوسواس القهري وكرة الثلج في ميشليفن وكرة الحديد في مابيلا، مما يعكس عمق العلاقة بين المتحدثين. - تجسد اللحظات الجميلة في الحياة من خلال تفاصيل بسيطة مثل الموسيقى وعجلة الدراجة، مع تلميحات عن الجمال في الابتسامات والسماء الصافية، مما يضفي شعورًا بالحنين والدفء. - تتخلل النص مشاعر القلق والتساؤل حول العلاقات والاهتمام، مع إشارة إلى الجملة الموشومة "People don't deserve my attention"، مما يعكس الصراع الداخلي والتأمل في قيمة العلاقات الإنسانية.

عن الطقس كان حديثُنا، أوّل الأمر

لطرد مللٍ كالذباب.

عن الوجود، إن كان محض

صدفة.

عن رأسَيْنا اللذين ثَمِلا بالبيرة ذاك الربيع،

عن الوسواس القهري. عن كرة الثلج

في ميشليفن،

وكرة الحديد في مابيلا.

متلامسين عند الكتف،

أحدنا نبس: الحياة جميلة!

جميلةٌ بحق، وأسلاك كالموسيقا لعجلة دراجة،

كما لو في ابتسامةٍ

مُلتفتةٍ نحونا.

لم أجد سُحباً

في رسمها السُّحبَ على الدوام،

وهو ما يقرّبها من سماء نظارتها المدوّرة.

خصلات شعرها بابتهاجٍ على الجبهة،

مثل اسم أيرلندا،

أفشي سرّاً، فتزداد خدودها حمرة.

أهي المرّة الأخيرة

التي تهمس فيها رائحتها:

لا تستطيع أن تستمر في التجاهل أكثر؟

وإن لم تكن هي حدود

عالمي الآن،

ماذا أسمّي

الجملة الموشومة على ساعدها:

People don't deserve my attention.

وعيناها السماويتان قلقتان،

مرّة أخرى تسأل

عن هزالي، وإن كانت قد نهضت امرأة من سريري

إلى ساحة المدينة، لتجلس تحت هذه الشرفة

المثقلِ زجاجُها فوقنا بنهار أغسطس.

كان يوماً جميلاً قريباً من الشمس،

برنين الكؤوس.

حلّ المساء،

حلّ أكثر ممّا يجب.