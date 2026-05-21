قرار دار الكتب المصرية.. مخاوف من تهديد الحقوق الأدبية ورقابة مسبقة

- أثار قرار دار الكتب والوثائق القومية في القاهرة قلق اتحاد الناشرين المصريين بسبب طلب تسليم نسخة "وورد" من الكتاب قبل صدوره، مما يهدد حقوق الملكية الفكرية ويعرضها لمخاطر القرصنة. - الجدل حول الرقابة المسبقة انتقل إلى وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يخشى الكتاب من أن يتحول الإجراء إلى مدخل للرقابة، رغم أن دار الكتب ليست جهة رقابية. - قوبل القرار باعتراض واسع من الناشرين والكتاب، وأوضحت دار الكتب أن القرار يهدف إلى التحول الرقمي، لكن الناشرين يرون فرقاً بين إيداع نسخة نهائية وتسليم ملف مفتوح.

اعتبر اتحاد الناشرين المصريين الإجراء الأخير الذي أعلنت عنه دار الكتب والوثائق القومية في القاهرة، بطلب تسليم نسخة من الكتاب بصيغة "وورد" قبل صدوره، ثم نسخة أخرى بعد الإخراج النهائي، تراجعاً غير مبرر عن مكتسبات حماية الملكية الفكرية، ورأى أن الإجراء يفتح الباب أمام مخاطر سيبرانية وقرصنة تهدد الحقوق الأدبية والمالية للمؤلفين والناشرين، بما يتنافى مع دور دار الكتب، بوصفها حامية للإنتاج الفكري المصري.

ووصل الجدل إلى وسائل التواصل الاجتماعي، حيث عبّر كتاب عن خشيتهم من أن يتحول الإجراء إلى مدخل للرقابة المسبقة، عبر طلب النص قبل أن يصل إلى شكله النهائي المعدّ للنشر. وهو ما يثير، في نظرهم، أسئلة تتعلق بالجهة التي ستطّلع على الملفات، وآلية حفظها، ومسؤولية الجهة الرسمية في حال تعرّضها للتسريب أو القرصنة.

وعلى الرغم من المخاوف التي جرى تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي، فإن دار الكتب ليست جهة رقابية في الأساس، إذ تتولى ذلك جهة ضمن المجلس الأعلى للثقافة، وهي "الرقابة على المصنفات المصرية". ووفق قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018، فإنَّ صلاحية منع المطبوعات أو المواد الإعلامية الصادرة من الخارج من الدخول إلى البلاد أو التداول، هي من مسؤولية المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، في ما يتعلق باعتبارات الأمن القومي أو التحريض على العنف والكراهية أو الإخلال بالسلم العام. ومع ذهاب النقاش إلى إمكانية الرقابة المسبقة، فإن القرار والسجال حوله قد يبقيان ضمن حدود التنسيق الإداري بين الجهات الحكومية والنقابية المعنية بالنشر والمطبوعات في مصر. وربما انطلقت هذه الهواجس من ممارسات رقابية تمارسها هيئات توازي دار الكتب في دول عربية أخرى.

قرار بتسليم نسخة من الكتاب بصيغة "وورد" للدار قبل صدوره

وأثار قرار الهيئة العامة لدار الكتب، رقم 198 لسنة 2026، اعتراضاً واسعاً في أوساط الناشرين والكتاب، بعدما فوجئت دور نشر، أثناء التقدم للحصول على أرقام إيداع لإصدارات جديدة، بهذا الشرط. وبحسب بيان اتحاد الناشرين، "لم يكن الاعتراض على مبدأ الإيداع الرقمي، بل على الصيغة المطلوبة وتوقيت التسليم"، إذ إن ملف "وورد" قابل للتحرير والنسخ، بخلاف الصيغ النهائية الأكثر أماناً، مثل "PDF". وكان اتحاد الناشرين المصريين قد أصدر بياناً عاجلاً، ثم بياناً تفصيلياً، رفض فيهما الإجراء، مؤكداً أنه لم يُستشر مسبقاً، ولم يطّلع على نص القرار قبل بدء تطبيقه. ورأى أن وظيفة الدار هي توثيق المصنفات بعد صدورها، لا تلقي نسخ مفتوحة أو غير نهائية من الكتب قبل نشرها. كما تساءل عن الضمانات التي تمنع تسريب النصوص أو العبث بها، في سوق يعاني أصلاً من القرصنة وتداول النسخ غير المرخصة.

في المقابل، قالت دار الكتب، في بيان توضيحي، إنها "المكتبة الوطنية للدولة، والحافظة لإنتاجها الفكري عبر عشرات السنين، وإنها الجهة الأكثر حرصاً على حماية الملكية الفكرية وحقوق المؤلفين". وأضافت أن القرار يأتي ضمن منظومة التحول الرقمي، وتسهيل خدمات الإيداع، خصوصاً للناشرين في المحافظات، وأن تسليم نسخة رقمية معمولٌ به منذ القرار الوزاري رقم 363 لسنة 2017، وليس أمراً مستحدثاً. غير أن هذا التوضيح لم ينهِ الأزمة، إذ رأى ناشرون أن الفارق كبير بين إيداع نسخة رقمية نهائية، وتسليم ملف مفتوح قبل صدور الكتاب.